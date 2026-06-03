Chứng khoán hôm nay mới nhất 3/6: Thận trọng, kiên nhẫn chờ đợi VN-Index test ngưỡng hỗ trợ

Áp lực bán tháo tiếp tục duy trì ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa, khiến chỉ số VN-Index ghi nhận phiên giảm điểm thứ 6 liên tiếp khi đóng cửa mất 0,98%. Trái ngược với xu hướng này, chỉ số HNX-Index lại nối dài chuỗi ngày hưng phấn với mức bứt phá mạnh mẽ 3,15%, trong khi Upcom-Index cũng duy trì sắc xanh nhẹ với mức tăng 0,17%. Đáng chú ý, thanh khoản trên sàn HoSE có sự cải thiện rõ rệt khi tăng tới 29% so với phiên giao dịch liền trước.

Sự sụt giảm của VN-Index phần lớn chịu tác động từ các nhóm ngành có vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Tài chính và Bất động sản khi hai nhóm này đã lấy đi gần 10 điểm của chỉ số chung. Trong đó, các mã ngân hàng lớn như CTG (giảm 2,03%), VCB (giảm 0,90%) và VPB (giảm 1,86%) là những tác nhân chính gây áp lực lên thị trường. Ở chiều ngược lại, nhóm Công nghệ thông tin đóng vai trò là bệ đỡ lớn nhất khi đóng góp 0,71 điểm tăng cho chỉ số nhờ sự xuất sắc của FPT (tăng 2,61%), theo sau là nhóm Bảo hiểm với mức đóng góp 0,39 điểm nhờ đà tăng ấn tượng từ BVH (tăng 3,87%).

Điểm sáng của phiên giao dịch đến từ dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Nhóm này ghi nhận diễn biến hết sức khả quan khi hàng loạt mã như JVC, TDH, HID, TSC và HQC đều đồng loạt tăng kịch trần.

Tuy nhiên, khối ngoại vẫn tiếp tục là điểm trừ khi duy trì vị thế bán ròng với quy mô hơn 565 tỷ đồng trên cả ba sàn. Áp lực xả dòng tập trung chủ yếu vào các mã HPG (124 tỷ đồng), HDB (122 tỷ đồng) và ACB (119 tỷ đồng). Ở chiều hướng tích cực hơn, dòng vốn ngoại lại chọn giải ngân mạnh vào FPT với giá trị mua ròng lên tới 482 tỷ đồng, cùng với VHM (66 tỷ đồng) và MWG (65 tỷ đồng).

Chứng khoán hôm nay mới nhất 3/6: Xu hướng điều chỉnh còn tiếp diễn

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) phân tích, trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index tiếp tục nối dài đà điều chỉnh. Khối lượng giao dịch khớp lệnh toàn thị trường tăng cao hơn phiên trước đó nhưng vẫn thấp hơn trung bình 20 phiên, phản ánh áp lực cung có phần mạnh hơn nhưng chưa đáng ngại.

Nhìn chung, VN-Index đang trong nhịp điều chỉnh kể từ khi kiểm định thất bại vùng kháng cự 1.925 – 1.930 điểm. Đáng chú ý, nhịp điều chỉnh này chủ yếu đến từ việc thiếu vắng dòng tiền trong khi áp lực bán bằng mọi giá của nhà đầu tư không lớn.

Hiện tại, chỉ số đang lùi về rất gần vùng hỗ trợ tiềm năng được hình thành từ sự hội tụ của các đường trung bình động MA50, MA100 ngày và ngưỡng Fibonacci hồi quy 0,382 tương đương với vùng ~1.800 điểm.

Trong trường hợp lực cầu kịp thời xuất hiện tại khu vực hỗ trợ này trong các phiên tiếp theo, VN-Index có khả năng chuyển sang giai đoạn tích lũy và phục hồi.

Nhà đầu tư không cần thiết phải hạ tỷ trọng bằng mọi giá trong bối cảnh chỉ số đang tiệm cận hỗ trợ mạnh. Việc giải ngân mới nên được tiến hành một cách có chọn lọc, kỹ lưỡng trong trường hợp thị trường có dấu hiệu cân bằng trở lại tại vùng hỗ trợ.

Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng, VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi nỗ lực hồi phục quanh vùng 1.850 điểm trong phiên sáng nhưng không nhận được sự đồng thuận đủ lớn từ dòng tiền. Bước sang phiên chiều, lực bán gia tăng đáng kể đã kéo chỉ số đóng cửa giảm hơn 18 điểm.

Thanh khoản duy trì ở mức thấp cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư và sự thiếu vắng lực cầu. Áp lực bán tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngân hàng, dầu khí và hệ sinh thái Vingroup, qua đó tạo sức ép đáng kể lên diễn biến chung của thị trường.

Trong bối cảnh các nhóm dẫn dắt vẫn chưa phát đi tín hiệu ổn định, xu hướng giảm ngắn hạn nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn, đưa VN-Index quay trở lại kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng quanh mốc 1.800 điểm trong thời gian tới.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nêu quan điểm, VN-Index kết phiên giao dịch vừa qua với nến giảm điểm dạng highwave có bóng nến trên dài và bóng nến dưới ngắn, cùng với thanh khoản tăng nhẹ so với trung bình 20 phiên, cho thấy lực cung vẫn đang áp đảo lực cầu bắt đáy.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI tiếp tục hướng xuống, phản ánh xu hướng giảm điểm của chỉ số vẫn đang tiếp diễn.

Bên cạnh đó, chỉ báo CMF đang tiếp tục hướng xuống, thể hiện sự suy yếu trong dòng tiền và cho thấy xu hướng điều chỉnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, với vùng hỗ trợ ngắn hạn được kỳ vọng quanh 1.800 điểm, tương đương mốc MA50 của thị trường.

Trên khung đồ thị giờ, các chỉ báo kỹ thuật cũng đều tiếp tục hướng xuống, nhưng chỉ báo RSI đã đi vào vùng quá bán, do đó VN-Index được kỳ vọng sẽ có nhịp hồi phục kỹ thuật trong phiên tới. Ngưỡng kháng cự ngắn hạn gần nhất, nếu xuất hiện xu hướng hồi phục, sẽ là vùng 1.850 điểm, tương đương với đường MA20 của khung đồ thị giờ.

Còn Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho biết, VN-Index nối dài mạch giảm phiên thứ sáu liên tiếp. Điểm đáng chú ý là thanh khoản gia tăng mạnh so với phiên hôm qua, nhưng khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn 9% so với mức bình quân 20 phiên.

Phiên giảm vừa qua có thanh khoản ở mức cao trong 6 phiên giảm gần đây và mức độ lan tỏa khá rộng ra nhiều nhóm ngành và không có nhiều phụ thuộc vào sự điều chỉnh của một vài nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tín hiệu này cho thấy xu hướng điều chỉnh khả năng cao sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới. CSI kỳ vọng VN-Index sẽ điều chỉnh về ngưỡng hỗ trợ quanh mốc 1.760 điểm thì áp lực bán mới giảm nhiệt.

Vì vậy, nhóm chuyên gia tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, hạn chế mở vị thế mua mới, kiên nhẫn chờ đợi VN-Index test ngưỡng hỗ trợ.