Chuyển đổi gần 382 ha rừng để triển khai Khu công nghiệp VSIP Huế và 2 dự án lớn

HĐND TP.Huế vừa thông qua nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 3 dự án trên địa bàn thành phố.

Theo nghị quyết, tổng diện tích rừng được chuyển mục đích sử dụng là 381,97 ha, toàn bộ là rừng trồng, trong đó có 379,15 ha rừng sản xuất và 2,82 ha rừng phòng hộ.

Ảnh minh họa.

Dự án có diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng lớn nhất là Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Huế, thực hiện tại xã Hưng Lộc và xã Lộc An.

Dự án có quy mô khoảng 467,2 ha, trong đó 333,4 ha rừng trồng sản xuất được chuyển mục đích sử dụng. Dự án nằm trong quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp La Sơn, có ý nghĩa quan trọng trong thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố.

Dự án thứ hai là Hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng biển Thuận An, quy mô khoảng 14,479 ha, thực hiện tại phường Thuận An. Có 2,82 ha rừng trồng phòng hộ được chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án.

Dự án được kỳ vọng góp phần phát triển đô thị hướng biển, mở rộng không gian đô thị Huế, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế ven biển, khai thác hiệu quả quỹ đất dọc bờ biển, tạo thêm việc làm và hiện đại hóa đô thị.

Dự án còn lại là Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ cát thạch anh Phong Hòa tại phường Phong Dinh, có quy mô khoảng 67,5 ha. Có 45,75ha rừng trồng sản xuất được chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án.

Dự án nhằm cung cấp nguyên liệu cho nhà máy tuyển rửa, chế biến cát thạch anh và các cơ sở chế biến khác trên địa bàn, đồng thời góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến sâu.

UBND TP.Huế cho biết cả 3 dự án đều phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chỉ chuyển mục đích sử dụng đối với diện tích rừng trồng đủ tiêu chí thành rừng. Việc chuyển mục đích sử dụng rừng không làm ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên.

Trước khi trình HĐND thành thông qua, hồ sơ các dự án đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, xác định đủ căn cứ và điều kiện theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan để quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.