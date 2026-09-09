Chứng khoán Kafi chào sàn UPCoM: Vốn hóa hơn 11.000 tỷ đồng và cú 'rung lắc' ngay phiên đầu

Chứng khoán Kafi chính thức khai trương giao dịch cổ phiếu KAI trên UPCoM sáng ngày 09/09/2026 - Ảnh: Kafi

Ngày 9/9, 750 triệu cổ phiếu KAI của CTCP Chứng khoán Kafi chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với giá tham chiếu 15.000 đồng/cp. Mức giá này tương ứng vốn hóa của Kafi tại thời điểm chào sàn khoảng 11.250 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 28/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu KAI trên UPCoM. Với sự xuất hiện của KAI, số lượng cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường này nâng lên 880 mã.

Trong phiên giao dịch đầu tiên, KAI mở cửa ở mức giá trần 21.000 đồng/cp. Tuy nhiên, cổ phiếu sau đó đảo chiều và sau khoảng một giờ giao dịch còn 13.200 đồng/cp, thấp hơn 12% so với giá tham chiếu.

Về thanh khoản, KAI ghi nhận khoảng 221.000 cổ phiếu được sang tay, dư mua 14.800 đơn vị và dư bán 70.200 đơn vị.

Theo định hướng được Kafi công bố, việc đưa cổ phiếu lên UPCoM là một bước trong chiến lược IPO và lộ trình phát triển trên thị trường vốn. Trong giai đoạn tiếp theo, công ty dự kiến tập trung phát triển mô hình bán lẻ trên nền tảng số, mở rộng thị phần môi giới và cho vay ký quỹ, đa dạng hóa sản phẩm tài chính, phát triển chứng khoán phái sinh và chứng quyền có bảo đảm, đồng thời ứng dụng công nghệ trong hoạt động phục vụ khách hàng.

Sau UPCoM, Kafi cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện các điều kiện và thủ tục cần thiết để đưa cổ phiếu KAI niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE).

Trước đó, đầu tháng 9/2025, Kafi hoàn tất chào bán 250 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, thu về 2.500 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng.

Sau đợt tăng vốn này, Kafi tiếp tục lên kế hoạch phát hành thêm 128,75 triệu cổ phiếu theo hai phương án, gồm chào bán ra công chúng và phát hành ESOP, dự kiến thu về tối thiểu 1.912,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện cụ thể chưa được công ty công bố.

Trong đó, Kafi dự kiến chào bán 125 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá tối thiểu 15.000 đồng/cp, tương ứng số tiền thu về ít nhất 1.875 tỷ đồng. Công ty dự kiến dành 1.312,5 tỷ đồng cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin) và 562,5 tỷ đồng cho tự doanh chứng khoán.

Với phương án ESOP, Kafi dự kiến phát hành 3,75 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, thu về 37,5 tỷ đồng để bổ sung cho hoạt động cho vay margin. Toàn bộ số tiền huy động từ hai phương án dự kiến được giải ngân từ quý 3/2026.

Chứng khoán Kafi tiền thân là Chứng khoán Hoàng Gia, được thành lập năm 2006 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Đến năm 2009, công ty nâng vốn lên 35 tỷ đồng và tiếp tục tăng lên 55 tỷ đồng vào năm 2016.

Năm 2019, doanh nghiệp đổi tên thành CTCP Chứng khoán Globalmind Capital (GMC), đồng thời nâng vốn điều lệ lên 155 tỷ đồng. Đến năm 2022, công ty tiến hành tái cấu trúc, đổi tên thành CTCP Chứng khoán Kafi và bước vào giai đoạn liên tục gia tăng quy mô vốn.

Theo đó, vốn điều lệ được nâng lên 1.000 tỷ đồng, sau đó đạt 1.500 tỷ đồng vào năm 2023. Trong năm 2024, Kafi thực hiện hai đợt tăng vốn thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đưa vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra hồi tháng 4, cổ đông Kafi thông qua phương án phát hành 125 triệu cổ phiếu ra công chúng, hướng tới mục tiêu IPO và niêm yết chính thức. Đầu tháng 7/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận Kafi hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện IPO trước khi đưa cổ phiếu lên sàn, Kafi lựa chọn đăng ký giao dịch 750 triệu cổ phiếu hiện hữu trên UPCoM.