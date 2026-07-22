Kinh doanh & Pháp luật

Clip: Hướng dẫn 3 cách tra cứu nợ thuế của hộ kinh doanh

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Nguyễn Hằng
22/07/2026 08:03 GMT +7
Hộ kinh doanh có thể nhanh chóng tra cứu nợ thuế qua Cổng thuế điện tử, ứng dụng eTax Mobile hoặc qua tra cứu thông tin cưỡng chế nợ thuế, tạm hoãn xuất cảnh trên Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế (Bộ Tài chính).
Clip: Hướng dẫn 3 cách tra cứu nợ thuế của hộ kinh doanh

Cách 1: Cách 1 là tra cứu trên Cổng thuế điện tử tại địa chỉ: https://thuedientu.gdt.gov.vn. Người nộp thuế truy cập, rồi chọn "Cá nhân" → "Đăng nhập".

Người nộp thuế đăng nhập bằng tài khoản thuế điện tử hoặc tài khoản định danh điện tử (VNeID), sau đó chọn "Tra cứu" → "Tra cứu nghĩa vụ thuế" → "Tra cứu".

Sau đó, người nộp thuế kiểm tra Mục II - các khoản đang được ghi nhận trong hệ thống quản lý thuế. Nếu trạng thái hiển thị "Còn phải nộp", người nộp thuế cần lập giấy nộp tiền và nộp thuế theo quy định.

Cách 2 là tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile. Người nộp thuế mở ứng dụng eTax Mobile và đăng nhập bằng tài khoản thuế điện tử hoặc VNeID, sau đó chọn "Tra cứu nghĩa vụ thuế" → "Thông tin nghĩa vụ thuế" và nhấn "Tra cứu".

Cách 3 là tra cứu thông tin cưỡng chế nợ thuế, tạm hoãn xuất cảnh. Người nộp thuế truy cập địa chỉ https://www.gdt.gov.vn, sau đó chọn "Dịch vụ công" → "Công khai cưỡng chế nợ thuế" -> "NNT có thông báo về xuất cảnh".

Bước tiếp theo, người nộp thuế nhập mã số thuế hoặc số định danh cá nhân/căn cước công dân, nhập mã xác nhận và nhấn "Tìm kiếm".

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