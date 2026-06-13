Chuỗi vụ án ngành điện: TV4 "phản ứng" ra sao khi dàn lãnh đạo chủ chốt bị khởi tố?

Ngày 12/6/2026, CTCP Tư vấn Xây dựng điện 4 (PECC4; HNX:TV4) đã thực hiện công bố thông tin theo quy định của thị trường chứng khoán.

Theo đó, TV4 cho biết, doanh nghiệp nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an liên quan đến việc khởi tố và bắt tạm giam một số lãnh đạo của công ty.

Danh sách bị khởi tố gồm ông Lê Cao Quyền – Chủ tịch HĐQT, ông Trần Cao Hỷ – Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Như Đông – Phó Tổng Giám đốc và bà Trần Lê Thanh Bình – Kế toán trưởng.

Dù vậy, TV4 cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị của công ty hiện vẫn diễn ra bình thường, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ công ty và quy chế quản trị nội bộ.

Doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định nếu phát sinh các diễn biến liên quan.

Ông Lê Cao Quyền - Chủ tịch hội đồng quản trị PECC4. Ảnh: TV4.

Trước đó, ngay trong ngày 11/6, công ty đã ban hành quyết định bổ nhiệm người được ủy quyền công bố thông tin. Cụ thể, TV4 ủy quyền cho ông Ngô Anh Tài trở thành người công bố thông tin của doanh nghiệp. Ông Tài đồng thời được giao kiêm nhiệm vị trí Thư ký Công ty.



Trước khi bị khởi tố, bà Trần Lê Thanh Bình – Kế toán trưởng và cũng là người được ủy quyền công bố thông tin của công ty.

Trích công bố thông tin của TV4.

Các động thái diễn ra tại TV4 là diễn biến mới nhất trong chuỗi các vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra liên quan đến một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện lực và tư vấn xây dựng điện.

Trước đó, thị trường đã chứng kiến các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với lãnh đạo của một số doanh nghiệp cùng ngành, trong đó có trường hợp tại PC1, TV1, TV2 và TV3.

"Sóng gió" ngành điện: Chủ tịch, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng TV3 bị khởi tố

Thông tin liên quan đến TV4 tiếp tục thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, TV4 có tiền thân là Phân viện Quy hoạch thiết kế điện miền Nam, được thành lập năm 1976 với nhiệm vụ tham gia cải tạo, khôi phục và xây dựng hệ thống điện tại các tỉnh phía Nam sau chiến tranh.

Doanh nghiệp hiện hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn, khảo sát, thiết kế các công trình nguồn điện và lưới điện. Sau nhiều năm phát triển, TV4 được xem là một trong những đơn vị tư vấn xây dựng điện có quy mô lớn tại Việt Nam.