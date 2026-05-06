Chứng khoán hôm nay mới nhất 6/5: Sóng tăng hướng đến vùng 1.900 điểm bất chấp nhóm vốn hóa lớn suy yếu?

Thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch vừa qua chứng kiến một màn đảo chiều ngoạn mục. Dù khởi đầu khá thận trọng dưới mốc tham chiếu, áp lực bán đã nhanh chóng bị đẩy lùi bởi lực cầu bắt đáy dâng cao trong phiên chiều, giúp VN-Index hồi phục mạnh mẽ và đóng cửa tại mức 1.874,85 điểm, tương ứng với mức tăng 20,79 điểm (+1,12%).

Trái ngược với diễn biến khả quan của sàn HoSE, HNX-Index và UPCoM-Index vẫn chìm trong sắc đỏ với mức giảm lần lượt là 2,62 điểm và 0,45 điểm. Dòng tiền có dấu hiệu gia tăng khi thanh khoản trên sàn HOSE đạt 22,4 nghìn tỷ đồng, tăng 6% so với phiên trước đó.

Động lực tăng trưởng chính của chỉ số đến từ sự bứt phá của "họ Vingroup" khi VIC, VHM và VRE đồng loạt tăng mạnh, đóng góp gần 23 điểm cho chỉ số chung. Bên cạnh đó, nhóm Dầu khí và Dịch vụ công nghiệp cũng đóng vai trò hỗ trợ đắc lực với nhiều mã tăng ấn tượng như BSR, PVT hay GEE.

Ở chiều hướng ngược lại, sắc cam và đỏ vẫn bao trùm nhóm Bất động sản và Dịch vụ tài chính trước áp lực điều chỉnh từ các mã như CEO, NLG và SSI. Riêng nhóm Ngân hàng ghi nhận trạng thái phân hóa mạnh, trong khi VPB và LPB bứt phá thì ACB và SHB lại gây áp lực lên thị trường.

Hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài vẫn là một nốt trầm khi họ duy trì vị thế bán ròng với giá trị 1 nghìn tỷ đồng trên sàn HoSE. Khối ngoại tập trung xả hàng quyết liệt tại các mã lớn như ACB và HPG, trong khi chỉ giải ngân nhỏ giọt vào một số cổ phiếu riêng lẻ như POW và các mã thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 6/5: Hướng tới mốc 1.900 điểm

Theo chuyên gia Chứng khoán Yuanta, chỉ số VN-Index ghi nhận phiên hồi phục với thanh khoản tăng so với phiên liền trước cho thấy dòng tiền tham gia trở lại. Diễn biến của chỉ số đang ủng hộ kịch bản sóng 5 đang hình thành tới vùng 1.900 điểm. Tuy nhiên, chỉ số VN30-Index đang có mức tăng yếu hơn chỉ số chính cho thấy quán tính tăng đang có tín hiệu suy yếu ở nhóm vốn hóa lớn .

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu sẵn có và hạn chế mua mới ở nhịp tăng sắp tới của thị trường. Đồng thời, nhà đầu tư quan sát diễn biến chỉ số ở vùng 1.900-1.920 điểm để cơ cấu danh mục đã tích lũy trước đó.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho biết, VN-Index xuất hiện tín hiệu tương đối tích cực khi vượt kháng cự 1.865 điểm, hàm ý chỉ số có thể tiếp tục tăng hướng đến vùng kháng cự kế tiếp khoảng 1.925 điểm – tương ứng với vùng đỉnh hình thành trong tháng 1/2026.

Khối lượng giao dịch khớp lệnh toàn thị trường vẫn đang ở dưới mức trung bình 20 phiên, cho thấy khả năng chỉ số đang dần về cuối của sóng tăng. VN-Index được dự báo vẫn duy trì quán tính tăng điểm nhưng đi kèm với hiện tượng rung lắc và sự thận trọng của dòng tiền.

Vùng kháng cự 1.865 mà chỉ số vượt qua có thể trở thành hỗ trợ tiềm năng trong thời gian tới, do đó VN-Index được ước tính sẽ vận động trong vùng điểm số từ 1.865 đến 1.925 trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh chỉ số dự kiến dao động trong biên độ 1.865 – 1.925 điểm, chiến lược phù hợp nhất là "Mua tại hỗ trợ - Bán tại kháng cự" (Swing Trading). Hiện thực hóa lợi nhuận từng phần khi VN-Index tiệm cận vùng kháng cự 1.925 điểm trong trường hợp lực cầu vẫn không có sự cải thiện.

Chứng khoán ACB (ACBS) nhận định, VN-Index bật tăng hơn 20 điểm từ vùng hỗ trợ quanh 1.850 điểm, qua đó củng cố vai trò nâng đỡ của vùng giá này trong ngắn hạn. Dù vậy, thanh khoản chỉ nhích nhẹ so với phiên giảm trước đó, phản ánh trạng thái cân bằng giữa lực cung và cầu.

Đáng chú ý, bên cạnh tác động dẫn dắt từ VIC và VHM, dòng tiền có xu hướng tìm đến các cơ hội riêng lẻ, thể hiện rõ qua mức tăng vượt trội của VPB và BSR. Diễn biến này cho thấy sự phân hóa đang chiếm ưu thế, khi dòng tiền không lan tỏa rộng mà tập trung vào một số cổ phiếu riêng lẻ.

Trong bối cảnh thị trường vẫn đang giằng co và chưa hình thành xu hướng rõ ràng, khả năng bứt phá mạnh trong ngắn hạn là chưa thực sự thuyết phục. Thời gian tới, vùng 1.900 điểm sẽ đóng vai trò là ngưỡng kháng cự then chốt, nơi áp lực chốt lời có thể gia tăng đáng kể và khiến chỉ số đối mặt với rủi ro điều chỉnh.

Do đó, nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời từng phần khi VN-Index tiến gần vùng cản này nhằm bảo toàn thành quả và duy trì sự chủ động trong quản trị danh mục.

Về mặt kĩ thuật, theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết thúc phiên tăng điểm tích cực, nhưng cũng ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm cổ phiếu trên thị trường. Ở khung đồ thị ngày, các chỉ báo động lượng tiếp tục duy trì tín hiệu khả quan.

Hai đường tín hiệu của chỉ báo MACD giữ xu hướng lên, mặc dù khoảng cách giữa hai đường đã có phần thu hẹp. Chỉ báo RSI tiếp tục vận động tiến sâu vào vùng quá mua nhưng hiện tại chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu đảo chiều nào.

Ở khung đồ thị giờ , chỉ số sau khi lùi xuống kiểm định thành công vùng hỗ trợ tại dải dưới của Bollinger Band đã bật tăng mạnh mẽ, chiếm lại mốc trung bình động MA20. Quán tính tăng điểm tiếp tục được nới rộng khi chỉ số hướng về dải trên của Bollinger Band.

Cùng với đó, chỉ báo MACD đã phát đi tín hiệu giao cắt hướng lên, khẳng định động lực tăng trưởng trong ngắn hạn đang hiện hữu rõ rệt. Vùng kháng cự tiếp theo mà VN-Index cần thử thách sẽ nằm tại khu vực 1.890 điểm.