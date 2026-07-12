Clip hot: Nông dân "cưỡi" drone khổng lồ bay giữa cánh đồng khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Theo đoạn video được hãng tin Al Jazeera đăng tải, người nông dân ở huyện Tuban, tỉnh Đông Java (Indonesia) đứng trên một giá treo được gắn bên dưới chiếc drone hạng nặng.

Ảnh cắt từ video nông dân Indonesia "cưỡi" drone khổng lồ bay giữa cánh đồng khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nguồn Al Jazeera

Sau khi cất cánh, thiết bị nâng ông bay qua cánh đồng và khu vực cây cối với quãng đường khoảng 1,5 km trước khi hạ cánh an toàn tại điểm đến. Hình ảnh hiếm gặp này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng.

Đoạn video cho thấy chiếc drone có khả năng mang tải trọng lớn, vốn thường được sử dụng trong lĩnh vực nông nghiệp để phun thuốc bảo vệ thực vật, bón phân hoặc vận chuyển vật tư. Tuy nhiên, trong trường hợp này, người nông dân đã tận dụng khả năng nâng tải của thiết bị để phục vụ việc di chuyển cá nhân.

Video nông dân Indonesia "cưỡi" drone khổng lồ bay giữa cánh đồng khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nguồn Al Jazeera

Hình ảnh "bay" bằng drone khiến nhiều người thích thú, xem đây như một minh chứng cho sự sáng tạo trong việc ứng dụng công nghệ vào đời sống. Không ít bình luận ví đây là "phương tiện của tương lai", trong khi một số khác hài hước cho rằng người nông dân đã "đi trước thời đại".

Tuy nhiên, bên cạnh sự ngạc nhiên, nhiều chuyên gia và người am hiểu về drone cũng bày tỏ lo ngại về yếu tố an toàn.

Các drone nông nghiệp hiện nay được thiết kế chủ yếu để mang theo hóa chất, phân bón hoặc hàng hóa, chứ không phải để chở người. Nếu xảy ra sự cố như mất nguồn điện, hỏng động cơ hoặc lỗi điều khiển trong khi đang bay, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Trên các diễn đàn về công nghệ và drone, nhiều ý kiến cho rằng màn trình diễn này chỉ nên được xem là trường hợp cá biệt và không nên được nhân rộng khi chưa có các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình vận hành và quy định an toàn dành cho phương tiện bay chở người.

Sự việc một lần nữa cho thấy tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ drone trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài nhiệm vụ phun thuốc, giám sát mùa vụ và lập bản đồ cây trồng, các dòng drone tải trọng lớn đang mở ra nhiều khả năng ứng dụng mới. Tuy vậy, việc sử dụng chúng để vận chuyển con người vẫn còn là vấn đề gây nhiều tranh luận và cần được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn.

Video về người nông dân Indonesia hiện tiếp tục được lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi về ranh giới giữa sự sáng tạo và an toàn trong quá trình ứng dụng công nghệ vào cuộc sống.