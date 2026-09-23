Chuyên gia cảnh báo đừng vội bán vàng ngay lúc này

Một tiệm vàng ở TP. HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Kitco News, ông Axel Merk, nhà sáng lập kiêm quản lý quỹ tại Merk Investments, nhận định rằng Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã đạt được những bước tiến lớn trong việc khôi phục kỷ luật và đưa ngân hàng trung ương thoát khỏi các sức ép chính trị.

Gần đây nhất, việc Fed quyết định tăng lãi suất 25 điểm cơ bản đã củng cố mạnh mẽ uy tín và cam kết đưa lạm phát về mục tiêu 2% của cơ quan này.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cảnh báo rằng chính sách tiền tệ dù tốt đến đâu cũng lực bất tòng tâm nếu chính phủ tiếp tục chi tiêu thiếu kiềm chế. Ông thẳng thắn nhấn mạnh: "Nếu bạn có chính sách tài khóa tồi, chính sách tiền tệ tốt cũng chỉ làm được một phần hạn chế. Còn nếu kết hợp cả hai thứ tồi tệ với nhau, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ đi một cách kịch tính".

Chính thực tế này là lý do cốt lõi khiến các nhà đầu tư không nên vội vàng quay lưng với vàng. Dù Fed đang đi đúng hướng trong việc ổn định giá cả và kiểm soát tín dụng, những bảng cân đối thâm hụt ngân sách trầm trọng của chính phủ Mỹ vẫn chưa hề biến mất.

Theo ông Merk, việc bình thường hóa lãi suất đang buộc các nhà lập pháp nước này phải miễn cưỡng đưa vấn đề thâm hụt trở lại bàn đàm phán quốc gia - điều mà trước đây đa số cử tri thường né tránh. Dù vậy, ông vẫn hoài nghi về việc liệu lợi suất trái phiếu cao có thực sự đủ sức ép để Washington cắt giảm chi tiêu công hay không.

Thêm vào đó, cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nay phần lớn được tài trợ bằng nợ vay, tạo ra rủi ro lớn về một cú "vỡ bong bóng" trong tương lai, từ đó có thể buộc Fed phải quay lại chu kỳ hạ lãi suất để cứu trợ thị trường.

Chính vì bức tranh tài khóa đầy rẫy rủi ro và bất định đó, vàng vẫn giữ nguyên vai trò là công cụ đa dạng hóa tài sản không thể thay thế. Bản thân ông Merk thừa nhận ông vẫn duy trì tỷ trọng lớn vàng và nhóm cổ phiếu khai thác vàng trong danh mục đầu tư của mình, đồng thời khẳng định: "Chúng ta đang đối mặt với một mớ hỗn độn tài khóa. Bạn sẽ đa dạng hóa bằng cách nào? Và vàng rất có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đó. Tôi vẫn thích vàng ngay cả dưới thời một Chủ tịch Fed như Kevin Warsh".