Chuyển nhà sang HoSE, Vietbank và BVBank đồng loạt kích hoạt game tăng vốn khủng

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa thông báo sẽ đưa hơn 1 tỷ cổ phiếu VBB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - Mã: VBB) vào giao dịch từ ngày 14/7/2026.

Trong ngày giao dịch đầu tiên trên HoSE, cổ phiếu VBB có giá tham chiếu 13.300 đồng/cổ phiếu, với biên độ dao động giá là ±20%.

Trước đó, ngày 29/6 là phiên giao dịch cuối cùng của VBB trên thị trường UPCoM. Kết phiên, cổ phiếu dừng ở mức 13.700 đồng/cổ phiếu, tăng 45% so với đầu năm.

Kế hoạch chuyển niêm yết từ UPCoM sang HoSE đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Vietbank thông qua từ năm 2025. Đến tháng 3/2026, ngân hàng chính thức nộp hồ sơ lên HoSE và giữa tháng 6 được chấp thuận niêm yết gần 1,08 tỷ cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ gần 10.769 tỷ đồng.

Song hành với quá trình chuyển sàn, Vietbank cũng hoàn tất đợt phát hành gần 108 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu vào ngày 3/7. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ 10.769 tỷ đồng lên 11.846 tỷ đồng, đồng thời tổng số cổ phiếu lưu hành tăng từ gần 1,08 tỷ đơn vị lên hơn 1,18 tỷ đơn vị.

Trong năm 2026, Vietbank dự kiến tiếp tục triển khai thêm hai phương án tăng vốn. Theo đó, ngân hàng sẽ chào bán hơn 296 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 25%, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng quy mô phát hành khoảng 2.961 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Vietbank dự kiến phát hành hơn 74 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng tỷ lệ 5%, với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị hơn 740 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất cả ba đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietbank sẽ tăng từ 10.769 tỷ đồng lên 15.548 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 44%.

Cùng với Vietbank, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - Mã: BVB) cũng đang tiến gần đến việc chuyển niêm yết sang HoSE sau khi được chấp thuận niêm yết gần 641 triệu cổ phiếu. Đây là kế hoạch đã nhiều lần được cổ đông thông qua tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và đến nay mới chính thức được triển khai.

Theo lộ trình chuyển sàn, cổ phiếu BVB chính thức ngừng giao dịch trên UPCoM từ ngày 9/7. Trước đó, theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 8/7 là phiên giao dịch cuối cùng của mã cổ phiếu này trên UPCoM. Từ ngày 9/7, toàn bộ 640,82 triệu cổ phiếu BVB, tương ứng vốn điều lệ 6.408,2 tỷ đồng, được hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống.

Khép lại phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM, cổ phiếu BVB đứng tại mức 13.300 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 21% so với vùng đáy thiết lập vào tháng 3. Đến nay, HoSE vẫn chưa công bố thời điểm giao dịch đầu tiên cũng như giá tham chiếu của cổ phiếu BVB trên sàn mới.

Song song với kế hoạch chuyển niêm yết, BVBank cũng đang triển khai phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2026. Theo nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ngân hàng dự kiến tăng thêm 3.504 tỷ đồng vốn điều lệ, nâng quy mô vốn lên hơn 9.900 tỷ đồng thông qua hai đợt phát hành.

Trong đó, BVBank sẽ chào bán 320,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng và dự kiến bổ sung khoảng 3.204 tỷ đồng vốn điều lệ để phục vụ hoạt động tín dụng.

Ngoài ra, ngân hàng dự kiến phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó tăng thêm 300 tỷ đồng vốn điều lệ.

Đối tượng tham gia chương trình bao gồm người lao động tại BVBank và các công ty con theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt, được chia thành 7 nhóm chức danh.

Theo nguyên tắc phân bổ, nhóm Giám đốc Khối (Nhóm 1) được phân phối 300.000 cổ phiếu mỗi người. Đối với các nhóm còn lại, số lượng cổ phiếu được xác định theo công thức dựa trên nhiều tiêu chí như chức vụ, thâm niên công tác, kết quả đánh giá năm 2025, quy hoạch cán bộ và mức độ đóng góp của từng cá nhân.

Làn sóng chuyển niêm yết cổ phiếu ngân hàng từ UPCoM sang HoSE đang tiếp tục tăng nhiệt trong cuối năm 2025 và sang năm 2026. Trước đó, VietABank (mã: VAB) đã chuyển niêm yết thành công từ UPCoM sang HoSE với hơn 539 triệu cổ phiếu, chính thức giao dịch từ ngày 22/7/2025. Trong phiên đầu tiên, cổ phiếu VAB tăng khoảng 15% so với giá tham chiếu 14.250 đồng/cổ phiếu.

Tiếp đó, ngày 15/1/2026, hơn 582 triệu cổ phiếu KLB của KienlongBank chính thức chuyển sang niêm yết trên HoSE. Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu KLB có thời điểm tăng hơn 8% và chốt phiên ở mức khoảng 17.250 đồng/cổ phiếu, cao hơn 6,48% so với giá tham chiếu 16.200 đồng/cổ phiếu.

Nếu Vietbank và BVBank hoàn tất kế hoạch trong thời gian tới, số lượng ngân hàng còn giao dịch trên UPCoM sẽ giảm xuống còn ba, gồm Saigonbank, PGBank và ABBank.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ABBank (mã: ABB) cho biết việc chuyển niêm yết từ UPCoM lên HoSE là cần thiết trong bối cảnh thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn về minh bạch thông tin và chuẩn mực quản trị. Theo ngân hàng, việc niêm yết trên HoSE được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao vị thế, cải thiện khả năng huy động vốn, tăng thanh khoản cổ phiếu và thu hút thêm nhà đầu tư.

ABBank dự kiến bắt đầu làm việc với đơn vị tư vấn và chuẩn bị hồ sơ từ ngày 5/8/2026, nộp hồ sơ trong tháng 9/2026. Nếu thuận lợi, cổ phiếu ABB có thể được chấp thuận niêm yết và giao dịch trên HoSE ngay trong quý IV/2026.

Saigonbank (mã: SGB) cũng đặt mục tiêu đưa cổ phiếu lên niêm yết trên HoSE hoặc HNX. Theo chia sẻ của ông Vũ Quang Lãm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigonbank tại Đại hội đồng cổ đông năm trước, các chỉ tiêu tài chính của ngân hàng đã đáp ứng điều kiện niêm yết trên HoSE và ngân hàng đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn chuyển sàn. Tuy nhiên, lãnh đạo Saigonbank cho rằng đây vẫn là quá trình dài và phức tạp.

Trong khi đó, PGBank (mã: PGB) hiện là ngân hàng duy nhất trong nhóm còn giao dịch trên UPCoM chưa công bố kế hoạch chuyển niêm yết.