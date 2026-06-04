Chứng khoán hôm nay mới nhất 4/6: Tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ, "hé mở" thời điểm lấy lại sự cân bằng

Phiên vừa qua, thị trường chứng khoán ghi nhận một phiên giao dịch giằng co mạnh mẽ, dẫn đến sự phân hóa rõ rệt giữa các chỉ số khi đóng cửa. Trong khi VN-Index giảm 0,41% và Upcom-Index cũng chung xu hướng giảm 0,29%, thì chỉ số HNX-Index lại ngược chiều bứt phá, nối dài chuỗi phiên tăng điểm với mức tăng 0,85%. Thanh khoản trên sàn HoSE có sự cải thiện khi tăng 6% so với phiên liền trước.

Đối với rổ cổ phiếu vốn hóa lớn, chỉ số VN30-Index được giữ nhịp khá tốt nhờ sắc xanh lan tỏa ở phần lớn các mã thành phần. Ở chiều ngược lại, áp lực giảm điểm đè nặng lên thị trường chung chủ yếu đến từ nhóm Bất động sản, dưới sức ép từ các cổ phiếu lớn như VIC -3,56%, VHM -1,59% cùng với LPB -5,7%. Ở khía cạnh tích cực, nhóm Dầu khí trở thành bệ đỡ lớn nhất cho thị trường khi đóng góp 1,51 điểm vào đà tăng, theo sau sát sao là nhóm Ngân hàng +1,44 điểm và Hàng & Dịch vụ Công nghiệp +1,13 điểm.

Đáng chú ý, FPT tiếp tục là tâm điểm sáng giá với mức +2,27%, đánh dấu phiên tăng trưởng thứ 4 liên tiếp. Song song đó, dòng tiền cũng tìm đến nhóm Mid-Cap và Small-Cap, giúp hai nhóm này tăng nhẹ nhờ sắc tím tăng trần của các mã C32, TCI, PJT và SVD.

Về giao dịch của dòng tiền lớn, khối ngoại vẫn tiếp diễn xu hướng bán ròng với tổng quy mô hơn 607 tỷ đồng trên cả ba sàn. Trong đó, mã ACB chịu áp lực xả mạnh nhất từ nhà đầu tư nước ngoài với giá trị -392,7 tỷ, kế đến là VHM -211,5 tỷ VNĐ và VIC -163,6 tỷ. Ngược lại, khối ngoại lại tập trung gom mạnh cổ phiếu FPT với giá trị mua ròng vượt trội đạt mức +567,1 tỷ, bỏ xa các mã được mua ròng tiếp theo là SHB +88,4 tỷ và VIX +53,6 tỷ.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 4/6:

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) phân tích, trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index nối dài nhịp điều chỉnh. Tuy nhiên, sau khi chạm vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.800 điểm, VN-Index đã nhanh chóng phục hồi nhờ dòng tiền bắt đáy lan tỏa trên khắp các nhóm ngành. Theo đó, mức giảm của VN-Index đã được thu hẹp đáng kể trong cùng phiên.

Đồ thị VN-Index hình thành mô hình nến Dragon Fly – thường là tín hiệu cho thấy chỉ số đang sở hữu tiềm năng đảo chiều xu hướng (từ giảm sang tăng) trong ngắn hạn. Khối lượng giao dịch khớp lệnh trên toàn thị trường giảm so với hôm trước, phản ánh áp lực cung không đáng kể.

Trong trường hợp dòng tiền tiếp tục lan tỏa, khả năng thị trường đảo chiều tăng sẽ được củng cố. Nhà đầu tư có thể cân nhắc duy trì các vị thế đang nắm giữ, tuy nhiên, việc giải ngân mới cần tiến hành một cách có chọn lọc khi khả năng đảo chiều xu hướng của thị trường trở nên rõ nét hơn vào các phiên giao dịch kế tiếp.

Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng, VN-Index tiếp tục lùi về kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng 1.800 điểm. Mặc dù lực cầu đã gia tăng đáng kể tại khu vực này, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để giúp chỉ số duy trì sắc xanh đến cuối phiên.

Thanh khoản thị trường tiếp tục suy giảm, phản ánh tâm lý thận trọng và cho thấy dòng tiền mới vẫn chưa thực sự quay trở lại ở vùng giá hiện tại. Tuy nhiên, diễn biến dòng tiền cho thấy một bức tranh tích cực hơn khi áp lực bán chủ yếu tập trung vào nhóm VIC và VHM, trong khi lực mua vẫn lan tỏa tại nhiều mã vốn hóa lớn khác.

Điều này cho thấy dòng tiền đang chủ động tìm kiếm cơ hội tích lũy trong nhịp điều chỉnh. Với việc VN-Index đang vận động quanh vùng hỗ trợ mạnh 1.800 điểm, lực cầu bắt đáy được kỳ vọng sẽ sớm gia tăng, qua đó tạo nền tảng cho một nhịp hồi phục kỹ thuật của thị trường trong thời gian tới.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nêu quan điểm, VN-Index kết thúc phiên giao dịch giảm nhẹ nhưng tạo nến dạng pinbar cùng với thanh khoản tăng nhẹ, cho thấy lực cầu bắt đáy đã bắt đầu quay trở lại trên thị trường nhưng vẫn chưa đủ sức mạnh để khiến chỉ số đảo chiều thoát khỏi xu hướng điều chỉnh giảm.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI tiếp tục hướng xuống, phản ánh xu hướng giảm điểm của chỉ số vẫn đang tiếp diễn.

Bên cạnh đó, chỉ báo CMF đang tiếp tục hướng xuống, thể hiện sự suy yếu trong dòng tiền và cho thấy xu hướng điều chỉnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, với vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.800, tương đương mốc 0,618 trên thang đo Fibonacci thoái lui.

Trên khung đồ thị giờ, các chỉ báo kỹ thuật cũng đều tiếp tục hướng xuống, nhưng chỉ báo RSI đã đi vào vùng quá bán, do đó VN-Index được kỳ vọng sẽ có nhịp hồi phục kỹ thuật trong phiên tới. Ngưỡng kháng cự ngắn hạn gần nhất, nếu xuất hiện xu hướng hồi phục, sẽ là vùng 1.840 điểm, tương đương với đường MA20 trên khung đồ thị giờ.

Còn theo Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index đóng cửa có phiên giảm thứ 7 liên tiếp. Thanh khoản sụt giảm nhẹ so với phiên hôm qua và khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-13,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Điểm đáng chú ý trong phiên 3/6 là VN-Index đã thu hẹp đáng kể đà giảm khi kết phiên và biên độ giảm điểm của thị trường chung bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM) trong khi số cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế hơn. Phân bổ dòng tiền cũng có tín hiệu tích cực khi dòng tiền chảy vào nhóm cổ phiếu tăng giá gấp 2,7 lần so với nhóm cổ phiếu giảm giá. Vì vậy, dù thị trường chung kết phiên trong sắc đỏ nhưng cũng đã bắt đầu xuất hiện những tín hiệu tích cực hơn ở nhiều nhóm cổ phiếu khác.

“Xu hướng đảo chiều chưa được xác nhận khi thanh khoản của thị trường vẫn còn thấp. Nhà đầu tư vẫn tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua mới, kiên nhẫn chờ đợi sự cải thiện rõ nét của thanh khoản”, chuyên gia của CSI nhận định.

Với Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, việc chỉ số VN-Index vận động quanh các đường MA10 và MA20 cùng tín hiệu chưa thực sự đồng thuận từ RSI và MFI cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn trong trạng thái giằng co. Trong các phiên tới, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ gần 1.810 - 1.820 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn. Nếu áp lực từ nhóm vốn hóa lớn hạ nhiệt và dòng tiền duy trì sự lan tỏa, thị trường có thể sớm lấy lại trạng thái cân bằng.

“Với bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư ngắn hạn không nên đánh giá thị trường chỉ dựa trên biến động của chỉ số, mà cần quan sát độ rộng, dòng tiền ngành và sức mạnh tương đối của từng cổ phiếu. Chiến lược phù hợp là hạn chế mua đuổi ở các nhịp hồi kỹ thuật, duy trì tỷ trọng vừa phải và ưu tiên các cổ phiếu giữ nền giá tốt, có câu chuyện riêng. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp rung lắc để giải ngân từng phần vào cổ phiếu cơ bản tốt, thanh khoản cao và ít chịu tác động tiêu cực từ nhóm trụ đang điều chỉnh”, chuyên gia của ASEANSC nêu quan điểm.