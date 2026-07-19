Tài chính

Clip: Dự báo "nóng" giá vàng cho tuần tới (từ 20/7): Giá vàng sẽ "rớt" mạnh?

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Thu Hằng
19/07/2026 13:49 GMT +7
Giá vàng miếng SJC chốt tuần ở mức 144,5 đến 147,5 triệu đồng một lượng, giảm 1,4 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Tuần tới (từ 20/7 - 26/7), giá vàng được dự báo tiếp tục điều chỉnh.
Khảo sát của Kitco News cho thấy, 79% chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng tiếp tục giảm trong tuần tới.

Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm trong tuần qua, dưới áp lực của đồng USD mạnh và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục duy trì lãi suất cao.

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 13 đến 18/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,5 đến 147,5 triệu đồng một lượng, giảm 1,4 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng có thời điểm giảm xuống 3.959 USD một ounce, trước khi phục hồi nhẹ và đóng cửa tuần ở mức 4.015,8 USD một ounce.

Khảo sát của Kitco News cho thấy, 79% chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng tiếp tục giảm trong tuần tới.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng vùng 3.980 đến 4.000 USD một ounce đang là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nếu giữ được mốc này, giá vàng có thể phục hồi; ngược lại, nguy cơ giảm sâu vẫn hiện hữu.

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