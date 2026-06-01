Chuyên gia cảnh báo sốc: Giá vàng cắm đầu giảm mạnh xuống mốc 4.000 USD/ounce, nhưng đó vẫn chưa phải là đáy

Ảnh minh họa: The Nation Thailand

Theo phân tích của chuyên gia kỹ thuật thị trường AG Thorson trên GoldPredict, giá vàng đang trong giai đoạn điều chỉnh sau khi chạm các vùng kháng cự mạnh, đồng thời xuất hiện tín hiệu suy yếu trong ngắn hạn.

Vàng bước vào giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật

Theo phân tích của AG Thorson, giá vàng hiện đang dao động quanh đường trung bình động 200 ngày (MA 200) - một ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng thường xuất hiện trong các chu kỳ điều chỉnh lớn.

Ông cho rằng trong ngắn hạn, vàng có thể xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật, thậm chí hướng lên vùng khoảng 4.700 USD/ounce. Tuy nhiên, xu hướng tổng thể vẫn nghiêng về điều chỉnh nếu thị trường không thể duy trì đà tăng bền vững.

Biểu đồ phân tích kỹ thuật giá vàng. Ảnh AG Thorson/GoldPredict

Điểm đáng chú ý là mô hình hiện tại được so sánh với giai đoạn năm 2006, khi giá vàng từng có nhịp hồi mạnh nhưng sau đó tiếp tục giảm sâu trước khi thiết lập đáy cuối cùng của chu kỳ.

Trong kịch bản tiêu cực hơn, giá vàng có thể quay lại kiểm định vùng thấp hơn, với mục tiêu điều chỉnh quanh mốc 4.000 USD/ounce, thậm chí dao động thấp hơn trong một số kịch bản kỹ thuật trung hạn.

Tín hiệu chưa xác nhận vùng đáy

Dù xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật, giới phân tích cho rằng thị trường vàng chưa xác lập đáy rõ ràng.

Theo các mô hình chu kỳ được AG Thorson sử dụng, để xác nhận một vùng đáy bền vững, giá vàng cần duy trì đóng cửa ổn định trên các ngưỡng kháng cự quan trọng như vùng giá “bản lề” của tháng 5.

Nếu không giữ được các mốc này, áp lực bán có thể quay trở lại, kéo thị trường vào một nhịp giảm sâu hơn trong nửa đầu chu kỳ điều chỉnh.

Bên cạnh vàng, các kim loại quý khác như bạc và bạch kim cũng đang phát tín hiệu tương tự: có thể xuất hiện các nhịp hồi ngắn hạn nhưng xu hướng chung vẫn là điều chỉnh kỹ thuật.

Áp lực lan rộng sang thị trường tài sản rủi ro

Không chỉ vàng, một số tài sản rủi ro như Bitcoin cũng đang phát tín hiệu suy yếu trong ngắn hạn.

Theo cùng hệ thống phân tích, Bitcoin đã liên tiếp đóng cửa dưới đường EMA 50 ngày - dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm có thể đang hình thành. Trong kịch bản tiêu cực, Bitcoin có thể tiếp tục điều chỉnh về vùng thấp hơn trước khi tìm điểm cân bằng mới.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại rằng thị trường tài chính đang bước vào giai đoạn “giảm nhiệt” trên diện rộng, thay vì chỉ là biến động cục bộ của vàng.

Dự báo dài hạn vẫn tích cực

Dù cảnh báo rủi ro giảm giá trong ngắn hạn, nhiều tổ chức tài chính lớn vẫn giữ quan điểm tích cực đối với vàng trong trung và dài hạn.

Một số dự báo đáng chú ý như:

- Deutsche Bank nâng dự báo giá vàng năm 2026 lên khoảng 4.000 USD/ounce, nhờ nhu cầu dự trữ từ ngân hàng trung ương và xu hướng suy yếu của đồng USD

- Goldman Sachs thậm chí dự báo vàng có thể đạt 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026

- Một số tổ chức khác như Bank of America kỳ vọng vàng có thể tiến gần mốc 5.000 USD/ounce trong cùng giai đoạn

Điểm chung của các dự báo này là: thị trường có thể biến động mạnh trong ngắn hạn, nhưng xu hướng dài hạn của vàng vẫn được đánh giá là tích cực.

Nguồn cung, chu kỳ và yếu tố vĩ mô

Các phân tích chu kỳ cho rằng thị trường vàng thường vận động theo các pha tăng – giảm kéo dài nhiều năm. Sau giai đoạn tăng mạnh, thị trường thường xuất hiện nhịp điều chỉnh để hấp thụ lực chốt lời và tái cân bằng cung – cầu.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, bối cảnh vĩ mô như lãi suất, sức mạnh đồng USD và nhu cầu mua vào của ngân hàng trung ương tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng xu hướng dài hạn của kim loại quý.

Trong bức tranh này, giai đoạn hiện tại được xem là thời điểm nhạy cảm: vừa có rủi ro điều chỉnh ngắn hạn, vừa tiềm ẩn cơ hội tích lũy cho chu kỳ tăng tiếp theo.