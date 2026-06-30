Chứng khoán hôm nay mới nhất (30/6): Sức ép từ "họ Vin" hạ nhiệt, VN-Index hướng tới mốc 1.900 điểm trong tháng 7?

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/06, chỉ số VN-Index dừng ở mốc 1.854,97 điểm (giảm 16,94 điểm, tương đương 0,90%). Tuy nhiên, đà giảm này phần lớn mang tính chất cục bộ và bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là họ Vingroup.

Sức ép từ mùa chốt quyền cổ tức: Bộ đôi VIC (-4,74%) và VHM (-3,65%) đã lấy đi tổng cộng hơn 22 điểm của chỉ số chung. Việc Vinhomes (VHM) thực hiện ngày giao dịch không hưởng quyền để chi trả cổ tức tiền mặt lên tới 60% (6.000 đồng/cp) vào ngày 29/6 và tiếp theo là Vincom Retail (VRE) chốt quyền cổ tức 10% vào ngày 30/6 chính là nguyên nhân kỹ thuật cốt lõi khiến điểm số sụt giảm, bên cạnh một phần áp lực bán chủ động ngắn hạn.

Mặc dù vậy, độ rộng thị trường lại chứng minh trạng thái "đỏ vỏ xanh lòng" rất tích cực với 192 mã tăng giá so với 134 mã giảm giá. Dòng tiền lan tỏa mạnh mẽ sang các nhóm ngành dẫn dắt khác, tạo bệ đỡ vững chắc giúp thị trường không rơi vào hoảng loạn.

Chứng khoán hôm nay mới nhất (30/6)

Nhận định về thị trường chứng khoán hôm nay mới nhất, các công ty chứng khoán có chung nhận định rằng áp lực giảm điểm từ nhóm trụ sẽ sớm hạ nhiệt khi yếu tố điều chỉnh kỹ thuật từ cổ tức được phản ánh hết vào giá.

CTCK Kiến Thiết Việt Nam (CSI): VN-Index kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 1.850 điểm, dòng tiền dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình (Midcap). Các nhà phân tích khuyến nghị nhà đầu tư mở lại vị thế mua thăm dò với tỷ trọng nhỏ tại các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, có khả năng đi ngược xu hướng.

CTCK Bảo Việt (BVSC): Chỉ số khả năng cao sẽ chuyển sang trạng thái đi ngang tích lũy quanh đường MA50 để tạo nền giá mới trước khi bước vào tháng 7. Do đó, nhà đầu tư nên duy trì nắm giữ danh mục, chủ động chốt lời các vị thế ngắn hạn đã đạt mục tiêu và hạn chế mua đuổi khi hồi phục mạnh.

CTCK AIS: Việc đánh mất mốc hỗ trợ MA50 ngày ngắn hạn chủ yếu do áp lực từ họ Vin, lực đỡ từ nhóm Ngân hàng và Năng lượng vẫn rất khỏe. Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp rung lắc để cơ cấu lại danh mục, ưu tiên các mã đang thu hút dòng tiền lớn thuộc ngành Ngân hàng, Chứng khoán.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 26/6: Tiếp tục giằng co quanh mốc 1.880 điểm

Dự báo về thị trường chứng khoán hôm nay mới nhất, các nhà phân tích tại Chứng khoán Tiên Phong (TPBS) cho rằng, những biến động trong ngắn hạn nhiều khả năng mang tính chất lành mạnh. Trong bối cảnh nền tảng trung và dài hạn vẫn duy trì tích cực, các nhịp điều chỉnh kỹ thuật, nếu xuất hiện, có thể tạo điều kiện để dòng tiền tái cơ cấu danh mục và gia tăng tỷ trọng tại những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt với mức định giá hấp dẫn hơn.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán SHS đánh giá, thị trường sẽ chuyển sang quý III/2026 với những kỳ vọng mới như tăng trưởng GDP quý II/2026 và kế hoạch cuối năm ở mức cao; lạm phát, lãi suất hạ nhiệt; tín dụng trung dài hạn cải thiện bên cạnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp...

“Đây không phải là vùng định giá hấp dẫn của thị trường. Các vị thế tích lũy đầu tư chỉ nên xem xét khi điều chỉnh và chọn lọc cẩn trọng dựa trên cập nhật các yếu tố cơ bản, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp”, SHS đề cập.

Nhiều chuyên gia chứng khoán nhận định, phiên giao dịch ngày 30/06 là phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6 và cũng là thời điểm khép lại Quý 2/2026. Sự dịch chuyển dòng tiền ra khỏi các mã bluechip bị ảnh hưởng bởi kỹ thuật để chảy vào nhóm cổ phiếu sản xuất, ngân hàng và hạ tầng cho thấy thị trường đang có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho mùa báo cáo kết quả kinh doanh Quy II/2026.

Mức hỗ trợ 1.850 điểm của VN-Index sẽ tiếp tục là chốt chặn quan trọng. Khi sức ép từ nhóm cổ phiếu họ Vin giảm dần trong các phiên kế tiếp, thị trường hoàn toàn có cơ hội hướng lại về vùng kháng cự 1.900 điểm trong tháng 7 nhờ hiệu ứng nâng hạng thị trường và các động lực vĩ mô vững chắc.

Vì vậy, nhà đầu tư nên giữ một cái đầu lạnh, tránh tâm lý hoảng loạn bán tháo theo điểm số chung của Index. Đây là thời điểm vàng để rà soát lại danh mục, loại bỏ các mã yếu kém và gia tăng tỷ trọng từng phần đối với các doanh nghiệp dự phóng có kết quả tăng trưởng lợi nhuận đột biến trong Quý II/2026.