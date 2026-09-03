Chứng khoán hôm nay mới nhất 3/9: VN-Index dự báo tăng hay giảm?

VN-Index có thể rung lắc tại vùng 1.850 điểm

Thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch ngày 3/9 với nền tảng kỹ thuật tích cực sau chuỗi tăng điểm trước kỳ nghỉ lễ. VN-Index đã vượt nhiều vùng kháng cự quan trọng và duy trì trên các đường trung bình động, song đang tiến gần vùng cản 1.850 điểm.

Theo CTCK Tiên Phong (TPBS), VN-Index đã bứt phá khỏi đường xu hướng giảm và vượt hệ thống các đường EMA, cho thấy xu hướng tăng đang được củng cố.

Chỉ số cũng hình thành mô hình tam giác cân với mục tiêu lý thuyết quanh 2.020 điểm. Tuy nhiên, để kịch bản này xảy ra, VN-Index cần lần lượt vượt các vùng kháng cự 1.895 và 1.930 điểm.

Trước mắt, TPBS cho rằng dòng tiền chưa thực sự quyết liệt dù VN-Index đã vượt 1.830 điểm. Vì vậy, chỉ số có thể cần thêm một số phiên để củng cố động lượng. Công ty chứng khoán này duy trì quan điểm tích cực trong vài tuần tới nhưng không khuyến khích nhà đầu tư mua đuổi bằng mọi giá.

Nhận định chứng khoán hôm nay: VN-Index cần lần lượt vượt các vùng kháng cự 1.895 và 1.930 điểm.

Cùng quan điểm, CTCK ACB (ACBS) nhận định VN-Index đã vượt mốc kháng cự quan trọng 1.810 điểm và hiện giằng co quanh vùng 1.840 điểm. Thanh khoản phần lớn các phiên duy trì trên mức trung bình tháng, cho thấy dòng tiền và lực cầu đang cải thiện.

Tuy nhiên, ACBS lưu ý đà tăng hiện tập trung đáng kể vào nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC. Riêng mức tăng của cổ phiếu này đã đóng góp hơn 52 điểm cho VN-Index trong tuần qua, cho thấy động lực tăng chưa thực sự lan tỏa rộng trên toàn thị trường.

ACBS dự báo trạng thái giằng co hoặc tích lũy có thể tiếp diễn. Nếu VN-Index bảo vệ tốt vùng hỗ trợ 1.800 điểm, xu hướng tăng có thể được củng cố, mở đường cho chỉ số hướng tới vùng đỉnh lịch sử 1.900-1.930 điểm.

Dòng tiền phân hóa, tránh mua đuổi

CTCP Chứng khoán Kirin (CSI) cũng cho rằng, VN-Index vẫn đang trong xu hướng hồi phục và nhiều khả năng sẽ chạm vùng kháng cự quanh 1.850 điểm trong những tuần tới.

Theo CSI, khi tiến tới vùng này, áp lực chốt lời có thể gia tăng, khiến VN-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm trước khi tiếp tục xu hướng tăng. Công ty chứng khoán này duy trì khuyến nghị nắm giữ danh mục nhưng hạn chế mở thêm vị thế mua mới khi chỉ số tiến gần 1.850 điểm.

Trong khi đó, CTCK Asean đánh giá VN-Index đang củng cố xu hướng tăng ngắn hạn khi duy trì trên MA10 và MA20, hiện ở khoảng 1.828 điểm. RSI ở mức 63 và MFI đạt 69, cho thấy dòng tiền vẫn đang cải thiện.

Asean dự báo chỉ số có thể điều chỉnh nhẹ về khu vực 1.820 điểm đầu phiên trước khi phục hồi. Trong bối cảnh thị trường phân hóa, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung vào các nhóm ngành có câu chuyện hỗ trợ như thoái vốn Nhà nước, các nghị quyết về phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ dầu khí offshore.

Ở chiều tích cực, CTCK AIS đánh giá VN-Index đã tăng 64 điểm, tương đương 3,62%, trong tuần giao dịch cuối cùng của tháng 8 và tái lập vị thế trên MA20 tuần.

Động lực phục hồi đến từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup, chứng khoán và ngân hàng. Thanh khoản cải thiện so với tuần trước, trong khi khối ngoại tiếp tục mua ròng, qua đó hỗ trợ lực cầu và tâm lý thị trường.

AIS dự báo VN-Index sẽ thử thách vùng 1.870-1.880 điểm trong các phiên tới. Nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên nắm giữ những cổ phiếu đang thu hút dòng tiền và bán ra các cổ phiếu suy yếu.