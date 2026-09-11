Chứng khoán

Lộ trình giải ngân 4 giai đoạn của FTSE: VIC dự kiến nhận 57,6 triệu USD ngay tháng 9

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Hạ Trang
11/09/2026 13:18 GMT +7
Việc được nâng tỷ trọng lên 0,49% trong FTSE Emerging All Cap không chỉ kích hoạt lập tức 180 triệu USD giải ngân trong tháng 9/2026, mà còn mở đường cho hàng tỷ USD vốn chủ động tìm đến. Tuy nhiên, sự phân hóa diễn ra gắt gao khi nhiều cổ phiếu tài chính, bán lẻ hàng đầu lại ngậm ngùi đứng ngoài cuộc đua vì nghẽn room ngoại.

Trong báo cáo phân tích về tác động của việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, Chứng khoán MB (MBS) nhận định dòng vốn ngoại có thể gia tăng đáng kể trong thời gian tới. Theo ước tính, hơn 1,8 tỷ USD từ các quỹ ETF thụ động có thể được phân bổ vào cổ phiếu Việt Nam trong vòng một năm, bên cạnh khoảng 5-8 tỷ USD từ các quỹ đầu tư chủ động theo FTSE.

Cơ sở cho dự báo này đến từ kỳ rà soát bán niên tháng 9/2026 đối với hệ thống FTSE GEIS tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc. Theo kết quả được FTSE Russell công bố ngày 21/8, có 27 cổ phiếu Việt Nam được bổ sung vào FTSE All-Cap.

Trong số này, nhóm vốn hóa lớn gồm VCB, VIC và VHM; nhóm vốn hóa vừa có BID, HPG và VPB. 21 cổ phiếu còn lại thuộc nhóm vốn hóa nhỏ, gồm FPT, GEX, HDB, HCM, MCH, MSN, NVL, SHB, STB, SSB, SSI, TCX, VNM, VCI, VJC, MSB, VRE, VPL, VIX, VND và VCK.

Theo MBS, việc lựa chọn cổ phiếu của FTSE dựa trên nhiều tiêu chí như quy mô vốn hóa, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free float), thanh khoản và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế, trong đó có dư địa sở hữu dành cho khối ngoại.

Do đó, một số cổ phiếu có vốn hóa lớn và thanh khoản tốt như MWG, MBB, TCB và REE không được lựa chọn do room nước ngoài còn lại ở mức thấp.

Cùng với việc bổ sung các cổ phiếu Việt Nam, FTSE Russell cũng nâng tỷ trọng của Việt Nam trong FTSE Emerging All Cap Index lên 0,49%, cao hơn gần 50% so với mức 0,329% được công bố ngày 8/4/2026.

Từ những thay đổi trên, MBS ước tính hơn 1,8 tỷ USD từ các quỹ ETF thụ động sẽ được phân bổ vào cổ phiếu Việt Nam trong vòng một năm tới. Ngoài ra, dòng vốn từ các quỹ đầu tư chủ động theo FTSE được dự báo đạt khoảng 5-8 tỷ USD.

Theo đơn vị phân tích, quá trình phân bổ vốn vào thị trường chứng khoán Việt Nam dự kiến diễn ra qua 4 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 9/2026 và hoàn tất vào tháng 9/2027.

Giai đoạn đầu vào tháng 9/2026 chiếm 10% tổng lượng vốn dự kiến, tương ứng khoảng 180 triệu USD. Đến tháng 3/2027, khoảng 20% tiếp theo sẽ được phân bổ, tương đương 360 triệu USD. Hai giai đoạn còn lại vào tháng 6 và tháng 9/2027 cùng chiếm tỷ trọng 35%, tương ứng khoảng 630 triệu USD mỗi đợt.

VIC, VHM dẫn đầu giá trị mua dự kiến

Riêng trong giai đoạn đầu của kỳ cơ cấu tháng 9/2026, MBS ước tính khoảng 180 triệu USD từ các quỹ ETF sẽ được giải ngân vào nhóm cổ phiếu Việt Nam.

Trong đó, VIC được dự báo có giá trị mua vào lớn nhất với khoảng 57,6 triệu USD, tiếp đến là VHM với 21,3 triệu USD.

Nhóm có giá trị mua dự kiến đáng kể còn có FPT với khoảng 10,8 triệu USD; MSN và VJC cùng khoảng 7,4 triệu USD; MCH khoảng 7,3 triệu USD; HPG khoảng 6,6 triệu USD; HDB khoảng 6,4 triệu USD; VCI khoảng 5,3 triệu USD và SSI khoảng 5,1 triệu USD.

Nếu tính toàn bộ quá trình phân bổ kéo dài đến tháng 9/2027, VIC tiếp tục đứng đầu danh sách 27 cổ phiếu với giá trị mua vào ước tính khoảng 576 triệu USD. VHM xếp thứ hai với 213,2 triệu USD, còn FPT khoảng 108,3 triệu USD.

MSN và VJC cùng được dự báo có giá trị mua vào khoảng 73,8 triệu USD, MCH khoảng 73 triệu USD và HPG khoảng 65,5 triệu USD.

Diễn biến thị trường sau nâng hạng. Ảnh: MBS Research

Diễn biến thị trường sau nâng hạng. Ảnh: MBS Research

Bên cạnh ước tính về dòng vốn, MBS cũng phân tích diễn biến của các thị trường chứng khoán sau khi được nâng hạng. Theo đơn vị này, phản ứng trong ngắn hạn không đồng nhất, thậm chí một số thị trường còn ghi nhận giảm điểm.

Tuy nhiên, khi kéo dài thời gian quan sát, xu hướng trở nên tích cực hơn. Theo MBS, trong khoảng 2-3 năm sau nâng hạng, hầu hết các thị trường được khảo sát đều ghi nhận mức sinh lời tích cực.

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