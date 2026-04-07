Chứng khoán hôm nay mới nhất 7/4: Kỳ vọng hồi phục, tâm điểm mốc 1.700 điểm

Thị trường ghi nhận phiên giảm thứ 3 liên tiếp nhưng có dấu hiệu cạn cung khi tiếp tục sụt giảm. Chỉ số VN-Index đóng cửa (-0,54%), VN30-Index (-0,06%), VNMID-Index (-1,22%), VNSML-Index (-1,19%), HNX-Index (-1,47%), Upcom-Index (-0,55%). Giá trị giao dịch tiếp tục sụt giảm.

Áp lực bán tập trung ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ trong khi chỉ số VN30-Index giảm rất nhẹ phiên vừa qua phản ánh dòng tiền đỡ giá xuất hiện ở nhóm vốn hóa lớn hoặc nhóm này bớt bán. VHM (-1,85%), BSR (-4,74%), TCB (-2,35%), GAS (-1,51%), BVH (-4,47%), TCX (-2,39%)…là các mã ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, LPB (6,96%), VIC (0,43%), VCB (0,52%), BID (0,77%), VNM (1,5%)…hỗ trợ thị trường.

Ngược chiều, HID (6,93%), LGL (6,82%), GEX (3,1%), SIP (2,53%), TDG (2,35%)…là các mã ghi nhận mức tăng mạnh.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với con số 94 tỷ đồng trong đó TCB (95 tỷ), MBB (94 tỷ), HDB (86 tỷ) dẫn đầu danh sách bán ròng. Ngược lại, VIC (62 tỷ), GEX (52 tỷ), VNM (49 tỷ) là các mã đứng đầu danh sách mua ròng bởi khối ngoại.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 7/4: "Chờ" nhịp hồi phục

Theo các chuyên gia Chứng khoán Yuanta, chỉ số VN-Index có phiên điều chỉnh thứ 3 liên tiếp nhưng giá trị giao dịch sụt giảm phản ánh dấu hiệu cạn cung. Đồng thời, chỉ số VN30-Index có diễn biến cân bằng trở lại cho thấy nhóm vốn hóa lớn đang có diễn biến tích cực hơn thị trường chung khi khối ngoại giảm bán ròng. Theo đó, Yuanta kỳ vọng chỉ số sẽ sớm quay trở lại đà tăng trong các phiên tới với vùng 1.710-1.740 điểm sẽ được kiểm định lại.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), nhà đầu tư có thể canh mua trong các phiên tới nhưng đồng thời chốt lời khi giá tiếp cận vùng kháng cự từ 1.710-1.740 điểm.

Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng, VN-Index đang kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ SMA20. Thanh khoản sụt giảm cho thấy tâm lý thận trọng của thị trường đối với những bất ổn. Thị trường có thể sẽ tiếp tục giao động trong biên độ hẹp cho đến khi có những thông tin rõ ràng hơn.

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang trong pha suy yếu ngắn hạn và lùi về kiểm định lại vùng đỡ quan trọng quanh 1.660–1.670 điểm, khi chỉ số ghi nhận 4 phiên giảm liên tiếp và đóng cửa tại 1.674,99 điểm, đồng thời tiếp tục vận động dưới MA5 (1.686,25) và áp sát MA20 (1.677,53) cùng MA200 (1.666,76). Diễn biến này cho thấy nhịp hồi trước đó đã mất đà rõ rệt, dù chưa xuất hiện tín hiệu bán tháo mạnh do thanh khoản vẫn thấp hơn mức tham chiếu; nói cách khác, thị trường đang ở pha test hỗ trợ hơn là rơi tự do.

Trong bối cảnh chỉ số vẫn nằm dưới MA50, MA100 và MA150, xu hướng trung hạn tiếp tục thiếu xác nhận, trong khi vị trí hiện tại của giá chưa tạo ra edge hấp dẫn cho vị thế mua mới vì vẫn nằm ngay phía trên hỗ trợ nhưng chưa xuất hiện tín hiệu xác nhận hấp thụ cung. Kịch bản xác suất cao cho phiên hôm nay 7/4 là VN-Index tiếp tục rung lắc và kiểm định 1.660–1.670 điểm; nếu giữ được vùng này, chỉ số có thể hồi kỹ thuật lên 1.680–1.690 điểm, còn nếu đánh mất vùng hỗ trợ trên thì rủi ro mở rộng điều chỉnh về 1.650-1.660 điểm sẽ tăng nhanh.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30–45%, hạn chế margin và chỉ trading khi thị trường phản ứng tốt tại vùng hỗ trợ. Nhà đầu tư trung – dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục lõi và cân nhắc giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh về các vùng hỗ trợ sâu hơn, ưu tiên nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công, Dầu khí và các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, thanh khoản cao”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Cùng nhận định, Chứng khoán ACB (ACBS) cho biết, VN-Index đã có phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp và tiếp tục lùi sâu khỏi ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Đóng cửa tại 1.674, chỉ số đang về vùng hội tụ nhiều hỗ trợ quan trọng như MA200 (1.666 điểm), MA10 (1.668 điểm) và vùng khoảng trống (gap) được tạo bởi phiên tăng mạnh ngày 1/4.

Tại mốc hỗ trợ này, VN-Index được kỳ vọng sẽ có diễn biến hồi phục trong những phiên tiếp theo và mục tiêu gần nhất là vùng 1.700. Xét về diễn biến phiên hôm nay, sự phân hóa đã xuất hiện trên nhóm bluechip.

Trong số các mã giảm thì mức giảm cũng đã thu hẹp đà giảm so với 2 phiên trước. Đáng chú ý như VPB, TPB, CTG… Các bluechip có thể sẽ ổn định tại vùng hiện tại, tạo động lực cho VN-Index hồi phục.