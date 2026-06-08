Chứng khoán hôm nay mới nhất 8/6: Khuyến nghị thận trọng, dự báo đà tăng cục bộ

Tuần qua, thị trường chứng khoán ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các chỉ số chính. Trong khi VN-Index đóng cửa tăng nhẹ 0,40% lên mức 1.838,90 điểm nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu Vingroup và một số mã trụ cột, thì ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu khiến HNX-Index giảm phiên thứ 3 liên tiếp với mức giảm 3,63%, còn Upcom-Index cũng mất đi 0,61%.

Mặc dù VN-Index giữ được sắc xanh, song độ rộng thị trường lại nghiêng về phía tiêu cực khi số đông các mã cổ phiếu trên sàn đều giảm giá, đi kèm với đó là thanh khoản trên sàn HOSE sụt giảm mạnh tới 38% so với phiên liền trước.

Xét về mức độ ảnh hưởng, nhóm cổ phiếu Vingroup đóng vai trò là "công thần" chính nâng đỡ chỉ số khi đóng góp tới 11,12 điểm vào đà tăng của VN-Index (tương đương mức tăng 3,40% của mã này). Các cổ phiếu VHM và VJC cũng hỗ trợ tích cực cho thị trường với mức đóng góp lần lượt là 1,74 điểm và 1,51 điểm.

Ngược lại, BID và VCB lại là hai tác nhân chính gây áp lực ghìm chân chỉ số khi lấy đi của VN-Index lần lượt 1,00 điểm và 0,89 điểm. Sự phân hóa này cũng thể hiện rõ qua các nhóm ngành khi sắc xanh tập trung tại nhóm Bất động sản và Du lịch giải trí – nơi VJC bất ngờ tăng trần vào cuối phiên; trong khi đó, nhóm Ngân hàng cùng Thực phẩm & Đồ uống lại đóng vai trò kéo giảm thị trường.

Điểm sáng trong phiên đến từ động thái của dòng vốn ngoại khi họ đảo chiều mua ròng trở lại với quy mô hơn 357 tỷ đồng trên cả ba sàn. Trong đó, VIC dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị hơn 272 tỷ đồng, theo sau là ACB (255 tỷ đồng) và FPT (126 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng của khối ngoại tập trung mạnh nhất tại MSN với 72 tỷ đồng, HPG với 56 tỷ đồng và VPB với 53 tỷ đồng.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 8/6: Động lực tăng giá chưa rõ ràng?

Chứng khoán SSI nhận định, VN-Index tiếp đà hồi phục hướng về thử thách vùng 1.850 – 1.860. Trạng thái chung chưa ghi nhận nhiều chuyển động đáng kể với nhịp độ giao dịch trầm lắng và độ lan tỏa hẹp. Trong kịch bản rung lắc trở lại, vùng 1.800 – 1.810 vẫn là điểm tựa quan trọng của chỉ số.

Trong khi đó, Chứng khoán BIDV (BSC) dự báo trong những phiên tới, nhà đầu tư nên tiếp tục giữ tâm thế cẩn trọng khi giao dịch vì thị trường vẫn chưa rõ xu hướng.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, VN-Index hồi phục nhẹ với thanh khoản sụt giảm trong phiên cuối tuần. Đồng thời, động lực tăng đến phần lớn từ nhóm Vingroup và không lan tỏa sang thị trường chung. Điểm tích cực là tâm lý thị trường đang cải thiện nhẹ và chỉ số đang trong nhịp hồi phục ngắn hạn từ 1.800 điểm.

Do đó, chỉ số khả năng sẽ tiếp tục nhịp hồi phục kỹ thuật với biên độ hồi phục lên vùng 1.850 - 1.860 điểm. Do biên độ hồi phục không nhiều, nhà đầu tư nên ưu tiên cơ cấu danh mục theo hướng giảm dần tỷ trọng cổ phiếu ở nhịp tăng của thị trường. Đồng thời, nhà đầu tư nên hạn chế mua mới.

VN-Index có tuần giảm điểm thứ 3 liên tiếp và đang có dấu hiệu tích lũy điều chỉnh trở lại khi gặp cản ở vùng đỉnh lịch sử.

Diễn biến bán ròng của khối ngoại, độ rộng thị trường suy yếu và tâm lý thận trọng trước cuộc họp của các ngân hàng trung ương có thể gây áp lực điều chỉnh tiếp diễn trong tuần tới. Do đó, nhà đầu tư trung hạn có thể nắm giữ tỷ trọng hiện tại và ngừng mua mới.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) phân tích, VN-Index tiếp tục duy trì đà hồi phục trong phiên gần nhất, cho thấy áp lực điều chỉnh ngắn hạn đang dần suy giảm và xu hướng tăng trung - dài hạn vẫn được bảo toàn. Tuy nhiên, thanh khoản khớp lệnh toàn thị trường vẫn ở mức thấp, phản ánh tâm lý giao dịch còn khá thận trọng và dòng tiền chưa thực sự quay trở lại mạnh mẽ.

Trong các phiên tới, chỉ số có thể tiếp tục hướng lên kiểm định các vùng kháng cự tương ứng quanh 1.853 điểm và 1.880 điểm, nơi áp lực chốt lời và rung lắc có khả năng gia tăng. Độ bền của nhịp hồi phục sẽ phụ thuộc đáng kể vào sự cải thiện của thanh khoản.

Nếu dòng tiền tiếp tục duy trì ở mức thấp, thị trường nhiều khả năng sẽ cần thêm thời gian tích lũy và củng cố nền giá trước khi hình thành một xu hướng tăng rõ nét hơn, với vùng hỗ trợ gần nhất nằm quanh mốc 1.800 điểm.

Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng ở mức hợp lý, hạn chế mua đuổi khi thanh khoản chưa cải thiện. Việc gia tăng tỷ trọng chỉ nên thực hiện khi VN-Index vượt các vùng kháng cự ngắn hạn với sự đồng thuận của dòng tiền.

Cuối cùng, Chứng khoán ACB (ACBS) nhận định, đà hồi phục của VN-Index tiếp tục được duy trì, giúp chỉ số tiến sát vùng 1.840 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản sụt giảm đáng kể so với các phiên trước cho thấy lực cầu vẫn chưa thực sự mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn khá thận trọng.d

Diễn biến tăng điểm của thị trường chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ VIC và VHM khi tiếp tục thu hút dòng tiền và đóng vai trò động lực chính cho chỉ số. Bên cạnh đó, VJC ghi nhận phiên tăng trần ấn tượng sau thời gian dài tích lũy trong biên độ hẹp, qua đó phát đi tín hiệu bứt phá đáng chú ý về mặt kỹ thuật.

Nhìn chung, dù động lượng tăng chưa được xác nhận bởi sự cải thiện của thanh khoản, nhịp hồi phục ngắn hạn vẫn đang được duy trì và VN-Index được kỳ vọng sẽ tiếp tục hướng tới vùng kháng cự quan trọng quanh 1.860 điểm trong thời gian tới.

Theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), dòng tiền đang có dấu hiệu quay trở lại khi các chỉ báo kỹ thuật cải thiện, giúp VN-Index tiếp tục hướng tới vùng kháng cự 1.860 - 1.870 điểm. Tuy nhiên, chỉ số có thể xuất hiện các nhịp rung lắc khi kiểm định vùng giá này.

VCBS cũng lưu ý đà tăng hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào nhóm cổ phiếu Vingroup, trong khi dòng tiền chưa lan tỏa rộng và đang tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn.