Chứng khoán hôm nay mới nhất 29/9: Chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều, 3 cổ phiếu đáng lưu tâm

Nhận định chứng khoán hôm nay 29/9: VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng

Theo TPBS, việc VN-Index lùi về quanh đường EMA200 tại khoảng 1.760 điểm đã kích hoạt lực cầu bắt đáy, giúp chỉ số thu hẹp phần lớn mức giảm trong phiên. Đáng chú ý, thanh khoản khớp lệnh cải thiện trong phiên chiều, đưa tổng giá trị khớp lệnh vượt mức bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền bắt đáy đã tham gia rõ nét hơn tại vùng hỗ trợ.

CSI cũng ghi nhận VN-Index tiếp tục bảo vệ thành công vùng Gap 1.768-1.778 điểm. Khối lượng khớp lệnh tăng hơn 6% so với bình quân 20 phiên, cho thấy lực cầu chủ động gia tăng tại vùng hỗ trợ này. Theo CSI, đây là tín hiệu cho thấy đà điều chỉnh đang chững lại, nhưng chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều.

Trong khi đó, ACBS cho rằng lực mua bắt đáy đã xuất hiện nhưng chưa đủ mạnh để tạo chuyển biến rõ rệt. Nếu VN-Index không sớm vượt và duy trì trên 1.780 điểm, tâm lý thận trọng có thể tiếp tục chi phối, với rủi ro chỉ số lùi về vùng hỗ trợ 1.700-1.720 điểm.

AIS cũng lưu ý vùng 1.770-1.775 điểm, tương ứng MA50 ngày và MA50 tuần, là vùng hỗ trợ cần theo dõi. Nếu đánh mất vùng này, rủi ro điều chỉnh về 1.720 điểm sẽ gia tăng.

Chưa đủ cơ sở xác nhận tạo đáy

Điểm chung trong các đánh giá là sự thận trọng đối với khả năng hình thành xu hướng tăng mới.

TPBS cho rằng VN-Index vẫn đang trong nhịp điều chỉnh sau khi đánh mất kênh tăng giá. Việc EMA200 phát huy vai trò hỗ trợ mở ra khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật, nhưng chưa đủ cơ sở xác nhận xu hướng giảm đã kết thúc. Thị trường cần thêm những phiên hình thành nền ổn định và duy trì lực cầu để củng cố kịch bản hồi phục.

CSI cũng duy trì quan điểm chờ đợi tín hiệu tích cực rõ ràng hơn trước khi mở thêm vị thế mua mới. Theo công ty chứng khoán này, vùng quanh 1.740 điểm có khả năng đóng vai trò hỗ trợ nếu thị trường tiếp tục giảm.

SHS nhìn nhận áp lực từ thị trường quốc tế, giá dầu ở mức cao và tình trạng rút ròng của các quỹ đầu tư cổ phiếu toàn cầu đang gây sức ép lên thị trường. VN-Index và VN30 vẫn giao dịch dưới các vùng kháng cự mạnh, trong khi tâm lý nhà đầu tư ngắn hạn trở nên thận trọng hơn.

Trong bối cảnh đó, SHS cho rằng phần lớn nhóm ngành đang suy giảm hoặc tích lũy kéo dài. Ngoại lệ là năng lượng - dầu khí và bảo hiểm, những nhóm vẫn duy trì diễn biến tương đối tích cực.

TPBS cũng ghi nhận sự phân hóa đáng kể: trong khi VN-Index thu hẹp mức giảm nhờ lực cầu cuối phiên, VN30 và VN-Midcap vẫn chịu áp lực điều chỉnh mạnh. Dòng tiền tiếp tục tập trung đáng chú ý ở nhóm dầu khí.

Nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro

Với diễn biến hiện tại, AIS khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng ở những nhóm ngành đang chịu áp lực bán mạnh và chỉ cân nhắc giải ngân khi VN-Index xác nhận trạng thái cân bằng tại vùng hỗ trợ.

CSI cũng lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, kiên nhẫn chờ tín hiệu xác nhận đảo chiều trước khi mở thêm vị thế mua mới.

Ở góc độ tích cực hơn, TPBS cho rằng lực cầu gia tăng khi chỉ số tiếp cận EMA200 đang mở ra khả năng VN-Index tạm thời cân bằng hoặc hồi phục kỹ thuật trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nhịp hồi này cần được kiểm chứng bằng khả năng duy trì dòng tiền và hình thành nền giá ổn định.

Đáng chú ý, bên cạnh câu chuyện chỉ số, một số công ty chứng khoán vẫn đưa ra triển vọng tích cực đối với các cổ phiếu riêng lẻ, đặc biệt ở nhóm năng lượng.

VCBS đánh giá PVT có thể hưởng lợi từ mặt bằng giá cước vận tải hàng lỏng cao và việc mở rộng đội tàu. Công ty chứng khoán này dự báo năm 2026 doanh thu PVT đạt 21.122 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 2.047 tỷ đồng, lần lượt tăng 32% và 97%; đồng thời đưa ra khuyến nghị mua với giá mục tiêu 30.140 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, VPBankS đánh giá triển vọng kinh doanh của POW tích cực nhờ kết quả kinh doanh cải thiện và việc các nhà máy điện khí LNG NT3&4 đi vào hoạt động. Công ty chứng khoán này dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2026 của POW đạt 7.268 tỷ đồng, tăng 125%, và xác định giá trị cổ phiếu ở mức 17.500 đồng/cổ phiếu.