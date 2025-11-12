Cơ hội tăng trưởng bất động sản Việt Nam trong 10 năm tới, chuyên gia chỉ ra động lực chính

Hạ tầng và dòng vốn FDI tác động tới bất động sản

Theo Savills Việt Nam, dòng vốn FDI vào Việt Nam đang duy trì đà tăng ổn định và chất lượng hơn. Mặc dù con số giải ngân chưa đạt mức cao nhất, nhưng nếu loại trừ các dự án năng lượng quy mô lớn, dòng vốn vào các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ và bất động sản vẫn rất tích cực.

Đáng chú ý, Hà Nội thu hút 3,5 tỷ USD FDI trong quý vừa qua, trong đó hơn 3,1 tỷ USD chảy trực tiếp vào bất động sản - minh chứng cho niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư quốc tế.

Theo ông Troy Griffiths, Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, Việt Nam đã vượt qua giai đoạn thu hút đầu tư nhờ chi phí thấp. Giờ đây, dòng vốn đang hướng đến công nghệ cao, chip, máy tính và sản xuất có giá trị gia tăng, giúp nền kinh tế tiến lên nấc thang mới trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Song song, 49 tỷ USD đầu tư hạ tầng đang được cam kết triển khai, bao gồm cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành, hệ thống đường vành đai, và các dự án LNG. Khi hoàn thiện, mạng lưới này sẽ tái định hình bản đồ đô thị Việt Nam, kết nối các cực tăng trưởng mới và mở rộng không gian phát triển cho các thành phố cấp hai như: Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Quảng Ninh,…

Đầu tư hạ tầng sẽ tái định hình bản đồ đô thị Việt Nam, kết nối các cực tăng trưởng mới và mở rộng không gian phát triển. Ảnh: Thái Nguyễn

"Hạ tầng là động lực tăng trưởng quan trọng nhất của 10 năm tới. Cùng với quá trình đô thị hóa nhanh, các đô thị vệ tinh sẽ trở thành trung tâm phát triển mới của thị trường bất động sản", ông Troy Griffiths nhấn mạnh.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, Việt Nam tiếp tục nổi lên là một trong những nền kinh tế năng động và ổn định nhất khu vực, với tốc độ tăng trưởng cao, chính sách cải cách mạnh mẽ và dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng.

Giai đoạn 2025 - 2035 sẽ là thời kỳ định hình mới của nền kinh tế Việt Nam, khi dòng vốn đầu tư và sản xuất chuyển hướng sang công nghệ cao, tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn và củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực. Việt Nam đang sở hữu sự kết hợp hiếm có giữa tăng trưởng mạnh, dân số trẻ, cải cách chính sách và đầu tư hạ tầng quy mô lớn. Đây sẽ là nền tảng cho một thập kỷ tăng trưởng bền vững, trong đó bất động sản tiếp tục đóng vai trò then chốt của nền kinh tế", ông Troy cho biết.

Cải cách chính sách, đô thị hóa và cơ hội phát triển bền vững

Theo Savills, đến năm 2035, GDP Việt Nam dự kiến đạt 480 - 500 tỷ USD, tương đương mức tăng gấp 3 lần hiện tại, với tốc độ tăng trưởng trung bình 7 - 8%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa dự kiến đạt 50%, tương đương 51 triệu người dân đô thị. Tầng lớp trung lưu mở rộng, chiếm tới 75% dân số, kéo theo nhu cầu nhà ở, thương mại, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe gia tăng mạnh.

"Đây là giai đoạn Việt Nam chuyển mình từ nền kinh tế ‘tích trữ đất’ sang ‘tạo giá trị’. Thị trường sẽ chứng kiến sự gia tăng vai trò của nhà đầu tư tổ chức và dòng vốn quốc tế, hướng đến phát triển dự án bền vững và dài hạn", ông Troy nhận định.

Ông Troy Griffiths, Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam

Chính phủ hiện cũng đang đẩy mạnh cải cách pháp lý và cơ chế huy động vốn mới, bao gồm trái phiếu hạ tầng và chuyển đổi số trong quản lý thị trường, hướng đến một môi trường minh bạch, hiện đại và thu hút vốn dài hạn.

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu vừa là thách thức, vừa mở ra cơ hội mới cho đầu tư xanh. Theo đó, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động mạnh nhất bởi nước biển dâng và xâm nhập mặn, nhưng cũng đang dẫn đầu khu vực về cam kết Net Zero và đầu tư hạ tầng xanh. Các dự án bất động sản bền vững, tiết kiệm năng lượng và thích ứng khí hậu sẽ trở thành tiêu chuẩn mới của thị trường.

Theo phân tích đa tiêu chí so sánh giữa Việt Nam và các nước trong khu vực như Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, có thể thấy Việt Nam đạt mức xếp hạng 3.2, thể hiện môi trường đầu tư vẫn vững vàng và có triển vọng tích cực. Dĩ nhiên, rủi ro vẫn tồn tại như tỷ giá, lạm phát toàn cầu và khả năng triển khai của các kế hoạch lớn nhưng với nền tảng kinh tế mạnh, chính sách cải cách và sức bật dân số đô thị, Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực châu Á.

Về mặt chính sách, lạm phát được kiểm soát tốt và lãi suất duy trì ở mức thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và tiêu dùng. Có thể thấy, trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, Việt Nam vẫn giữ được môi trường tài chính ổn định là yếu tố quan trọng giúp bất động sản duy trì vị thế là kênh đầu tư an toàn và phòng ngừa lạm phát.