Chứng khoán hôm nay mới nhất 9/7: VN-Index cần vượt 1.860 điểm để xác nhận nhịp hồi

Kết phiên giao dịch ngày 8/7, VN-Index tăng 5,45 điểm, tương đương 0,29%, lên 1.853,70 điểm; HNX-Index tăng 6,65 điểm, tương đương 2,26%, lên 300,39 điểm. Thanh khoản trên HOSE cải thiện so với phiên trước, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 546 tỷ đồng trên HOSE và 48 tỷ đồng trên HNX.

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Dự báo về thị trường chứng khoán hôm nay mới nhất (9/7), Công ty Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho rằng, VN-Index đã có phiên phục hồi tăng điểm thứ hai liên tiếp. Biên độ tăng chưa có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng thanh khoản đã cải thiện khi khối lượng khớp lệnh vượt hơn 5% so với bình quân 20 phiên.

Dù vậy, theo CSI, hai phiên phục hồi liên tiếp vẫn chưa đủ để xác nhận xu hướng tăng đã quay trở lại, bởi thanh khoản vẫn thấp hơn so với phiên giảm mạnh đầu tuần. CSI nhấn mạnh, VN-Index cần có một phiên đóng cửa tăng, vượt mốc 1.860 điểm với thanh khoản gia tăng mạnh để vô hiệu hóa áp lực bán trước đó. Vì vậy, nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục ưu tiên quản trị rủi ro và chờ thêm tín hiệu lạc quan trước khi quay lại vị thế mua ròng mới.

Công ty Chứng khoán AIS đánh giá, VN-Index tiếp tục hồi phục nhẹ, dòng tiền có sự lan tỏa tích cực hơn, qua đó cho thấy tâm lý thị trường đang dần ổn định. Lực nâng đỡ chủ yếu đến từ nhóm năng lượng, bất động sản và bán lẻ, trong khi nhóm công nghệ chịu áp lực điều chỉnh.

Theo AIS, mục tiêu tiếp theo của thị trường là kiểm định lại vùng kháng cự 1.860 điểm, tương ứng MA50 ngày, nhằm xác nhận khả năng kết thúc nhịp giảm ngắn hạn.

Công ty chứng khoán này khuyến nghị nhà đầu tư chủ động rà soát, loại bỏ các cổ phiếu yếu, đồng thời ưu tiên nắm giữ những mã có triển vọng lợi nhuận khả quan trong mùa công bố báo cáo tài chính quý II.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, Công ty Chứng khoán Asean cho rằng VN-Index đang phát tín hiệu trung tính khi đóng cửa quanh 1.854 điểm, nằm giữa đường MA20 và MA10. Các chỉ báo RSI, MFI cùng neo quanh vùng trung tính, cho thấy nhịp hồi hiện tại vẫn thiếu sự đồng thuận về động lượng để xác lập xu hướng tăng rõ nét.

Asean dự báo kịch bản chủ đạo trong phiên 9/7 nhiều khả năng là giằng co trong biên độ hẹp, trước khi thị trường định hình xu hướng rõ ràng hơn vào cuối ngày. Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch trong biên độ 1.850 - 1.880 điểm.

Công ty Chứng khoán SHS nhận định, xu hướng ngắn hạn của VN-Index đã tích lũy tích cực trở lại dưới đường xu hướng giảm nối hai đỉnh tháng 5 và tháng 6/2026. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn chỉ thực sự cải thiện khi chỉ số vượt lên đường xu hướng này với động lực tăng trưởng vượt trội từ nhóm vốn hóa lớn.

Theo SHS, vùng hỗ trợ gần của VN-Index nằm quanh 1.840 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên. Chỉ số vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ nhóm cổ phiếu Vingroup, trong bối cảnh nhóm này cũng đang tích lũy và chịu áp lực bán tại vùng đỉnh cũ.

Ở góc nhìn kỹ thuật, TPBS cho rằng VN-Index tiếp tục duy trì đà phục hồi sau khi xác nhận thành công vùng hỗ trợ quanh 1.835 điểm. Thanh khoản khớp lệnh cải thiện so với phiên trước, đáng chú ý là lực cầu không chỉ tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn mà đã lan tỏa sang nhiều nhóm ngành.

TPBS đánh giá việc VN-Index duy trì trên vùng hỗ trợ ngắn hạn và tiếp tục mở rộng đà tăng là tín hiệu củng cố xu hướng tích cực ở cả ngắn hạn lẫn trung - dài hạn. Dù các nhịp rung lắc kỹ thuật vẫn có thể xuất hiện, chỉ số được kỳ vọng duy trì trạng thái ổn định khi vẫn vận động trên các vùng hỗ trợ quan trọng.

Trong khi đó, ACBS cho rằng, nhịp hồi hiện tại chủ yếu mang tính kỹ thuật, bởi xu hướng giảm ngắn hạn vẫn chưa bị phá vỡ.

Theo ACBS, VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh và kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng quanh mốc 1.800 điểm trong thời gian tới.

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định, VN-Index hồi phục phiên thứ hai liên tiếp và đang kiểm định lại ngưỡng 1.855 điểm, tương ứng MA5 phiên.

Tuy nhiên, MA5 và MA10 đều đang đi xuống, cho thấy nhịp hồi phục chưa bền vững. Yuanta cho rằng chỉ số chưa dễ vượt lên trên vùng 1.855 điểm trong các phiên tới.

Theo Yuanta, các nhóm ngành đang có sự phân hóa, trong đó nhóm mid-cap có động lực tăng tốt nhất; dòng tiền tập trung ở nhóm ngân hàng và chứng khoán có vốn Nhà nước. Nhà đầu tư có thể nắm giữ các vị thế mua gần đây và thực hiện chốt lời dần nếu nhịp hồi phục suy yếu trở lại.

