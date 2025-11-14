Kinh doanh & Pháp luật

Chứng khoán HSC bị xử phạt 125 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

+ aA -
L. Anh
14/11/2025 09:46 GMT +7
Chứng khoán HSC vi phạm hành chính nhiều lần đối với hành vi báo cáo đúng thời hạn theo quy định pháp luật, dẫn tới tình tiết tăng nặng.

CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh - HSC (HoSE: HCM) đã công bố thông tin bất thường về việc nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt vì Chứng khoán HSC đã thực hiện hai hành vi vi phạm hành chính gồm báo cáo không đúng thời hạn và công bố thông tin không đúng theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty bị xử phạt 65 triệu đồng do không gửi đúng thời hạn cho Ủy ban Chứng khoán các tài liệu gồm báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày kết thúc 9 tháng năm 2024; thông báo ký kết/chấm dứt hợp đồng lao động với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán đối với các trường hợp ông Hồ Sỹ Hiệp, bà Huỳnh Thị Yến Nga và ông Trần Văn Tuấn Kiệt.

HSC cũng bị xử phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn đối với nghị quyết hội đồng quản trị ngày 9/8/2024 thông qua hạn mức tín dụng tại ACB - giao dịch lớn hơn 10% tổng tài sản công ty tại báo cáo tài chính năm 2023 có kiểm toán. Theo đó, HSC bị xử phạt 125 triệu đồng với hai hành vi vi phạm này.

Quyết định xử phạt nêu rõ công ty vi phạm hành chính nhiều lần đối với hành vi báo cáo đúng thời hạn theo quy định pháp luật, dẫn tới tình tiết tăng nặng.

Trích công bố thông tin của Chứng khoán HSC.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2025, HSC ghi nhận doanh thu quý III của HSC đạt 1.389 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỷ đồng, duy trì đà tăng trưởng ở các mảng kinh doanh chính.

Tính đến ngày 30/09/2025, tổng tài sản của HSC đạt 44.762 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 10.624 tỷ đồng.

Trong quý III, HSC đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, phân phối thành công gần 360 triệu cổ phiếu, đạt 100% tổng số lượng chào bán, thu về gần 3.600 tỷ đồng.

Tham khảo thêm
Phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền ở Huế: Dự kiến cấp xã được hưởng 100% nhiều khoản thu

Phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền ở Huế: Dự kiến cấp xã được hưởng 100% nhiều khoản thu

Chứng khoán hôm nay mới nhất 14/11: VN-Index trong giai đoạn giằng co, cổ phiếu nào 'âm thầm' hút tiền

Chứng khoán hôm nay mới nhất 14/11: VN-Index trong giai đoạn giằng co, cổ phiếu nào "âm thầm" hút tiền

Giá vàng hôm nay 14/11: Thế giới lập đỉnh 3 tuần chỉ trong 1 ngày rồi giảm 'sốc', trong nước tăng vọt tiến sát 155 triệu

Giá vàng hôm nay 14/11: Thế giới lập đỉnh 3 tuần chỉ trong 1 ngày rồi giảm "sốc", trong nước tăng vọt tiến sát 155 triệu

Tags:

Cùng chuyên mục

Hưng Yên: Đơn vị kinh doanh đá quý thường không báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ

Hưng Yên: Đơn vị kinh doanh đá quý thường không báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ

Chứng khoán HSC bị xử phạt 125 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Chứng khoán HSC bị xử phạt 125 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Hà Nội kiểm tra xử lý vi phạm các bãi trông giữ phương tiện

Hà Nội kiểm tra xử lý vi phạm các bãi trông giữ phương tiện

Quảng Ngãi xoá sổ đường dây cát tặc trên sông Trà Khúc, khởi tố 8 đối tượng

Quảng Ngãi xoá sổ đường dây cát tặc trên sông Trà Khúc, khởi tố 8 đối tượng

“Cú lừa” 10 tỷ: Bất ngờ về quy mô vốn của doanh nghiệp DIGITAL SPACE Việt Nam

“Cú lừa” 10 tỷ: Bất ngờ về quy mô vốn của doanh nghiệp DIGITAL SPACE Việt Nam

Hà Nội công khai danh sách 89 doanh nghiệp nợ thuế: Lĩnh vực xây dựng, bất động sản chiếm đa phần

Hà Nội công khai danh sách 89 doanh nghiệp nợ thuế: Lĩnh vực xây dựng, bất động sản chiếm đa phần

Cùng chuyên mục

Hưng Yên: Đơn vị kinh doanh đá quý thường không báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ

Hưng Yên: Đơn vị kinh doanh đá quý thường không báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ

Chứng khoán HSC bị xử phạt 125 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Chứng khoán HSC bị xử phạt 125 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Hà Nội kiểm tra xử lý vi phạm các bãi trông giữ phương tiện

Hà Nội kiểm tra xử lý vi phạm các bãi trông giữ phương tiện

Quảng Ngãi xoá sổ đường dây cát tặc trên sông Trà Khúc, khởi tố 8 đối tượng

Quảng Ngãi xoá sổ đường dây cát tặc trên sông Trà Khúc, khởi tố 8 đối tượng