Chứng khoán hôm nay mới nhất 30/7: Hướng tới 1.760 điểm trước khi đối mặt với nhịp điều chỉnh

Sau hai phiên tăng liên tiếp, VN-Index đã chính thức lấy lại mốc tâm lý 1.700 điểm, góp phần cải thiện đáng kể tâm lý nhà đầu tư sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài. Tuy nhiên, các công ty chứng khoán cho rằng tín hiệu tích cực hiện tại vẫn chưa đủ để xác nhận xu hướng tăng quay trở lại, khi thanh khoản chưa cải thiện tương xứng và dòng tiền vẫn phân hóa mạnh.

Trong bối cảnh đó, phần lớn khuyến nghị nhà đầu tư duy trì sự thận trọng, hạn chế mua đuổi và tận dụng các nhịp hồi để cơ cấu danh mục nếu cần thiết.

Theo Chứng khoán Kirin (CSI), VN-Index đã có phiên tăng thứ hai liên tiếp, với động lực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, thanh khoản lại suy giảm đáng kể so với phiên trước và thấp hơn khoảng 21% so với mức bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền chưa thực sự quay trở lại.

CSI đánh giá việc chỉ số đóng cửa ở mức cao nhất phiên và lấy lại mốc 1.700 điểm là tín hiệu tích cực về mặt tâm lý. Dù vậy, đà tăng chưa lan tỏa rộng giữa các nhóm ngành, trong khi thanh khoản suy yếu khiến phiên tăng này chưa đủ cơ sở để xác nhận thị trường đã đảo chiều xu hướng.

Theo công ty chứng khoán này, diễn biến hiện nay phù hợp hơn với một nhịp hồi phục kỹ thuật sau bốn tuần điều chỉnh liên tiếp.

Nhận định thị trường chứng khoán hôm nay mới nhất. Ảnh: AI

Nhận định thị trường chứng khoán hôm nay mới nhất (30/7), CSI cho rằng, VN-Index có thể tiếp tục hướng lên vùng kháng cự quanh 1.760 điểm trước khi đối mặt với khả năng quay lại nhịp điều chỉnh.

Từ góc nhìn đó, CSI vẫn giữ quan điểm thận trọng, chưa khuyến khích mở thêm vị thế mua mới và cho rằng nhà đầu tư có thể cân nhắc giảm tỷ trọng cổ phiếu khi thị trường tiến sát các vùng kháng cự.

Chứng khoán Asean cho rằng thị trường đang xuất hiện cả tín hiệu tích cực lẫn thận trọng. Mặc dù VN-Index hồi phục lên 1.705 điểm, chỉ số vẫn đang vận động dưới các đường trung bình động MA10 và MA20, trong khi các chỉ báo động lượng như RSI và MFI chưa cho thấy xu hướng tăng được xác lập.

Theo Asean Securities, cây nến tăng mạnh với mức đóng cửa gần cao nhất phiên phản ánh bên mua đang tạm thời chiếm ưu thế và mở ra khả năng kiểm định vùng kháng cự 1.720-1.730 điểm. Tuy nhiên, trạng thái quá bán của chỉ báo MFI cùng xu hướng giảm chủ đạo vẫn khiến rủi ro điều chỉnh về khu vực 1.700-1.710 điểm chưa thể loại bỏ.

Trong ngắn hạn, công ty dự báo thị trường có thể tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn. Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, không mua đuổi và ưu tiên những nhóm cổ phiếu có yếu tố hỗ trợ riêng như thoái vốn Nhà nước, các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc nhóm dầu khí offshore.

Theo Chứng khoán AIS, việc VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm cho thấy tâm lý thị trường đã cải thiện đáng kể sau giai đoạn điều chỉnh.

AIS cho biết đà tăng của chỉ số chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu Vingroup, năng lượng và công nghệ, trong khi áp lực điều chỉnh vẫn hiện diện tại nhóm ngân hàng và công nghiệp.

Công ty nhận định thị trường vẫn còn dư địa cho các nhịp hồi phục kỹ thuật trong một vài phiên tới, với vùng cản đáng chú ý nằm quanh 1.775 điểm, tương ứng đường trung bình động MA200.

Trong nhận định thị trường chứng khoán hôm nay mới nhất, AIS khuyến nghị nhà đầu tư tận dụng nhịp hồi hiện tại để rà soát danh mục, đồng thời ưu tiên tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán và một số mã riêng lẻ vẫn đang thu hút dòng tiền.

Các nhà phân tích tại Chứng khoán SHS thì cho rằng, sau giai đoạn bán mạnh, thị trường có thể bước vào trạng thái phục hồi luân phiên khi lực cầu tại vùng giá thấp tiếp tục được cải thiện.

SHS đánh giá nhiều doanh nghiệp đầu ngành vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 tích cực, trong khi giá cổ phiếu đã điều chỉnh mạnh, đưa mặt bằng định giá về mức hấp dẫn hơn so với lịch sử. Nhiều doanh nghiệp hiện có P/E và P/B ở vùng thấp, tạo cơ hội để nhà đầu tư xem xét tích lũy.

Bên cạnh triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp và nền kinh tế, SHS cũng kỳ vọng thị trường sẽ được hỗ trợ bởi dòng vốn mới khi quá trình nâng hạng được hiện thực hóa.

Theo SHS, khu vực hiện nay có thể là vùng đáy của chu kỳ đầu tư kéo dài từ 6-12 tháng. Vì vậy, nhà đầu tư nên tập trung đánh giá triển vọng của các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt để tìm kiếm cơ hội đầu tư dài hạn.

Như vậy, điểm chung trong các báo cáo là sự thận trọng vẫn được đặt lên hàng đầu, dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.700 điểm sau hai phiên hồi phục liên tiếp. Phần lớn các công ty chứng khoán cho rằng thị trường đang trong một nhịp hồi kỹ thuật nhiều hơn là xác lập xu hướng tăng mới, khi thanh khoản chưa thực sự cải thiện và dòng tiền vẫn tập trung vào một số nhóm cổ phiếu nhất định.

Trong ngắn hạn, chiến lược được nhiều đơn vị đồng thuận là duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý, tránh mua đuổi tại các nhịp tăng mạnh và theo dõi phản ứng của VN-Index tại các vùng kháng cự phía trên. Với nhà đầu tư có tầm nhìn dài hơn, giai đoạn hiện tại tiếp tục được xem là thời điểm phù hợp để sàng lọc và tích lũy từng phần các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và định giá hấp dẫn.