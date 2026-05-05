Chứng khoán hôm nay mới nhất 5/5: VN-Index 'thử thách' mốc 1.850, chiến lược nào cho nhà đầu tư giá trị?

Thị trường trở lại sau kỳ nghỉ dài, kết phiên 4/5, chỉ số VN-Index tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp do ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục giảm điểm trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, thị trường vẫn xuất hiện lực đỡ giúp chỉ số VN-Index đóng cửa dừng tại tham chiếu trong khi HNX-Index 0,25% và UPCoM-Index ngược chiều tăng 0,17%. Thanh khoản trên HoSE đạt khoảng 21,2 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với phiên trước

Thị trường ghi nhận sự phân hóa rõ rệt khi áp lực giảm điểm chủ yếu xuất phát từ nhóm bất động sản và công nghệ, trong đó VIC (-2,74 điểm) và VHM (-0,93 điểm) đóng vai trò là những tác nhân chính kéo lùi chỉ số, bên cạnh đà sụt giảm sâu của NVL (-6,83%) cùng sự điều chỉnh của FPT (-2,38%) và STB (-0,89%).

Ở chiều ngược lại, lực đỡ quan trọng giúp cân bằng trạng thái tâm lý đến từ sự bứt phá của GVR (+6,97 điểm) và BSR (+6,99 điểm), cùng nỗ lực giữ nhịp từ các đại diện ngân hàng như VCB (+1,51 điểm), BID (+1,87 điểm) và VPB (+1,7 điểm). Tại rổ VN30, sắc đỏ có phần chiếm ưu thế với 15 mã giảm và 12 mã tăng.

Xét về nhóm ngành, dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại khi nhóm Dầu khí tiếp tục đà hồi phục mạnh mẽ, đồng thuận với sắc xanh lan tỏa tại các nhóm Ngân hàng, Thực phẩm & Đồ uống, Bán lẻ và Điện nước.

Tuy nhiên, điểm trừ lớn vẫn nằm ở giao dịch của khối ngoại khi họ duy trì trạng thái bán ròng khoảng 929 tỷ đồng, tập trung xả mạnh tại ACB (-340 tỷ đồng), FPT (-313 tỷ đồng) và HPG (-283 tỷ đồng); trong khi chỉ giải ngân thận trọng vào một số mã tiêu biểu như POW (+102 tỷ đồng), VRE (+85 tỷ đồng) và MWG (+73 tỷ đồng).

Chứng khoán hôm nay mới nhất 5/5:

Nhóm phân tích Chứng khoán Yuanta nhận định, chỉ số VN-Index tiếp tục biến động quanh MA5 phiên với áp lực điều chỉnh từ nhóm vốn hóa lớn và cổ phiếu họ Vingroup. Diễn biến tiêu cực của chỉ số vẫn chưa thay đổi xu hướng của chỉ số VN-Index với kịch bản giá đang tích lũy ở sóng 4 của nhịp tăng từ 1.583 điểm. Đồng thời, chỉ báo tâm lý cũng đang hồi phục trở lại từ vùng sợ hãi cho thấy kịch bản sideway-up với sóng 5 vẫn được đánh giá cao.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu sẵn có và hạn chế mua mới ở nhịp tăng mạnh của thị trường. Đồng thời, việc mua mới có thể tiến hành ở nhịp điều chỉnh trong các phiên tới với một số nhóm ngành gợi ý như Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản và Dầu khí khi nhóm này kỳ vọng sẽ còn tiếp diễn nhịp hồi phục.

Trong khi đó, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho biết, VN-Index đi ngang và tiếp tục duy trì tín hiệu cảnh báo ngắn hạn bởi mẫu hình Bearish Engulfing (nến nhấn chìm giảm) được hình thành trong phiên trước đó. Chỉ số vẫn giữ được trạng thái trên các đường trung bình động.

Trong bối cảnh tiếp cận vùng kháng cự mạnh 1.850 - 1.900 điểm, lực cầu còn thận trọng, khả năng bứt phá chưa được đánh giá cao, và diễn biến giằng co hoặc rung lắc có thể tiếp tục chiếm ưu thế. Các vùng hỗ trợ phía dưới, đặc biệt quanh 1.760 - 1.780 điểm, có thể tạo điểm cân bằng tạm thời.

Các chỉ báo kỹ thuật đa phần đang ở trạng thái tương đối tích cực nhưng thiếu vắng lực cầu, cho thấy xu hướng tăng đang chững lại, theo đó, rủi ro đảo chiều giảm ngắn hạn có thể gia tăng. Do đó, chiến lược phù hợp vẫn là duy trì sự thận trọng và ưu tiên quản trị rủi ro trong ngắn hạn.

Chứng khoán ACB (ACBS) phân tích, nhờ diễn biến khả quan của thị trường chứng khoán Mỹ và Châu Á, sự hưng phấn đã xuất hiện ngay đầu phiên, giúp chỉ số tiến lên mốc 1.880 (tăng hơn 20 điểm).

Diễn biến tích cực duy trì đến giữa phiên sáng, sau đó áp lực chốt lãi tăng dần trên nhiều bluechip, đáng chú ý như nhóm Vingroup (VHM, VIC), kéo theo nhiều cổ phiếu bất động sản bị bán mạnh, trong đó NVL đã giảm hết biên độ.

Trạng thái tiêu cực nhất của chỉ số rơi vào đầu phiên chiều, khi đó VN-Index để mất hơn 10 điểm và chạm mốc 1.842. Tuy nhiên, sau đó diễn biến đã cân bằng hơn. Điểm sáng hôm nay đến từ nhóm dầu khí (BSR, GAS, PLX…) và cao su (GVR, PHR, DPR…), ngoài ra, 3 ngân hàng quốc doanh là CTG, VCB và BID cũng tăng điểm giúp cân bằng với diễn biến điều chỉnh của VIC và VHM.

Chốt phiên tại 1.854,06, VN-Index chỉ giảm nhẹ 0,04 điểm và duy trì được hỗ trợ 1.850. "Nhiều khả năng VN-Index đang tạo nền mới tại vùng cân bằng này trước khi tiếp tục đà tăng lên kháng cự 1.900 – 1.915", nhóm phân tích ACBS nêu quan điểm.

CTCK AIS dự báo, trong các phiên giao dịch tới, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục dao động tích lũy trong vùng 1830-1890 điểm. Hỗ trợ gần nhất là ngưỡng 1.830 điểm. Nếu bảo toàn hỗ trợ này, chỉ số vẫn có cơ hội hướng lên vùng 1.900 điểm.

Nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp rung lắc để mua vào có chọn lọc những cổ phiếu có triển vọng cơ bản vững chắc với xu thế giá ngắn hạn tích cực.

CTCK SHS thì cho rằng, trong tháng 5 thị trường chịu ảnh hưởng với những yếu tố rủi ro, bất định như: căng thẳng địa chính trị trên thế giới vẫn tiếp diễn và chuyển sang trạng thái mới. Cùng với đó là giảm tăng trưởng tín dụng và khủng hoảng năng lượng, lạm phát, chi phí tăng bắt đầu ảnh hưởng đến doanh nghiệp, nền kinh tế. Trong khi đó, tỷ lệ dự nợ vay ký quỹ ở mức cao.

Yếu tố tích cực là nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh mẽ và kết quả kinh doanh quý I/2026 của doanh nghiệp tăng trưởng tích cực.

Mặt khác, quy mô vốn hóa thị trường nếu không tính đến Vin Group, đang tương đối hợp lý sau giai đoạn giảm mạnh và khi xét đến tiềm tăng tăng trưởng dài hạn. Nhà đầu tư có thể đánh giá, xem xét các cơ hội tích lũy, đầu tư giá trị.