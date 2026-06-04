Chuyên gia cảnh báo thị trường chứng khoán Mỹ có nguy cơ sụp đổ ngay trong tháng Sáu

Ảnh minh họa: Getty Images.

S&P 500 tăng nóng nhờ cổ phiếu công nghệ

Kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2, chỉ số S&P 500 đã tăng khoảng 10%, bất chấp những lo ngại về giá năng lượng và nguy cơ bất ổn lan rộng tại Trung Đông.

Động lực chính của đà tăng này đến từ nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI). Các doanh nghiệp công nghệ lớn tiếp tục thu hút dòng tiền mạnh mẽ từ nhà đầu tư nhờ kỳ vọng về làn sóng ứng dụng AI trong tương lai.

Tuy nhiên, theo ông Tokic, chính sự phụ thuộc quá lớn vào nhóm công nghệ đang khiến thị trường trở nên mong manh hơn. Nhà phân tích này cho rằng định giá của S&P 500 hiện đã tiến gần những mức cao nhất trong lịch sử, làm dấy lên lo ngại về sự hình thành của một "bong bóng" mới trên thị trường tài chính Mỹ.

Ông nhận định đợt tăng giá hiện nay có những điểm tương đồng với bong bóng công nghệ năm 2000, dù nguyên nhân có khác biệt. Nếu như hai thập niên trước, giá cổ phiếu tăng chủ yếu nhờ kỳ vọng tăng trưởng, thì hiện nay thị trường được thúc đẩy bởi làn sóng đầu tư khổng lồ vào AI và các kết quả kinh doanh mang tính nhìn lại quá khứ.

Chiến sự Iran có thể thổi bùng lạm phát

Yếu tố được chuyên gia này đánh giá là rủi ro lớn nhất đối với thị trường không nằm ở lợi nhuận doanh nghiệp mà đến từ địa chính trị.

Theo ông Tokic, nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, thị trường năng lượng toàn cầu có thể đối mặt với một cú sốc nguồn cung mới. Trong kịch bản xấu nhất, giá dầu có thể vượt mốc 200 USD/thùng, kéo theo chi phí vận tải, sản xuất và tiêu dùng tăng mạnh trên phạm vi toàn cầu.

Một đợt tăng giá dầu quy mô lớn sẽ khiến lạm phát tại Mỹ nóng trở lại, làm suy yếu những nỗ lực kiểm soát giá cả mà Fed đã theo đuổi trong nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng có nguy cơ tăng mạnh khi nhà đầu tư yêu cầu mức lợi tức cao hơn để bù đắp rủi ro lạm phát. Điều này thường gây áp lực trực tiếp lên thị trường cổ phiếu, đặc biệt là nhóm công nghệ vốn đang được định giá ở mức cao.

Fed có thể trở thành “ngòi nổ” cho đợt bán tháo

Theo đánh giá của ông Tokic, một trong những yếu tố đáng chú ý nhất trong tháng 6 là cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC).

Dù Fed hiện vẫn duy trì quan điểm chính thức theo hướng nới lỏng tiền tệ, thị trường tài chính đã bắt đầu phản ánh khả năng cơ quan này sẽ phải chuyển sang lập trường cứng rắn hơn nếu lạm phát tăng trở lại.

Nhà phân tích cho rằng nếu Fed phát đi tín hiệu "diều hâu" hoặc ám chỉ khả năng tăng lãi suất trong thời gian tới, tâm lý lạc quan hiện nay trên thị trường có thể nhanh chóng đảo chiều.

Trong bối cảnh định giá cổ phiếu đã ở mức rất cao, bất kỳ sự thay đổi nào trong kỳ vọng lãi suất đều có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh mạnh trên Phố Wall.

Tháng 6 là phép thử lớn

Mặc dù chưa khẳng định chắc chắn thị trường sẽ sụp đổ, ông Tokic cho rằng sự kết hợp giữa định giá cao, rủi ro lạm phát từ chiến sự Iran và nguy cơ Fed thay đổi chính sách đang tạo nên một môi trường dễ tổn thương hơn nhiều so với những gì nhà đầu tư nhìn thấy trên bề mặt.

Theo ông, tháng 6 có thể trở thành thời điểm then chốt, khi thị trường phải đối mặt với câu hỏi liệu đà tăng nhờ AI và công nghệ có đủ sức chống đỡ trước những cú sốc từ địa chính trị và chính sách tiền tệ hay không.

Nếu các rủi ro đồng thời xuất hiện, Phố Wall có thể chứng kiến một đợt điều chỉnh đáng kể, thậm chí sụp đổ sau nhiều tháng tăng trưởng mạnh mẽ.