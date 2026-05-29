Chuyển đổi xanh trở thành “chìa khóa” cạnh tranh của doanh nghiệp Miền Trung – Tây Nguyên

Chuyển đổi xanh trở thành “chìa khóa” cạnh tranh của doanh nghiệp

Hội nghị đã diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), lãnh đạo TP. Đà Nẵng, chuyên gia kinh tế, tổ chức quốc tế cùng cộng đồng doanh nghiệp khu vực.

Ông Nguyễn Tiến Quang Giám đốc VCCI Miền Trung – Tây Nguyên cho rằng khu vực đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhờ vị trí chiến lược kết nối Đông – Tây, Bắc – Nam; hệ thống logistics ngày càng hoàn thiện; cùng tiềm năng lớn về công nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch và kinh tế biển.



Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Viết Niệm

Theo ông Quang, Đà Nẵng đang đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thu hút đầu tư công nghệ cao. “Đó không chỉ là cơ hội riêng của Đà Nẵng mà còn mở ra không gian phát triển mới cho cả khu vực miền Trung – Tây Nguyên”, ông nhấn mạnh.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động mạnh, lãnh đạo VCCI Miền Trung – Tây Nguyên cho rằng doanh nghiệp không thể đứng ngoài xu hướng chuyển đổi xanh và tái cấu trúc mô hình tăng trưởng. Những yêu cầu về phát thải carbon, sản xuất sạch, truy xuất nguồn gốc hay tiêu chuẩn ESG đang tác động trực tiếp đến khả năng tham gia chuỗi cung ứng quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam.



“Doanh nghiệp đi sớm trong chuyển đổi xanh sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn hơn trong tương lai. Đây không chỉ là trách nhiệm với môi trường mà còn là chiến lược phát triển dài hạn để nâng cao năng lực chống chịu và mở rộng thị trường”, ông Nguyễn Tiến Quang chia sẻ.



Kết quả khảo sát từ các doanh nghiệp hội viên VCCI cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 đang “phục hồi nhưng chưa bứt phá”. Có 62,4% doanh nghiệp ghi nhận doanh thu “tăng nhẹ” hoặc “giữ nguyên”, song áp lực chi phí đầu vào vẫn rất lớn khi 67,8% doanh nghiệp chịu tác động từ biến động giá nguyên vật liệu, logistics và chi phí tài chính.

Doanh nghiệp đi sớm trong chuyển đổi xanh sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn hơn trong tương lai. Ảnh: Viết Niệm

Đáng chú ý, 39,3% doanh nghiệp cho biết chi phí nhân công gia tăng do khó khăn trong tuyển dụng và giữ chân lao động. Trong khi đó, 56% doanh nghiệp đánh giá lợi nhuận chỉ ở mức “bình thường” hoặc “giảm nhẹ” do tốc độ tăng chi phí cao hơn tốc độ phục hồi doanh thu.



Dù vậy, triển vọng kinh doanh 6 tháng cuối năm 2026 được đánh giá tích cực hơn khi có tới 71,7% doanh nghiệp dự báo doanh thu sẽ tăng trưởng. Tuy nhiên, nghịch lý là dù kỳ vọng doanh thu tăng, có đến 62,8% doanh nghiệp vẫn lựa chọn giữ nguyên quy mô hoạt động do lo ngại biến động thị trường, áp lực chi phí và khó khăn trong tiếp cận nguồn lực.



Theo ông Nguyễn Tiến Quang, doanh nghiệp đang rất cần các chính sách đủ mạnh để khơi thông nguồn lực, tạo động lực chuyển từ trạng thái “duy trì” sang “mở rộng” thực chất, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.



Doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi xanh sẽ có nhiều lợi thế hơn

Ông Hồ Quang Bửu Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng khẳng định thành phố xác định phát triển xanh và bền vững là định hướng xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Đà Nẵng đang tập trung xây dựng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á theo hướng sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống.



Ông Hồ Quang Bửu Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng khẳng định thành phố xác định phát triển xanh và bền vững là định hướng xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Viết Niệm

Thành phố cũng triển khai nhiều giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển năng lượng sạch, logistics xanh, kinh tế tuần hoàn và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất.



Bà Phạm Thị Cẩm Nhung Giám đốc Chương trình Khí hậu và Năng lượng WWF-Việt Nam chia sẻ, chuyển đổi xanh không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu chi phí vận hành và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt, khu vực miền Trung – Tây Nguyên được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, logistics xanh và kinh tế bền vững, từ đó có thể trở thành khu vực tiên phong trong tăng trưởng xanh của Việt Nam.

Điện hóa sản xuất đang nổi lên như một trong những giải pháp khả thi và hiệu quả nhất nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Ảnh: Viết Niệm

Quá trình làm việc cùng doanh nghiệp cho thấy điện hóa sản xuất đang nổi lên như một trong những giải pháp khả thi và hiệu quả nhất nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Việc áp dụng các giải pháp điện hóa phù hợp không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng mục tiêu giảm phát thải mà còn tiết kiệm chi phí năng lượng trong dài hạn, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu.



Đặc biệt, các doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi xanh sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc tiếp cận đơn hàng quốc tế, các nguồn tài chính xanh cũng như mở rộng cơ hội hợp tác trong tương lai.



Dịp này, VCCI Miền Trung – Tây Nguyên, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP. Đà Nẵng cùng các đối tác trong và ngoài nước cũng ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác nhằm mở rộng kết nối quốc tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu.