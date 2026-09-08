Cơ hội ngàn vàng: Trung Quốc có thể "hút" kho dự trữ vàng của Ngân hàng Trung ương châu Âu khỏi Mỹ?

Ảnh minh họa SCMP

Ngân hàng Trung ương Hà Lan thông báo trong một thông cáo báo chí hôm thứ Tư rằng họ đã chuyển 86 tấn vàng từ các kho lưu trữ tại Mỹ và Canada sang London trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8. Sau đợt dịch chuyển này, tỷ trọng vàng của Hà Lan được cất giữ tại New York đã sụt giảm 12,8 điểm phần trăm, xuống còn 18,5%.

Ngân hàng này gắn động thái trên với "tình trạng bất ổn địa chính trị gia tăng" và cho biết quyết định này nhằm "tăng cường năng lực chuẩn bị trước khủng hoảng".

"Việc phân bổ cân đối hơn lượng dự trữ vàng giữa Bắc Mỹ, Vương quốc Anh và Hà Lan sẽ giúp phân tán rủi ro", thông cáo nêu rõ.

Các ngân hàng trung ương châu Âu dường như có chung tiếng nói trong việc đánh giá lại các khoản nắm giữ vàng ở nước ngoài của họ.

Trong báo cáo công bố hồi tháng 4, Ngân hàng Trung ương Pháp cho biết họ đã bán 129 tấn vàng thỏi cất giữ tại New York trước khi mua lại các lượng vàng miếng tiêu chuẩn cao tương đương đặt tại châu Âu. Serbia và Đức cũng theo đuổi các hành động tương tự trong những năm gần đây.

"Đã có một sự thay đổi căn bản trong cách các quốc gia nhìn nhận về tính an toàn đối với tài sản chủ quyền của họ, và sự thay đổi này sẽ không thể đảo ngược trong ngắn hạn, bất kể căng thẳng địa chính trị có hạ nhiệt hay leo thang", Liang Yonghui, Phó Tổng thư ký chi nhánh vàng và bạc thuộc Hiệp hội Công nghiệp Kim loại Màu Trung Quốc, nhận định.

Bà cho biết chất xúc tác đầu tiên cho sự dịch chuyển này có thể bắt nguồn từ năm 2022, thời điểm bùng nổ chiến sự Ukraine.

"Vào năm đó, một phần dự trữ vàng của Nga bị nắm giữ tại các thị trường nước ngoài đã bị phong tỏa, điều này đã đảo lộn nhận thức lâu đời của nhiều quốc gia về mức độ an toàn của tài sản dự trữ ở nước ngoài", bà Liang phân tích.

Khảo sát Dự trữ Vàng của Ngân hàng Trung ương do Hội đồng Vàng Thế giới thực hiện vào tháng 6 cho thấy sự gia tăng rõ rệt trong các hoạt động điều chỉnh vị trí hầm chứa của các ngân hàng trung ương.

Trong số 76 ngân hàng trung ương tham gia khảo sát, 10% cho biết họ đã đa dạng hóa các địa điểm lưu trữ ở nước ngoài trong 12 tháng qua - mức mà hội đồng này mô tả là "một sự tăng trưởng đáng chú ý" so với con số 2% trong cuộc khảo sát năm 2025. Có 7% người tham gia cho biết họ dự định đẩy mạnh lưu trữ vàng trong nước trong 12 tháng tới, trong khi 9% có ý định đa dạng hóa các điểm lưu trữ nước ngoài - tăng so với mức 2% của năm ngoái.

"Dựa trên các ví dụ và tầm ảnh hưởng từ các ngân hàng trung ương châu Âu, nhiều quốc gia dự kiến sẽ tiếp tục đánh giá lại tài sản dự trữ ở nước ngoài của họ", bà Liang nói.

Trong bối cảnh đó, Trung Quốc đã đẩy nhanh nỗ lực xây dựng thêm hạ tầng lưu ký vàng, trong đó Thượng Hải và Hong Kong đóng vai trò tiên phong.

Thượng Hải đã đặt những viên gạch đầu tiên từ năm 2021, khi chính quyền thành phố ban hành các chính sách hỗ trợ cải cách và mở cửa cấp cao cho khu vực Phố Đông. Một điều khoản cụ thể đã kêu gọi phát triển "mộtkho lưu trữ kim loại quý quy mô lớn tầm quốc gia", nhiệm vụ được giao cho Sở Giao dịch Vàng Thượng Hải.

Kể từ đó đến nay, rất ít thông tin cập nhật chính thức về dự án được hé lộ. Một lãnh đạo cấp cao tại sở giao dịch này, giấu tên, cho biết công việc vẫn đang được tiến hành với mục tiêu thu hút dự trữ vàng từ các ngân hàng trung ương nước ngoài.

Trong khi đó, Hong Kong đang định vị mình thành một trung tâm giao dịch vàng khu vực, với kế hoạch mở rộng sức chứa của các hầm chứa lên hơn 2.000 tấn trong vòng ba năm tới. Nằm trong chiến lược đó, thành phố gần đây đã ra mắt hệ thống thử nghiệm thanh toán và bù trừ vàng với sự tham gia của 11 ngân hàng Trung Quốc và quốc tế.

"Khung tài chính này đảm bảo rằng dự trữ vàng của Trung Quốc - dù được lưu trữ trong nước hay nước ngoài - đều hoạt động độc lập với hệ thống các tổ chức nước ngoài", Yan Zeyang, một nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc có trụ sở tại Bắc Kinh, viết trong một bài báo xuất bản hồi tháng 1.

"Đồng thời, nó có thể cung cấp các lựa chọn hầm chứa an toàn cho các ngân hàng trung ương khác. Giữa lúc rủi ro trừng phạt từ đồng đô la dâng cao, Trung Quốc đang sẵn sàng thu hút các luồng dự trữ vàng đổ về Thượng Hải và Hong Kong, qua đó tiếp tục củng cố tầm ảnh hưởng của nước này trong thị trường vàng toàn cầu", ông Yan nói thêm.

Tính đến cuối tháng 8, sau 22 tháng liên tiếp mua rổ dự trữ, Trung Quốc nắm giữ hơn 2.300 tấn vàng. Giới chức trách hiện không tiết lộ có bao nhiêu phần trong số đó đang được cất giữ ở nước ngoài.