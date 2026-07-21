Chứng khoán Thiên Việt lãi quý II giảm 76%, danh mục FVTPL và tiền gửi khách hàng cùng đi xuống

Lợi nhuận quý II lao dốc, mới hoàn thành hơn 8% kế hoạch năm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, CTCP Chứng khoán Thiên Việt (HoSE: TVS) ghi nhận doanh thu hoạt động quý II/2026 đạt 176,8 tỷ đồng, giảm 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đà suy giảm chủ yếu đến từ mảng tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL). Doanh thu từ hoạt động này chỉ còn 56,1 tỷ đồng, thấp hơn 57,8% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi từ bán tài sản FVTPL đạt 19,6 tỷ đồng, giảm gần 60%, còn khoản lãi đánh giá lại danh mục FVTPL giảm mạnh từ 79,4 tỷ đồng xuống 28,9 tỷ đồng.

Ngược lại, thu nhập từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 71,2 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Doanh thu môi giới cũng nhích nhẹ lên 4 tỷ đồng.

Ở chiều chi phí, chi phí hoạt động được tiết giảm từ 101,5 tỷ đồng xuống 94 tỷ đồng, chủ yếu nhờ khoản lỗ từ tài sản FVTPL giảm.

Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính giảm sâu khi chỉ còn 674,7 triệu đồng, thấp hơn gần 88% so với quý II/2025. Trong khi đó, chi phí tài chính gần như không thay đổi, ở mức 52,1 tỷ đồng và phần lớn là chi phí lãi vay.

Khép lại quý II, TVS ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 15,3 tỷ đồng, giảm gần 76% so với mức 63,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của công ty đạt 435,5 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 28,5 tỷ đồng, giảm 75,4% so với mức 115,6 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025.

Năm 2026, Chứng khoán Thiên Việt đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 340 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với năm trước. Sau 6 tháng, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 8,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Danh mục FVTPL thu hẹp, tiền mặt tăng mạnh

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản hợp nhất của TVS đạt 7.186,8 tỷ đồng, giảm khoảng 454,3 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, danh mục FVTPL giảm từ 1.294,5 tỷ đồng xuống 1.185,7 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 108,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, danh mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) gần như không biến động, duy trì ở mức 3.730,4 tỷ đồng và tiếp tục là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trên bảng cân đối kế toán.

Các khoản cho vay giảm từ 450,9 tỷ đồng xuống còn 366,1 tỷ đồng. Khoản phải thu cũng thu hẹp từ 193,4 tỷ đồng xuống 144,3 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là lượng tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh lên 1.462,1 tỷ đồng, cao hơn gần 490,7 tỷ đồng so với đầu năm, qua đó cải thiện đáng kể khả năng thanh khoản của doanh nghiệp.

Ở nhóm tài sản dài hạn, giá trị đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết tăng nhẹ từ 178,1 tỷ đồng lên 178,5 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng tăng từ 73 triệu đồng lên 441 triệu đồng.

Dư nợ vay giảm hơn 440 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng tiếp tục đi xuống

Đến cuối quý II, tổng nợ phải trả của TVS ở mức 4.174,7 tỷ đồng, giảm hơn 527 tỷ đồng so với đầu năm.

Đáng chú ý, dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm từ 4.209,9 tỷ đồng xuống còn 3.769,3 tỷ đồng, tương đương giảm khoảng 440,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, thuế thu nhập hoãn lại phải trả cũng giảm từ 17,6 tỷ đồng xuống còn 11,5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu tăng từ 2.939,3 tỷ đồng lên 3.012,1 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu tăng từ 2.019,1 tỷ đồng lên 2.301,5 tỷ đồng sau đợt tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ 868,3 tỷ đồng xuống còn 695,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, quy mô tiền gửi của khách hàng tại TVS cũng ghi nhận xu hướng thu hẹp. Tính đến ngày 30/6/2026, khoản mục này còn 95,4 tỷ đồng, giảm khoảng 48,7 tỷ đồng so với mức 144,1 tỷ đồng đầu năm. Khoản phải trả nhà đầu tư liên quan đến tiền gửi giao dịch chứng khoán cũng giảm tương ứng xuống còn 95,4 tỷ đồng.