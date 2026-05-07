Chứng khoán hôm nay mới nhất 7/5: Cảnh báo rung lắc ở vùng 1.900-1.920 điểm

Thị trường chứng khoán vừa ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp với sắc xanh lan tỏa, trong đó chỉ số VN-Index đóng cửa tại mức giá cao nhất phiên, tương ứng với mức tăng 0,87%. Trong khi đó, HNX-Index và UPCoM-Index cũng lần lượt duy trì đà tăng nhẹ ở mức 0,42% và 0,31%. Điểm sáng đáng chú ý là thanh khoản trên sàn HoSE đã có sự cải thiện đáng kể khi đạt mức 23,8 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với phiên giao dịch liền trước.

Động lực tăng trưởng chính của thị trường đến từ nhóm cổ phiếu Tài chính khi nhóm này đóng góp hơn 10 điểm vào chỉ số chung. Các mã ngân hàng như VCB tăng 1%, STB tăng 3,45%, TCB tăng 1,8% và LPB tăng 2,7% đã tạo lực đẩy mạnh mẽ. Bên cạnh đó, các mã lớn khác như GEE tăng sát trần 6,93%, GAS tăng 1,93%, cùng bộ đôi VPL và VRE lần lượt tăng 2,27% và 3,98% cũng tác động rất tích cực.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu họ Vingroup có dấu hiệu chững lại và áp lực điều chỉnh xuất hiện tại một số mã như MCH giảm 2,44%, FPT giảm 1,35% và NVL giảm 3,65%, gây ảnh hưởng tiêu cực lên chỉ số.

Dòng tiền trong phiên này đặc biệt ưu ái nhóm vốn hóa vừa, giúp chỉ số VNMID-Index bứt phá mạnh 1,71%, vượt trội so với mức tăng 0,55% của nhóm vốn hóa nhỏ VNSML-Index. Sự tham gia tích cực của dòng tiền đầu cơ cũng giúp các mã như HII, GEE và ASP đóng cửa ở mức giá trần.

Tuy nhiên, điểm trừ vẫn nằm ở khối ngoại khi họ tiếp tục bán ròng quy mô lớn với giá trị 1.115 tỷ đồng trên HoSE. Áp lực bán tập trung mạnh tại FPT với giá trị 454 tỷ đồng, tiếp sau là ACB và HPG. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài vẫn giải ngân vào một số mã tiềm năng như POW với 202 tỷ đồng, MSN với 145 tỷ đồng và DGC với 78 tỷ đồng.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 7/5: Vùng kháng cự quan trọng 1.900 điểm

Chuyên gia phân tích Yuanta nhận định, diễn biến của chỉ số đang nằm trong kịch bản mà nhóm này đề cập gần đây là sóng 5 đang hình thành với vùng 1.900 điểm đang được hướng tới. Chỉ báo RSI đang hồi phục trở lại nhưng tiềm ẩn phân kỳ ngắn hạn, đây là tín hiệu cảnh báo có thể sẽ có thể rung lắc tại vùng 1.900-1.920 điểm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), các chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu sẵn có và hạn chế mua mới ở nhịp tăng sắp tới của thị trường. Đồng thời, nhà đầu tư quan sát diễn biến chỉ số ở vùng 1.900-1.920 điểm để cơ cấu danh mục đã tích lũy trước đó.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận định, VN-Index ghi nhận diễn biến tích cực khi đóng cửa tại mức cao nhất ngày, đi kèm thanh khoản cải thiện rõ rệt, vượt mức trung bình 20 phiên. Sự lan tỏa của dòng tiền trên diện rộng đã hỗ trợ chỉ số vượt qua vùng kháng cự quan trọng quanh 1.870 điểm, qua đó mở ra dư địa hướng đến vùng cản kế tiếp tại 1.925 điểm.

Trong ngắn hạn, quán tính tăng nhiều khả năng vẫn được duy trì trong các phiên tiếp theo. Tuy nhiên, khi tiến gần các kháng cự cao hơn, áp lực chốt lời có thể gia tăng, kéo theo những nhịp rung lắc mang tính kỹ thuật.

Trong bối cảnh chỉ số dự kiến dao động trong biên độ 1.865 – 1.925 điểm, chiến lược phù hợp nhất là "Mua tại hỗ trợ - Bán tại kháng cự" (Swing Trading); hiện thực hóa lợi nhuận từng phần khi VN-Index tiệm cận vùng kháng cự 1.925 điểm trong trường hợp lực cầu vẫn không có sự cải thiện

Chứng khoán ACB (ACBS) nêu quan điểm, phiên vừa qua, VN-Index dù chịu áp lực điều chỉnh nhẹ trong buổi sáng nhưng đã nhanh chóng lấy lại đà tăng nhờ lực cầu quay trở lại, qua đó đóng cửa tăng hơn 16 điểm. Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên trước, phản ánh sự chủ động của bên mua và cho thấy dòng tiền đang có xu hướng quay lại nâng đỡ thị trường.

Đáng chú ý, lực mua lan tỏa trên nhiều nhóm ngành, góp phần củng cố độ rộng thị trường, trong đó nhóm ngân hàng đóng vai trò trụ cột với tỷ trọng dòng tiền duy trì ở mức cao. Ở chiều ngược lại, áp lực bán tập trung đáng kể tại cổ phiếu MCH, phần nào tạo áp lực cho đà tăng chung.

Tuy nhiên, xét về tổng thể, xu hướng ngắn hạn vẫn đang được duy trì tích cực nhờ sự đồng thuận của dòng tiền. Trong thời gian tới, vùng 1.900 điểm sẽ đóng vai trò là ngưỡng kháng cự then chốt, nơi áp lực cung có thể gia tăng mạnh và khiến chỉ số đối mặt với rủi ro điều chỉnh.

Do đó, việc chủ động cân nhắc chốt lời một phần khi VN-Index tiệm cận vùng này được xem là chiến lược hợp lý nhằm bảo toàn thành quả và kiểm soát rủi ro danh mục.

Còn theo nhóm phân tích của Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi những tín hiệu giằng co khi đóng cửa tại 1.872 điểm, hình thành nến đỏ thân trung bình với áp lực bán chiếm ưu thế về cuối phiên, dù xu hướng tăng chủ đạo vẫn được bảo toàn nhờ vị thế giá nằm trên các đường MA10 và MA20. Trong khi chỉ báo RSI(14) ở mức 66 cho thấy động lực tăng trưởng vẫn hiện hữu, thì chỉ số MFI chạm ngưỡng 80 cảnh báo dòng tiền có thể sớm hạ nhiệt, dẫn đến kịch bản thị trường nhiều khả năng sẽ dao động tích lũy trong biên độ hẹp trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch trong vùng hỗ trợ 1.870 - 1.880 và kháng cự 1.890 – 1.900, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn Nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore dầu khí.

Đối với chiến lược trung và dài hạn, nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ MA50 tại 1.760 - 1.780 để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như: Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.