Chứng khoán hôm nay mới nhất 9/6: Dự báo tiếp tục giảm sâu về ngưỡng 1.720 điểm

Chỉ số VN-Index tiếp tục trải qua một phiên giao dịch kém tích cực trong bối cảnh thị trường chứng khoán khu vực đồng loạt điều chỉnh và căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu gia tăng trở lại. Kết phiên, VN-Index đánh mất đến 48,37 điểm (tương đương -2,63%), lùi về mức 1790,53 điểm. Sự phân hóa diễn ra khá rõ nét giữa các sàn khi UPCoM-Index cũng giảm nhẹ 0,36 điểm (-0,29%), còn HNX-Index lại lội ngược dòng thành công với mức tăng 4,57 điểm (+1,56%). Đáng chú ý, thanh khoản trên sàn HOSE có sự bùng nổ mạnh mẽ, đạt 19.036 tỷ đồng, tăng tới 37% so với phiên trước đó.

Sắc đỏ bao trùm hầu hết các nhóm ngành trên thị trường, trong đó nhóm Bất động sản trở thành "tội đồ" lớn nhất khi lấy đi đến 23 điểm của chỉ số chung, áp lực chủ yếu đến từ các mã trụ như VIC (-5,8%), VHM (-3,5%) và VRE (-5,1%). Nhóm cổ phiếu Vua (Ngân hàng) cũng không tránh khỏi xu hướng tiêu cực khi hàng loạt mã lớn đồng loạt điều chỉnh, điển hình như ACB (-3,4%), BID (-2,4%) và CTG (-1,9%).

Ở chiều ngược lại, dòng tiền tham gia mang tính chất chọn lọc cao và chỉ tập trung vào một số cổ phiếu riêng lẻ. Nỗ lực nâng đỡ thị trường ghi nhận sự đóng góp hiếm hoi từ LPB (+1,4%), NVL (+2,2%) và BSR (+0,4%).

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục đà bán ròng với tổng quy mô hơn 672 tỷ đồng tính trên cả ba sàn. Áp lực rút vốn của khối này tập trung mạnh nhất tại các mã FPT (-122 tỷ đồng), VHM (-114 tỷ đồng) và MSN (-94 tỷ đồng). Ngược lại, dòng tiền ngoại vẫn tìm bến đỗ an toàn ở một số cổ phiếu ngân hàng với lực mua ròng ghi nhận tại VCB (+99 tỷ đồng), ACB (+98 tỷ đồng) và STB (+42 tỷ đồng).

Chứng khoán hôm nay mới nhất 9/6: Trọng tâm quản trị rủi ro

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) nhận định, VN-Index tiếp tục giảm và đóng cửa quanh mức Fibo thoái lùi 38,2%, tương ứng 1.790 điểm. Mẫu hình nến có thân nến dài cho thấy áp lực bán vẫn đang chiếm ưu thế.

Giá tiếp tục dao động dưới các đường trung bình động MA10 và MA20 nên đà giảm có thể duy trì trong ngắn hạn về vùng 1.750 - 1.770 điểm. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn chuyển xuống mức giảm.

Nhà đầu tư nên ưu tiên cơ cấu danh mục theo hướng giảm tỷ trọng cổ phiếu ở nhịp hồi phục. Đồng thời, nhà đầu tư hạn chế mua mới khi tín hiệu tạo đáy chưa xuất hiện.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nêu quan điểm, trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index ghi nhận nhịp điều chỉnh mạnh dưới áp lực bán lan tỏa trên nhiều nhóm cổ phiếu, qua đó đánh mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. Mặc dù thanh khoản khớp lệnh gia tăng so với phiên trước, giá trị giao dịch vẫn duy trì dưới mức bình quân 20 phiên.

Diễn biến này cho thấy áp lực giảm điểm chủ yếu đến từ sự thận trọng và xu hướng đứng ngoài quan sát của dòng tiền, hơn là sự gia tăng đột biến của lực bán. Trong ngắn hạn, chỉ số có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi thị trường tìm kiếm vùng cân bằng mới. Đồng thời, khu vực 1.800 điểm nhiều khả năng sẽ đóng vai trò là vùng kháng cự gần sau khi bị xuyên thủng.

Hiện tại, VN-Index đang tiến sát vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.745 điểm, tương ứng với đường trung bình động 200 ngày (MA200). Đây là vùng giá có ý nghĩa đối với xu hướng trung-dài hạn và được kỳ vọng sẽ thu hút lực cầu quay trở lại, qua đó hỗ trợ quá trình ổn định và cân bằng của thị trường trong các phiên tới.

Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro và duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý, hạn chế mua đuổi khi xu hướng ngắn hạn vẫn đang suy yếu.

Chứng khoán ACB (ACBS) cho hay, diễn biến hoảng loạn của thị trường chứng khoán Mỹ cuối tuần trước đã kéo theo tâm lý bi quan bao trùm trên thị trường chứng khoán Châu Á sáng nay, đặc biệt là diễn biến giảm mạnh hơn 8% của KOSPI (Hàn Quốc).

Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng chịu chung áp lực. VN-Index nhanh chóng giảm gần 30 điểm về hỗ trợ 1.800 – 1.810. Mốc hỗ trợ này cũng đã giúp VN-Index ổn định trong hơn 1/2 phiên giao dịch, nhưng về cuối phiên, VN-Index đã mất mốc 1.800 khi áp lực bán tiếp tục tăng mạnh.

Tâm lý nhà đầu tư có dấu hiệu tiêu cực hơn sau khi VN-Index mất mốc 1.800. Các cổ phiếu “quốc dân” khá ổn định trong phiên sáng như HPG, MBB… đã lần lượt chạm các mức giá thấp nhất trong ngày và chốt phiên khá gần vùng này, kéo VN-Index chốt phiên giảm gần 50 điểm về mốc 1.790.

Nhóm Vingroup ảnh hưởng lớn nhất đến chỉ số, tuy nhiên, các bluechip cũng đồng loạt giảm khi 27/30 mã của VN30 giảm giá. Mốc hỗ trợ gần nhất của VN-Index là mức MA 200 (1.750) ngày, được thị trường rất quan tâm, do đó, lực bắt đáy được kỳ vọng sẽ mạnh lên khi VN-Index về gần vùng này.

Còn theo Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), áp lực bán mạnh ngay khi mở cửa và càng giao dịch càng có xu hướng gia tăng. Kết phiên VN-Index giảm khá sâu, thủng mốc tâm lý 1.800 điểm đi kèm với thanh khoản gia tăng so với 2 phiên tăng điểm trước đó. VN-Index có thân nến giảm sâu với thanh khoản tăng cùng khoảng Gap giảm giá đã củng cố thêm xu hướng điều chỉnh trước đó. Với đà giảm mạnh như hiện nay thì mốc hỗ trợ 1.760 điểm có khả năng cao sẽ được VN-Index test trong một vài phiên tới và cũng không loại trừ khả năng quán tính giảm điểm sẽ kéo VN-Index về ngưỡng hỗ trợ sâu hơn 1.720 điểm.

“Ở thời điểm hiện tại vị thế mua mới vẫn khá rủi ro, nhà đầu tư tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, vẫn chưa vội vàng bắt đáy. Kiên nhẫn chờ đợi VN-Index test vùng hỗ trợ 1.760 điểm rồi mới hoặc sâu hơn 1.720 điểm mới quay lại vị thế thăm dò với tỷ trọng nhỏ”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Nhận định về mặt kỹ thuật, Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) cho biết, VN-Index đang phát đi tín hiệu suy yếu rõ rệt khi đóng cửa tại 1.791 điểm, xác nhận xu hướng giảm ngắn hạn khi giá rơi xuống dưới các đường MA10, MA20 cùng sự đồng thuận tiêu cực từ các chỉ báo động lượng RSI (34) và dòng tiền MFI (24). Với việc áp lực bán chiếm ưu thế và điểm số kết phiên lệch về vùng thấp nhất ngày, rủi ro chỉ số tiếp tục kiểm định các vùng hỗ trợ gần là kịch bản chủ đạo trong các phiên tới, đặc biệt nếu lực cầu không sớm cải thiện.

“Nhà đầu tư ngắn hạn cần ưu tiên quản trị rủi ro bằng cách hạ tỷ trọng trong các nhịp hồi kỹ thuật, tuyệt đối tránh sử dụng đòn bẩy và chỉ cân nhắc giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy rõ ràng kèm thanh khoản phục hồi, tập trung vào các nhóm ngành có câu chuyện riêng như: thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore. Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ trung hạn để giải ngân thăm dò từng phần vào các cổ phiếu cơ bản tốt, đồng thời tránh xa các nhóm ngành có biến động mạnh và thanh khoản thấp để bảo toàn danh mục”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.