Chứng khoán hôm nay mới nhất 7/7: Dư địa giảm sâu là không lớn sau cú 'sập' 18 điểm của VN-Index?

VN-Index khép lại phiên đầu tuần khi đánh mất 18 điểm (tương đương 1%), lùi về mốc 1.843,5 điểm. Trong khi đó, HNX-Index cũng chịu áp lực lớn khi giảm 3,6%, về mức 296.51 điểm.

Một điểm trừ lớn khác là động thái từ dòng tiền ngoại khi khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh tay với giá trị gần 2.800 tỷ đồng trên sàn HoSE, gây áp lực trực tiếp lên tâm lý vốn đã thận trọng của nhà đầu tư trong nước.

Dự báo về thị trường chứng khoán hôm nay mới nhất 7/7, nhiều công ty chứng khoán bày tỏ quan điểm thận trọng.

Theo ASEANSC, VN-Index đang phát đi tín hiệu trung tính khi đóng cửa ở vùng thấp nhất ngày nhưng chưa đủ áp đảo để xác nhận một xu hướng giảm sâu. Thị trường được dự báo sẽ rung lắc trong biên độ hẹp tại vùng 1.840 – 1.850 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn nên giữ tỷ trọng trung bình, tuyệt đối tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung vào các cổ phiếu có câu chuyện riêng (thoái vốn, nâng hạng hoặc chu kỳ ngành).

CTCKBVSC nhìn nhận áp lực cản ngắn hạn vẫn đến từ việc mặt bằng lãi suất neo giữ ở mức cao, khiến dòng tiền tham gia có phần hạn chế. Dù VN-Index giảm mạnh trong phiên trước, cơ hội thử thách lại các vùng kháng cự cũ trong tháng 7 vẫn còn nhờ bệ đỡ từ mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II.

Các nhà phân tích tại BVSC cho rằng, nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại, chủ động hiện thực hóa lợi nhuận các vị thế ngắn hạn khi đạt kỳ vọng. Hoạt động mua mới chỉ nên ưu tiên khi cổ phiếu mục tiêu chiết khấu về vùng hỗ trợ mạnh.

Dự báo về chứng khoán hôm nay mới nhất, hệ thống phân tích của TPS lưu ý rằng nếu vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.840 điểm tiếp tục bị xuyên thủng bởi áp lực bán tháo, VN-Index có khả năng sẽ lùi sâu hơn để lấp lại khoảng trống giá (gap) quanh vùng hỗ trợ mạnh 1.800 điểm trước khi tìm lại trạng thái cân bằng.

Dù vậy, dư địa giảm sâu hơn nữa được đánh giá là không quá lớn do đây là nền đỡ trung và dài hạn rất quan trọng.

Theo AIS, những nhịp rung lắc và điều chỉnh ngắn hạn sau chuỗi tuần tăng điểm là điều hoàn toàn bình thường và lành mạnh để kéo dòng tiền quay trở lại. Xu hướng chủ đạo về trung hạn vẫn được đánh giá tích cực.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ danh mục hiện tại và đặc biệt hạn chế tâm lý FOMO mua đuổi các mã đã tăng giá mạnh để kiểm soát rủi ro.

Pinetree nhận định, thị trường nhiều khả năng sẽ thiên về trạng thái điều chỉnh nhẹ trong các phiên tới nhằm thiết lập một nền giá mới và thu hút dòng tiền đứng ngoài quay trở lại.

CTCK này khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng với các quyết định giải ngân mới trên diện rộng, nên kiên nhẫn chờ đợi các tín hiệu cân bằng rõ ràng hơn từ thị trường.

Dưới góc nhìn kỹ thuật của thị trường phái sinh, YSVN chỉ ra cấu trúc sóng tăng của hợp đồng VN30F1M nhiều khả năng đã hoàn thành tại vùng 2.018 điểm và đang duy trì xu hướng giảm trên khung đồ thị 1H.

Do đó, khu vực 2.016 – 2.018 điểm sẽ trở thành vùng kháng cự mạnh trong các nhịp hồi. Mặc dù xu hướng ngắn hạn trên khung Daily của chỉ số chung vẫn giữ được mức tăng, nhưng áp lực thu hẹp khoảng cách của các chỉ báo kỹ thuật (như MACD hướng về đường Signal) đang báo hiệu rủi ro ngắn hạn đang gia tăng.