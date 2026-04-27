Cổ đông "hiến kế" phát triển bảo hiểm nhân thọ, lãnh đạo TPBank nói gì?

Tại Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2026, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank; HoSE: TPB) Nguyễn Hưng đã có thêm phân tích về mảng thu nhập từ phí và dịch vụ của nhà băng này.



Theo ông Hưng, tại TPBank, có thể nói khu vực thu nhập ngoài lãi là một trong những trụ cột rất quan trọng trong hệ thống. Đây cũng là định hướng nhằm giảm phụ thuộc vào tín dụng, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi tăng trưởng tín dụng ngày càng bị kiểm soát chặt chẽ và còn liên quan đến chính sách vĩ mô.

Do đó, để vẫn giữ được chỉ tiêu lợi nhuận và khả năng sinh lời, ngân hàng chắc chắn phải gia tăng phần thu nhập ngoài lãi. Trong đó, mảng dịch vụ đóng vai trò rất quan trọng.

Ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank.

Ngay từ nhiều năm trước, ngân hàng đã triển khai nhiều hoạt động như bảo lãnh, tài trợ thương mại. Mặc dù quy mô tổng thể chưa lớn như một số ngân hàng lớn khác, nhưng riêng mảng bảo lãnh và tài trợ thương mại của chúng ta vẫn có thứ hạng cao. Đây là các nghiệp vụ khó, đòi hỏi trình độ cao, hiểu biết về thanh toán quốc tế, ngoại ngữ… nên đã được đầu tư bài bản từ sớm.

Nhờ vậy, doanh thu từ các hoạt động này chiếm tỷ trọng đáng kể trong thu nhập hằng năm.

Bên cạnh đó, kênh số cũng đóng góp quan trọng. Đây là kênh có giá trị giao dịch nhỏ nhưng số lượng khách hàng lớn, có thể tiếp cận hàng triệu người. Mỗi khách hàng đóng góp một khoản nhỏ nhưng cộng lại thành con số rất lớn.

Trước đây, ngân hàng có lợi thế từ kinh doanh giấy tờ có giá, nhưng hiện nay mảng này không còn nhiều như trước. Tuy nhiên, nhờ định hướng từ sớm và triển khai đồng bộ toàn hệ thống, ngân hàng vẫn duy trì được nguồn thu ngoài lãi tốt.

Ngoài ra, nhiều dịch vụ thanh toán, tài khoản hiện được miễn phí cho khách hàng, nên ngân hàng sẽ tập trung vào các dịch vụ gắn với tín dụng hoặc các dịch vụ có giá trị gia tăng cao hơn.

Lý giải hoạt động liên quan đến công ty bảo hiểm

Tại đại hội, trước các ý kiến cổ đông gợi ý phương án phát triển mảng bảo hiểm nhân thọ như xây dựng đội ngũ chuyên gia môi giới, tổ chức roadshow hay huy động vốn từ nhân viên, Tổng Giám đốc Nguyễn Hưng khẳng định: TPBank định hướng thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ thay vì bảo hiểm nhân thọ.

Theo ông Hưng, mô hình bảo hiểm phi nhân thọ có sự khác biệt rõ rệt khi tập trung vào các lĩnh vực chuyên biệt như bảo hiểm thương mại, xuất nhập khẩu, bảo hiểm vật chất xe, cháy nổ và bảo hiểm sức khỏe.

Đối với mảng bảo hiểm nhân thọ, lãnh đạo TPBank nhìn nhận thực tế thời gian qua đã có những "biến tướng" gây ảnh hưởng không tốt đến thị trường. Hiện nay, các quy định pháp lý từ Bộ Tài chính cũng đã siết chặt hơn; điển hình là Luật Các tổ chức tín dụng mới quy định ngân hàng không được phép bán bảo hiểm không bắt buộc cho khách hàng trong khoảng thời gian 60 ngày trước và sau khi cấp tín dụng.

"Khi quyết định thành lập một thực thể mới trong hệ sinh thái, chúng tôi sẽ đặc biệt chú trọng khâu tuyển dụng và đào tạo. Mục tiêu là xây dựng nguồn nhân lực đủ trình độ chuyên môn để đảm đương nhiệm vụ, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho ngân hàng cũng như quý cổ đông," ông Hưng nhấn mạnh.

Thách thức đối với lộ trình giải ngân tín dụng

Tại đại hội, lãnh đạo ngân hàng cho biết, theo kế hoạch xếp hạng định kỳ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), TPBank với điểm số 4,52/5 đã được xếp vào nhóm ngân hàng loại A - nhóm dẫn đầu về năng lực quản trị và hoạt động ổn định.

Theo công thức điều hành mới của NHNN (điểm xếp hạng nhân với hệ số 2,6%), TPBank đã được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng ban đầu là 11,75% (tương ứng với điểm số 4,52). Đây là cơ sở quan trọng để ngân hàng chủ động triển khai các kế hoạch kinh doanh và cung ứng nguồn vốn ra thị trường ngay từ những tháng đầu năm.

Toàn cảnh đại hội.

Tổng Giám đốc Nguyễn Hưng cho biết, so với năm trước, cơ chế giao chỉ tiêu tín dụng năm nay có sự thắt chặt đáng kể khi hệ số phân bổ giảm từ 3,5 xuống còn 2,6. Dù vậy, nhờ kết quả xếp hạng tốt, TPBank vẫn đạt được mức tăng trưởng ban đầu xấp xỉ 12%. Tuy nhiên, khó khăn thực sự nằm ở 'quy định kép' trong quý I.

Thứ nhất, việc khống chế tăng trưởng không quá 25% chỉ tiêu năm khiến dư địa quý I của chúng ta bị bó hẹp trong khoảng 2,9%.

Thứ hai, áp lực còn gia tăng khi tỷ trọng cho vay bất động sản (bao gồm cả kinh doanh và tiêu dùng) buộc phải thấp hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của ngân hàng. Đây là một bài toán hóc búa, bởi một lượng lớn hồ sơ khách hàng chờ giải ngân từ cuối năm 2025 đang dồn ứ, nhưng chúng ta lại không thể đáp ứng ngay lập tức do vướng các giới hạn về trần tăng trưởng và cơ cấu nhóm ngành.

Mặt khác, để đáp ứng nhu cầu vốn đa dạng từ tệp khách hàng phong phú, bao gồm cả khối doanh nghiệp và cá nhân, chúng ta đã phải thực hiện chiến lược điều tiết dòng vốn cực kỳ linh hoạt. Mục tiêu ưu tiên là đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn, đồng thời tuyệt đối tuân thủ các quy định khắt khe của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Tính đến hết quý I/2026, TPBank ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng đạt 2,8% – con số này tiệm cận sát mức trần cho phép (2,9%), cho thấy sự tối ưu hóa nguồn lực ở mức cao nhất. Bước sang quý II, khi các rào cản về hạn mức theo quý dần được gỡ bỏ, ngân hàng sẽ có dư địa thuận lợi hơn để bứt phá.

Dù vậy, ông Hưng khẳng định, TPBank vẫn kiên định với chủ trương của NHNN: Kiểm soát chặt chẽ để tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản không vượt quá mức tăng trưởng chung, nhằm tập trung dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên và sản xuất thông thường theo định hướng phát triển bền vững của nền kinh tế.



Hiện nay, NHNN đang dành một phần dư địa tín dụng đáng kể để xử lý các ngân hàng yếu kém và ngân hàng '0 đồng'. Điều này vô hình trung làm hạn chế 'room' chung của toàn hệ thống. Thực tế năm ngoái, dù ngành ngân hàng tăng trưởng trên 19%, chúng ta chỉ đạt 18%. Do đó, với mục tiêu 15% của năm nay, Ban điều hành sẽ phải nỗ lực ở mức cao nhất, đồng thời chuẩn bị sẵn các kịch bản ứng phó nếu hạn mức thực tế bị thắt chặt hơn."

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, TPBank đặt ưu tiên hàng đầu vào chất lượng tín dụng. Với sự đi vào hoạt động chính thức của Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản (AMC) từ tháng 2/2026, TPBank sẽ thắt chặt quy trình giám sát từ sớm. Mục tiêu là theo dõi sát sao nhóm nợ tiêu chuẩn để ngăn ngừa chuyển nhóm, đồng thời xử lý kịp thời các khoản nợ quá hạn nhằm giảm áp lực trích lập dự phòng, bảo vệ dòng thu lãi. Tổng Giám đốc TPBank cam kết kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%, nhưng thực tế sẽ phấn đấu ở mức thấp hơn nhiều để đảm bảo mục tiêu lợi nhuận.

Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng bị kiểm soát chặt chẽ, để đảm bảo mục tiêu lợi nhuận cao hơn năm trước, TPBank xác định chiến lược trọng tâm là đẩy mạnh các nguồn thu ngoài lãi.

"Nhìn về phía trước, dù thị trường còn nhiều ẩn số, chúng ta có quyền tự tin nhờ những tín hiệu tích cực từ nhiệm kỳ mới của Chính phủ với mục tiêu tăng trưởng hai con số và sự quyết liệt trong đầu tư công. Đặc biệt, những bước đi đầu tiên của tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đang mở ra kỳ vọng lớn cho sự phát triển của hệ thống", ông Hưng nói.