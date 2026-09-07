Chứng khoán hôm nay mới nhất 7/9: VN-Index hướng tới vùng 1.900 điểm

Chứng khoán hôm nay mới nhất 7/9: VN-Index có thể tiếp tục hướng tới vùng 1.900 điểm

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, VN-Index tăng mạnh lên 1.853 điểm, nhanh chóng lấy lại sắc xanh sau phiên điều chỉnh trước đó. Diễn biến này củng cố đánh giá tích cực về xu hướng ngắn hạn của thị trường.

Theo CTCK Asean, VN-Index đang củng cố xu hướng tăng ngắn hạn một cách thuyết phục khi duy trì vị thế trên các đường MA10 và MA20. Các chỉ báo động lượng như RSI ở mức 68 và MFI ở mức 66 cũng cho thấy dòng tiền đang cải thiện, trong khi bên mua vẫn chiếm ưu thế.

Đáng chú ý, VN-Index kết phiên với nến xanh thân dài và đóng cửa gần mức cao nhất ngày. Theo Asean, kịch bản khả quan trong phiên giao dịch hôm nay là chỉ số tiếp tục đà tăng để kiểm định vùng kháng cự 1.870-1.880 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Trong khi đó, CTCK ACB (ACBS) cho rằng VN-Index tăng điểm vượt trội và đóng cửa trên mốc 1.850 điểm, qua đó tiếp tục củng cố đà đi lên trong ngắn hạn.

Dù thanh khoản giảm so với phiên liền trước, ACBS đánh giá thanh khoản vẫn duy trì quanh mức trung bình tháng, cho thấy lực cầu nhìn chung ổn định và chưa có dấu hiệu suy yếu đáng kể. Với xung lực hiện tại, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục hướng đến vùng đỉnh lịch sử 1.900-1.930 điểm.

CTCK Kirin (CSI) nhận định biên độ tăng của thị trường chung được hỗ trợ rất lớn bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc họ Vingroup. Trong khi đó, thanh khoản có phần sụt giảm nhẹ so với phiên trước và khối lượng khớp lệnh tiếp tục thấp hơn 7,7% so với mức bình quân 20 phiên.

CSI đánh giá điểm tích cực là dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng giá áp đảo, gấp 2,2 lần nhóm cổ phiếu giảm giá. Điều này cho thấy tín hiệu điều chỉnh của phiên trước đã bị vô hiệu hóa.

Tuy nhiên, công ty chứng khoán này vẫn giữ quan điểm thận trọng bởi biên độ tăng của thị trường đang bị chi phối bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi chưa có sự lan tỏa đủ rộng sang nhiều nhóm ngành.

TPBS cũng chỉ ra rằng thanh khoản sụt giảm cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn tương đối thận trọng, trong khi đà tăng của VN-Index phần lớn đến từ đóng góp của VIC và VHM.

Dù vậy, sự tích cực không hoàn toàn tập trung ở hai cổ phiếu này. Theo TPBS, bất động sản trở thành nhóm ngành tích cực nhất và đã có sự lan tỏa sang các cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn trong cùng nhóm.

Ở chiều ngược lại, sự phân hóa vẫn khá rõ khi xét theo quy mô vốn hóa, với nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ tiếp tục ghi nhận điều chỉnh.

Dự báo chứng khoán hôm nay: VN-Index hướng tới vùng 1.900 điểm, chuyên gia khuyến nghị không mua đuổi. Ảnh: VND

Không nên mua đuổi khi thị trường tăng nóng

Về kỹ thuật, TPBS đánh giá VN-Index đã bứt phá thành công khỏi đường kháng cự xu hướng giảm và vượt lên hệ thống các đường EMA. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng đã rõ nét hơn và có nền tảng kỹ thuật vững chắc.

Chỉ số đồng thời hình thành mô hình tam giác cân với mục tiêu lý thuyết có thể hướng tới quanh 2.020 điểm. Tuy nhiên, để kịch bản này diễn ra, VN-Index cần lần lượt vượt qua các vùng kháng cự 1.895 điểm và 1.930 điểm.

Trước mắt, dù đã vượt kháng cự xu hướng, dòng tiền vẫn chưa cho thấy sự quyết liệt. Do đó, thị trường có thể cần thêm một vài phiên để củng cố động lượng.

Trong bối cảnh này, các công ty chứng khoán đều nghiêng về chiến lược hạn chế mua đuổi.

CSI khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại nhưng chưa vội mở thêm vị thế mua mới. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ sự bùng nổ của thanh khoản và đà tăng được mở rộng ra nhiều nhóm ngành. Theo công ty này, các nhịp điều chỉnh có thể là thời điểm phù hợp hơn để mua.

Asean cũng khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn ưu tiên mua tại các nhịp điều chỉnh, tránh mua đuổi khi giá tăng nóng và cân nhắc chốt lời từng phần tại vùng cản. Công ty này lưu ý các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore.

TPBS duy trì quan điểm tích cực đối với VN-Index trong vài tuần tới nhưng không khuyến khích nhà đầu tư mua đuổi bằng mọi giá, bởi các vùng kháng cự hiện hữu có thể tạo ra cơ hội mua an toàn hơn.

