Phiên giao dịch ngày 7/7 khép lại với diễn biến hồi phục về cuối phiên. VN-Index đóng cửa tại 1.848,25 điểm, tăng 4,75 điểm, tương đương 0,26%. Theo ghi nhận, nhóm chứng khoán, ngân hàng và bất động sản khu công nghiệp là những nhóm ngành tăng tích cực hơn so với mặt bằng chung, trong khi thanh khoản khớp lệnh trên HoSE đạt 557 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 16.414 tỷ đồng, giảm so với phiên trước.

Bước vào phiên giao dịch hôm nay 8/7, dự báo về thị trường chứng khoán hôm nay mới nhất (8/7), ý kiến của các công ty chứng khoán cho thấy, thị trường có cơ hội hồi phục kỹ thuật, song vùng 1.860–1.870 điểm sẽ là vùng thử thách quan trọng. Trong trường hợp dòng tiền không cải thiện, rủi ro rung lắc và quay lại nhịp điều chỉnh vẫn hiện hữu.

CSI: Hạn chế mở thêm vị thế mua mới

Công ty Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho rằng, VN-Index đã đảo chiều tăng điểm sau phiên giảm trước đó, nhưng mức tăng còn khiêm tốn và đi kèm thanh khoản sụt giảm.

Dù thị trường có hai điểm tích cực là hồi phục từ gần vùng hỗ trợ 1.820 điểm và dòng tiền nghiêng trở lại nhóm cổ phiếu tăng giá, CSI đánh giá các tín hiệu này chưa đủ để xóa đi ảnh hưởng tiêu cực của phiên giảm trước đó.

Theo CSI, VN-Index có khả năng tiếp tục hồi phục để kiểm định lại mốc 1.860 điểm. Tuy nhiên, công ty chứng khoán này lưu ý nếu thanh khoản không tăng, xác suất chỉ số quay lại nhịp điều chỉnh là khá cao.

Vì vậy, CSI khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mở thêm vị thế mua mới và kiên nhẫn chờ tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 8/7: VN-Index thử thách vùng 1.860 hay "rớt" về dưới 1.800?

AIS: Rà soát danh mục, loại bỏ cổ phiếu yếu

Công ty Chứng khoán AIS nhìn nhận thị trường kết phiên 7/7 với mẫu hình nến búa rút chân, qua đó bảo toàn đường xu thế ngắn hạn MA20 ngày.

Lực nâng đỡ chủ yếu đến từ nhóm ngân hàng, chứng khoán và năng lượng; trong khi áp lực điều chỉnh vẫn xuất hiện tại nhóm hàng tiêu dùng cơ bản và dịch vụ hạ tầng.

Dù vậy, AIS cho rằng áp lực điều chỉnh và nguy cơ hình thành xu thế giảm điểm ngắn hạn mới vẫn chưa được loại bỏ. Vùng hỗ trợ mạnh của chỉ số được công ty này xác định quanh 1.800 điểm.

Theo đó, nhà đầu tư nên tiếp tục rà soát danh mục, loại bỏ các cổ phiếu yếu kém và đưa tỷ trọng đầu tư ngắn hạn về mức an toàn.

AseanSC: Duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi

Công ty Chứng khoán Asean cho rằng, trong bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.840–1.860 điểm.

AseanSC cũng khuyến nghị ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ riêng như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore dầu khí.

Với nhà đầu tư trung và dài hạn, các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ có thể được tận dụng để giải ngân từng phần vào nhóm ngành có nền tảng cơ bản và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí.

Ở góc nhìn kỹ thuật, AseanSC cho rằng VN-Index đang phát tín hiệu trung tính khi đóng cửa quanh 1.848 điểm, nằm giữa MA20 và MA10; các chỉ báo RSI và MFI neo quanh ngưỡng 50, cho thấy nhịp hồi phục hiện tại vẫn thiếu sự đồng thuận về động lượng để xác lập xu hướng tăng rõ rệt.

SHS: Thị trường phân hóa, cơ hội tập trung ở nhóm có xu hướng tăng

Công ty Chứng khoán SHS đánh giá, VN-Index vẫn biến động trong biên độ hẹp dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi thanh khoản thị trường ở mức thấp, khoảng 65% mức trung bình. Điều này cho thấy mức độ phân hóa cao và cơ hội đầu tư tăng trưởng tốt không xuất hiện rộng rãi trên toàn thị trường.

Tuy nhiên, SHS cho rằng thị trường vẫn có điểm sáng ở một số nhóm ngành đang duy trì xu hướng giá ngắn hạn tích cực, gồm chứng khoán, ngân hàng và hàng không.

Nhà đầu tư đang duy trì tỷ trọng hợp lý có thể xem xét cơ hội ở các nhóm ngành có xu hướng tăng trưởng, trên nền kỳ vọng kết quả kinh doanh vẫn tăng ở vùng giá hợp lý.

Yuanta Việt Nam: Có thể hồi phục lên 1.855 điểm, xa hơn là 1.885–1.890 điểm

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, VN-Index đã hồi phục trở lại và tiếp tục giữ trên khu vực 1.830 điểm. Các chỉ báo động lượng ngừng giảm cho thấy đà hồi phục có thể tiếp diễn trong 1–2 phiên tới. Trước mắt, chỉ số có thể hồi phục lên 1.855 điểm, xa hơn là vùng 1.885–1.890 điểm.

YSVN lưu ý nhà đầu tư có thể chú ý nhóm ngân hàng và chứng khoán có vốn Nhà nước. Xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn duy trì mức tăng, trong khi xu hướng của HNX-Index hạ xuống mức trung tính. Nhà đầu tư có thể nắm giữ các vị thế mua gần đây và quan sát vùng kháng cự 1.880–1.890 điểm để chốt lời nếu nhịp hồi phục suy yếu.

CTCK ACB: VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng quanh mốc 1.800 điểm

Công ty Chứng khoán ACB cho rằng, lực cầu gia tăng mạnh trong phiên chiều ngày 7/7 đã giúp VN-Index đảo chiều và đóng cửa tăng hơn 4 điểm. Dù vậy, thanh khoản sụt giảm đáng kể so với phiên trước cho thấy dòng tiền vẫn duy trì sự thận trọng và chưa sẵn sàng xác nhận một nhịp hồi phục bền vững. Lực mua lan tỏa trên nhiều nhóm ngành, nổi bật nhất là nhóm Ngân hàng.

Tuy nhiên, xét trên góc độ kỹ thuật, xu hướng điều chỉnh ngắn hạn vẫn chưa bị phá vỡ khi lực cầu chưa đủ mạnh để thay đổi cục diện.

Vì vậy, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng quanh mốc 1.800 điểm trước khi hình thành tín hiệu cân bằng rõ ràng hơn.

Nhìn chung, các công ty chứng khoán đều thận trọng với nhịp hồi phục hiện tại. Vùng 1.860–1.870 điểm được xem là ngưỡng kiểm định quan trọng trong phiên 8/7. Nếu thanh khoản không cải thiện, VN-Index có thể tiếp tục giằng co, phân hóa và quay lại kiểm định các vùng hỗ trợ gần. Nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế mua đuổi, ưu tiên quản trị rủi ro và chỉ giải ngân chọn lọc vào các nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản, thanh khoản tốt hoặc câu chuyện hỗ trợ riêng.