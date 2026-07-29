Chứng khoán hôm nay mới nhất (29/7): Xu hướng tăng được xác nhận, cơ hội cho nhà đầu tư

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/7, sàn HoSE ghi nhận 195 mã tăng và 128 mã giảm. VN-Index tăng 11,61 điểm, tương đương 0,70%, lên 1.680,62 điểm. Thanh khoản cải thiện đáng kể với gần 806 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị 19.197 tỷ đồng, tăng gần 27% về khối lượng và 32% về giá trị so với phiên trước.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index tăng nhẹ 0,1 điểm lên 269,45 điểm. Toàn sàn có 68 mã tăng và 64 mã giảm, khối lượng giao dịch đạt hơn 65,9 triệu cổ phiếu, giá trị xấp xỉ 942 tỷ đồng.

Nhận định về thị trường chứng khoán hôm nay mới nhất (29/7), theo Chứng khoán CSI, sau nhiều phiên chịu áp lực bán mạnh, thị trường đã có tín hiệu tích cực hơn khi mặt bằng giá của nhiều cổ phiếu đã lùi về vùng hấp dẫn so với triển vọng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc khối ngoại quay lại mua ròng cũng góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

Dù thanh khoản chưa thực sự bùng nổ và dòng tiền vẫn còn thận trọng, CSI kỳ vọng, VN-Index sẽ sớm thiết lập trạng thái cân bằng trong vùng 1.660-1.720 điểm trước khi hình thành xu hướng mới.

Theo công ty chứng khoán này, nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ danh mục hiện có, hạn chế bán tháo khi nhiều cổ phiếu đã trở về vùng định giá hấp dẫn. Tuy nhiên, việc gia tăng tỷ trọng vẫn nên chờ thêm các tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn từ thị trường.

Asean Securities đánh giá, phiên hồi phục chưa đủ để đảo chiều xu hướng giảm ngắn hạn khi VN-Index vẫn đóng cửa dưới các đường trung bình động MA10 và MA20, trong khi nhiều chỉ báo động lượng vẫn chưa thực sự cải thiện.

Theo công ty chứng khoán này, lực cầu bắt đáy xuất hiện tại vùng quá bán giúp chỉ số giữ được trạng thái tích cực về cuối phiên, song áp lực từ xu hướng giảm vẫn hiện hữu. Vì vậy, khả năng thị trường tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trước khi xác lập xu hướng mới vẫn được đánh giá cao.

Asean Securities khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, không mua đuổi trong các nhịp tăng và ưu tiên giao dịch theo các vùng hỗ trợ 1.680-1.690 điểm và kháng cự 1.700-1.710 điểm.

Dòng tiền có thể tiếp tục tìm đến những nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ các câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hoặc nhóm dầu khí offshore.

Với tầm nhìn trung và dài hạn, những nhịp điều chỉnh được xem là cơ hội để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí.

Nhận định thị trường chứng khoán hôm nay mới nhất (29/7). Ảnh: AI

Dự báo thị trường chứng khoán hôm nay mới nhất (29/7), các nhà phân tích tại Chứng khoán AIS đánh giá: Việc VN-Index giữ vững vùng 1.650 điểm sau nhịp điều chỉnh là tín hiệu tích cực, mở ra khả năng xuất hiện một nhịp hồi phục kỹ thuật trong ngắn hạn khi nhiều chỉ báo sức mạnh giá đã rơi vào vùng quá bán.

Công ty cho rằng, sắc xanh lan tỏa trên diện rộng cho thấy dòng tiền đang có xu hướng quay trở lại, tập trung vào các nhóm cổ phiếu đã điều chỉnh sâu, nổi bật là chứng khoán và bất động sản. Đồng thời, chỉ báo RSI đang dần cải thiện, qua đó nâng xác suất cho kịch bản hồi phục.

Tuy nhiên, để xu hướng tăng được xác nhận, VN-Index cần sớm vượt trở lại mốc 1.700 điểm. Trong giai đoạn hiện nay, AIS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục rà soát danh mục, ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu vẫn duy trì sức hút đối với dòng tiền và thực hiện quản trị rủi ro chặt chẽ.

SHS nhận định áp lực bán đã giảm đáng kể trong phiên 29/7, qua đó tạo điều kiện để thị trường hồi phục sau giai đoạn điều chỉnh mạnh.

Ở góc nhìn dài hạn, SHS vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế cũng như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh thị trường được kỳ vọng sẽ thu hút thêm dòng vốn mới sau khi được nâng hạng.

Theo SHS, mặt bằng định giá hiện nay của nhiều doanh nghiệp đang ở mức hấp dẫn, với P/E phổ biến khoảng 4-8 lần và P/B thấp hơn đáng kể so với mức trung bình lịch sử. Đây có thể là vùng tích lũy phù hợp cho chu kỳ đầu tư trong 6-12 tháng tới. Công ty khuyến nghị nhà đầu tư tập trung đánh giá kỹ chất lượng doanh nghiệp để tìm kiếm các cơ hội đầu tư giá trị.