Chứng khoán hôm nay mới nhất 5/6: Thị trường "nín thở" chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn?

Thị trường chứng khoán ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các chỉ số. Nhờ đà hồi phục của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index tiếp tục duy trì sắc xanh khi đóng cửa tăng 0,69%. Trái lại, HNX-Index quay đầu -3,98%, chịu áp lực lớn từ đà điều chỉnh sâu của các mã THD -9,38% và KSF -9,99%. Trong khi đó, UPCoM-Index có mức tăng nhẹ 0,19%. Đáng chú ý, thanh khoản trên sàn HoSE có sự cải thiện khi tăng 8% so với phiên liền trước.

Nhóm cổ phiếu họ Vingroup trở thành bệ đỡ chính cho thị trường trong phiên hôm nay, trong đó VIC +1,32%) và VHM +1,06% đã đóng góp gần 6 điểm tăng cho VN-Index. Bên cạnh đó, các mã như STB +6,51%, BID +1,79%, BSR +3,77% và PLX +6,9% cũng góp công lớn vào đà tăng của chỉ số chung. Ở chiều ngược lại, các nhóm ngành như Công nghệ thông tin (FPT), Tài chính (TCB, MSN, MSB) và Thép (HPG) dù chịu áp lực điều chỉnh nhưng mức giảm là không đáng kể so với lực kéo từ nhóm cổ phiếu trụ.

Mặc dù độ rộng thị trường vẫn nghiêng nhẹ về phía số mã giảm, nhưng sắc xanh đã lan tỏa và ghi nhận sự hồi phục trên diện rộng ở hai nhóm ngành lớn là Ngân hàng và Dầu khí.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng rất mạnh với tổng quy mô hơn 5.742 tỷ đồng trên cả ba sàn. VIC chịu áp lực xả hàng mạnh nhất từ khối này với giá trị lên tới 4.869 tỷ VNĐ, bỏ xa các mã xếp sau là MWG 96 tỷ và ACB 90 tỷ.

Ngược lại, FPT là cổ phiếu được khối ngoại gom mua mạnh nhất với giá trị đạt 257 tỷ VNĐ, theo sau là SHB 33 tỷ và PLX 19 tỷ .

Chứng khoán hôm nay mới nhất 5/6: Nối dài nhịp hồi phục?

Theo chuyên gia Chứng khoán Yuanta, chỉ số VN-Index hồi phục trở lại từ MA50 phiên và đóng cửa ở vùng giá cao nhất phiên, xác nhận tín hiệu cây nến lưỡng lự dạng Doji trước đó. Với diễn biến giá 2 phiên gần đây, chúng tôi đánh giá khả năng hồi phục trong các phiên tới sẽ vẫn còn nhưng đây khả năng là nhịp hồi phục kỹ thuật. Chỉ số có thể hồi phục về vùng 1850-1860 điểm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư chờ đợi nhịp hồi phục để cơ cấu danh mục theo hướng giảm dần tỷ trọng cổ phiếu với tỷ trọng đề xuất là 40% cp/60% tiền mặt. Đồng thời, có thể mua nhẹ nhưng cần chọn lọc và bám sát xu hướng của từng cổ phiếu trong trường hợp xu hướng đảo chiều.

Trong khi đó, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) phân tích, VN-Index ghi nhận phiên hồi phục đầu tiên sau gần hai tuần điều chỉnh liên tiếp, xuất hiện khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.800 điểm. Dù lực cầu đã giúp thị trường lấy lại sắc xanh, thanh khoản khớp lệnh suy giảm so với phiên trước cho thấy dòng tiền vẫn đang duy trì tâm lý quan sát và chưa sẵn sàng quay trở lại mạnh mẽ.

Diễn biến hiện tại cho thấy áp lực bán ngắn hạn đã phần nào hạ nhiệt, trong khi xu hướng tăng trung và dài hạn của thị trường vẫn chưa bị phá vỡ. Tuy nhiên, để nhịp phục hồi này trở nên thuyết phục hơn, thị trường cần thêm sự đồng thuận từ dòng tiền và sự cải thiện rõ rệt về thanh khoản.

Trong kịch bản tích cực, VN-Index có thể tiếp tục mở rộng đà hồi phục và hướng tới kiểm định các vùng kháng cự gần tại 1.860 điểm và xa hơn là 1.880 điểm trong các phiên tới.

Nhà đầu tư có thể cân nhắc duy trì các vị thế đang nắm giữ, tuy nhiên, việc giải ngân mới cần tiến hành một cách có chọn lọc khi khả năng đảo chiều xu hướng của thị trường trở nên rõ nét hơn vào các phiên giao dịch kế tiếp.

Chứng khoán ACB (ACBS), VN-Index hồi phục hơn 12 điểm và đóng cửa tại vùng giá cao nhất của phiên giảm trước đó, cho thấy lực cầu bắt đáy đang dần cải thiện.

Thanh khoản cũng gia tăng so với phiên liền trước, phản ánh dòng tiền tham gia tích cực hơn vào thị trường. Động lực tăng điểm chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, ngân hàng và dầu khí, trong đó STB và PLX nổi bật nhờ thu hút dòng tiền mạnh.

Với diễn biến hiện tại, VN-Index được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà hồi phục và hướng đến kiểm định vùng kháng cự quanh mốc 1.860 điểm trong ngắn hạn.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định, VN-Index kết phiên với nến xanh và đóng cửa trên mốc 1.830 nhờ lực cầu mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI và CMF đều đang dần lấy lại động lực hướng lên cho thấy dòng tiền mua chủ động vẫn được duy trì.

Chỉ số đang trên đường tiến về vùng hỗ trợ cũ quanh khu vực 1.840 - 1.850 điểm và có thể sẽ có những nhịp rung lắc nhằm kiểm định cung cầu tại vùng kháng cự này cũng như tích lũy thêm động lực trước khi tiếp tục đà bứt phá.

Trên khung đồ thị giờ, sau khi chạm dải dưới Bollinger Band, chỉ số chung đã nhanh chóng bật nảy và giữ vững mốc 1.820 điểm. Tuy nhiên, trong bối cảnh thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục xuất hiện các nhịp rung lắc giằng co trong các phiên tới trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn.

Còn theo Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index đã lấy lại sắc xanh sau 7 phiên giảm điểm liên tiếp trước đó. Biên độ tăng điểm hôm nay không lớn và thanh khoản ở mức khá thấp. Khối lượng khớp lệnh sụt giảm, thấp nhất từ đầu 2026 tới này và sụt giảm mạnh (-39,7%) so với mức bình quân 20 phiên.

Biên độ tăng không mạnh đi kèm với thanh khoản mất hút nên phiên tăng ngày 4/6 không mang nhiều tín hiệu tích cực cho sự đảo chiều xu hướng mà thiên về phiên hồi kỹ thuật.

“Xu hướng điều chỉnh vẫn đang là chủ đạo mà chưa có dấu hiệu bị vô hiệu hóa. Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, hạn chế mở vị thế mua mới, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi thêm những tín hiệu tích cực rõ ràng hơn”, chuyên gia của CSI lưu ý.