Cơ hội cho người dân sở hữu căn hộ biển trung tâm đô thị Nam Khánh Hòa, không cần sẵn vốn hàng tỷ đồng

Không cần sẵn tiền tỷ, sở hữu ngay: Lợi thế đặc quyền cho chủ nhân tiên phong

Trong bối cảnh Nam Khánh Hòa đang bước vào “bình minh” phát triển mới, bài toán của người mua không còn là “có nên đầu tư hay không”, mà là làm thế nào để sở hữu tài sản từ giai đoạn đầu mà vẫn đảm bảo bài toán tài chính. Đây cũng là lý do chính sách bán hàng mới công bố của Hacom Tower nhận được nhiều sự quan tâm trên thị trường.

Cụ thể, một căn hộ cao cấp tại dự án có giá từ 1,5 tỷ đồng, tương đương 37,5 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và nội thất cơ bản), mức giá được đánh giá là hiếm có ở phân khúc căn hộ biển miền Trung. Về tiến độ, khách hàng chỉ cần đóng 100 triệu đồng giữ chỗ, sau đó thanh toán thành nhiều đợt với số tiền chỉ từ 15 triệu đồng/tháng, tương ứng với 1% giá trị căn hộ.

Tháp căn hộ cao cấp Hacom Tower đang vươn cao từng ngày nơi trái tim đô thị Nam Khánh Hòa. Ảnh:K.D

Nhờ vậy, việc sở hữu căn hộ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc phải tích lũy một khoản tiền lớn rồi mới quyết định đầu tư, sẽ dễ khiến khách hàng bỏ lỡ thời điểm “vàng”.Song song, người mua nhà lựa chọn sử dụng đòn bẩy tài chính sẽ được ngân hàng giải ngân cho vay lên tới 70% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, giúp tối ưu nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư khác mà vẫn nắm giữ được tài sản.Đặc biệt, khách hàng mua căn hộ Hacom Tower thời điểm này được hưởng mức chiết khấu lên tới 8%, miễn phí quản lý vận hành trong 24 tháng. Cùng với đó, 25 khách giao dịch đầu tiên kể từ ngày ban hành chính sách sẽ nhận được quà tặng đặc quyền trị giá 50 triệu đồng.

Theo anh Nguyễn Hoàng Phương, một nhà đầu tư đến từ Hà Nội vừa “chốt” mua căn hộ 2 phòng ngủ tại Hacom Tower, điểm hấp dẫn của chính sách mới là ở cách thiết kế bài toán tài chính phù hợp với tâm lý khách hàng thời điểm này.

“Lãi vay vẫn là yếu tố phải cân nhắc, nên tôi ưu tiên những dự án có phương án tài chính linh hoạt. Với Hacom Tower, việc không cần phải bỏ vốn quá lớn ngay từ đầu giúp tôi tối ưu dòng tiền để xoay vòng cho công việc kinh doanh. Với nhà đầu tư, khả năng tối ưu dòng tiền nhiều khi còn quan trọng không kém lợi nhuận”, anh Phương chia sẻ.



Khai thác bền vững với căn hộ đa lớp giá trị

Nếu chính sách bán hàng giúp bài toán sở hữu trở nên dễ dàng hơn, thì tiềm năng của Nam Khánh Hòa mới là yếu tố khiến Hacom Tower trở thành tài sản đáng để nắm giữ trong dài hạn.

Thực tế cho thấy, bất động sản trung tâm luôn là nhóm tài sản có khả năng giữ giá tốt nhờ quỹ đất hữu hạn và nhu cầu sử dụng thực. Tại Nam Khánh Hòa, lợi thế này càng trở nên rõ nét khi hàng loạt động lực tăng trưởng đang cùng lúc hội tụ, từ hạ tầng giao thông, công nghiệp, du lịch đến các dự án điện hạt nhân trọng điểm quốc gia.

Sự dịch chuyển của dòng khách và lực lượng nhân sự chất lượng cao kéo theo nhu cầu lớn về những không gian sống hiện đại, tiện nghi và có khả năng lưu trú dài hạn. Đây chính là phân khúc mà thị trường Nam Khánh Hòa hiện đang khan hiếm.

Hacom Tower thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng ba miền. Ảnh: Kim Dung

Nằm ngay giao điểm hai trục đường huyết mạch 16/4 và Nguyễn Tri Phương, Hacom Tower sở hữu lợi thế nổi bật khi chỉ mất vài phút kết nối bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ, liền kề hồ điều hòa 12ha, quảng trường trung tâm và hệ thống hành chính - thương mại của khu vực.

Hiện chủ đầu tư đang mở bán tòa Sky Tower với 289 căn hộ hoàn thiện nội thất cao cấp, sẵn sàng đưa vào khai thác ngay sau khi bàn giao vào quý III/2027.

Bên cạnh đó là hệ tiện ích được quy hoạch đồng bộ như trung tâm thương mại, nhà hàng, bể bơi, spa, phòng gym, thư viện, co-working space, khu vui chơi trẻ em và skybar…, đáp ứng tiêu chuẩn sống của chuyên gia, doanh nhân và cộng đồng cư dân hiện đại.

Nhờ đó, căn hộ Hacom Tower mở ra phương án khai thác linh hoạt với lượng khách thuê dồi dào, khả năng chi trả cao như chuyên gia, khách công tác, khách du lịch… Đây là nền tảng quan trọng giúp chủ sở hữu vừa gia tăng giá trị tài sản, vừa tạo dòng tiền ổn định liên tục.

Giới chuyên gia nhận định, sở hữu căn hộ Hacom Tower thời điểm này giúp khách hàng bước vào thị trường đúng thời điểm, khi tiềm năng tăng trưởng của Nam Khánh Hòa đang rộng mở và những tài sản trung tâm với số lượng hữu hạn vẫn đang ở vùng giá khởi đầu.

(để biết rõ thông tin liên hệ tại địa chỉ: Khu đô thị mới Đông Bắc, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa)



