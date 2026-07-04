Chuyển hướng các chuyến bay tới sân bay dự bị ứng phó với bão số 1

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 1 trên Biển Đông.

VATM yêu cầu các đơn vị trong toàn hệ thống khẩn trương kích hoạt phương án ứng phó bão, tổ chức trực 24/24h, thực hiện nghiêm phương châm "bốn tại chỗ", đồng thời gia cố công trình, bảo vệ các đài, trạm kỹ thuật, bảo đảm an toàn cho người, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng.

Đối với công tác điều hành bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, duy trì nghiêm quy trình điều hành trong điều kiện bất lợi và chuẩn bị các phương án điều hành bay tránh bão, thay đổi đường bay hoặc chuyển hướng đến sân bay dự bị khi cần thiết.

Đài kiểm soát không lưu do VATM quản lý, vận hành.

Cũng với đó, Trung tâm Khí tượng hàng không tiếp tục tăng cường theo dõi, phân tích và cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo về dông, sét, mưa lớn, gió giật mạnh và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm để hỗ trợ công tác điều hành bay và khai thác của các hãng hàng không.

Trung tâm Quản lý luồng không lưu được giao theo dõi sát hoạt động trên các đường bay, chủ động phương án điều tiết nhằm hạn chế ùn tắc, bay chờ tại khu vực chịu ảnh hưởng của bão, đồng thời phối hợp xử lý các tình huống phát sinh đối với các chuyến bay trong nước và quốc tế.

Các đơn vị kỹ thuật rà soát, kiểm tra hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát, thông tin liên lạc và nguồn điện dự phòng, bảo đảm các hệ thống phục vụ điều hành bay hoạt động ổn định.

Đối với các công trình, dự án có nguy cơ chịu ảnh hưởng của bão, các đơn vị chủ động triển khai biện pháp bảo vệ và chuẩn bị phương án khắc phục khi cần thiết.

VATM cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các phương án ứng phó thiên tai, duy trì chế độ báo cáo thường xuyên để kịp thời chỉ đạo, điều hành thống nhất trong toàn hệ thống.

Theo đại diện VATM, việc chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ khi bão còn trên biển thể hiện tinh thần sẵn sàng ứng phó của Tổng công ty, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động bay và duy trì thông suốt các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

Nhằm đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến khai thác bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tổ chức trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm Quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.



Các sân bay Vân Đồn, Cát Bi, sân bay Nội Bài, sân bay Thọ Xuân chủ động cập nhật thông tin đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.



Cục HKVN yêu cầu các đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.



Đồng thời bố trí trực 24/24 giờ, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn.



Cục Hàng không, yêu cầu VATM chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.