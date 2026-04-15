Chứng khoán Mỹ chao đảo vì khủng hoảng dầu mỏ, nhà đầu tư nên làm gì?

Thị trường chứng khoán Mỹ biến động theo tin tức chiến sự Iran. Ảnh CNN/Getty Images.

Cuộc chiến Mỹ - Iran đã bước sang tuần thứ 7 mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp một lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài hai tuần. Sự bất định địa chính trị, cộng với biến động mạnh của giá dầu, đang gây áp lực đáng kể lên thị trường chứng khoán Mỹ, khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng.

Sau chuỗi 5 tuần giảm liên tiếp, chỉ số S&P 500 vừa phục hồi trong hai tuần đầu tháng 4, kéo theo Dow Jones Industrial Average và Nasdaq Composite cùng tăng điểm.

Trong khi đó, giá dầu cũng “nhảy múa” dữ dội: giảm mạnh nhờ kỳ vọng đàm phán hòa bình, rồi bất ngờ bật tăng trở lại trên 100 USD/thùng sau khi đối thoại Mỹ - Iran đổ vỡ. Trong phiên giao dịch ngày 15/4 (giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 5 đã giảm 0,81% xuống còn 90,48 USD/thùng, còn dầu Brent chuẩn quốc tế giao tháng 6 giảm nhẹ 0,14% xuống 94,70 USD/thùng, theo CNBC. Diễn biến này xuất hiện khi một quan chức Nhà Trắng cho biết Washington đang cân nhắc tổ chức vòng đàm phán thứ hai với Tehran.

Theo bà Suze Orman - một trong những chuyên gia tài chính cá nhân nổi tiếng nhất tại Mỹ, tác giả sách bán chạy và người dẫn chương trình truyền hình từng đoạt giải Emmy, nổi tiếng với những lời khuyên thẳng thắn về quản lý tiền bạc và đầu tư, mọi biến động hiện nay đều xoay quanh một yếu tố cốt lõi: giá dầu.

“Mọi thứ lúc này phụ thuộc vào một điều duy nhất - đó là dầu mỏ”, bà nhấn mạnh.

Trước khi chiến tranh nổ ra, nền tảng doanh nghiệp vẫn rất vững chắc, nhưng khi giá dầu leo thang, thị trường chứng khoán lập tức chịu áp lực; ngược lại, mỗi khi dầu hạ nhiệt, cổ phiếu lại phục hồi. Câu hỏi đặt ra là nhà đầu tư nên làm gì trong giai đoạn biến động?

Kiên định với chiến lược dài hạn

Bà Orman và chuyên gia thị trường Keith Fitz-Gerald đều cho rằng việc bán tháo trong hoảng loạn sẽ khiến nhà đầu tư bỏ lỡ lợi ích dài hạn. Khi thị trường ổn định trở lại, khả năng cao chứng khoán sẽ bật tăng mạnh. Chuyên gia Fitz-Gerald cảnh báo những ai “tưởng mình thông minh khi rút lui lúc này” có thể bị bỏ lại phía sau.

Ưu tiên cổ phiếu ổn định

Trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ biến động, nhà đầu tư nên cân bằng danh mục bằng các doanh nghiệp ổn định hơn, với dòng tiền vững và cổ tức hấp dẫn.

Ngoài ra, các tài sản an toàn như ETF trái phiếu chính phủ ngắn hạn cũng được khuyến nghị nhằm giảm rủi ro.

Đừng ngại mua khi giá cao

Một sai lầm phổ biến là nhà đầu tư ngại mua cổ phiếu khi giá đã tăng. Tuy nhiên, theo bà Orman, điều này có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ cơ hội. Ví dụ, cổ phiếu Chevron từng bị cho là “đắt”, nhưng sau đó vẫn tiếp tục tăng mạnh.

Trong thị trường biến động, sự chần chừ có thể đồng nghĩa với việc đánh mất lợi nhuận tiềm năng.



Nhìn chung, giữa làn sóng tin tức dồn dập về chiến tranh và giá dầu, tâm lý lo lắng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng nhà đầu tư cần giữ góc nhìn dài hạn. Biến động ngắn hạn có thể gây áp lực, nhưng cũng thường mở ra cơ hội. Như Fitz-Gerald chia sẻ, chính những thời điểm khiến nhà đầu tư khó chịu nhất lại có thể là lúc mang lại lợi nhuận lớn nhất nếu biết kiên định với chiến lược.