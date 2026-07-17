Cổ phiếu BVB lên sàn HoSE: Chờ đợi gì ở mức định giá P/B quanh 1 lần?

Toàn cảnh phiên đối thoại trực tiếp "BVBank trước thềm HoSE". Ảnh chụp màn hình sự kiện

Ngày 21/7, hơn 640,82 triệu cổ phiếu BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) sẽ chính thức chuyển sang niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), với giá tham chiếu trong ngày đầu là 13.100 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, ở phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM ngày 8/7, cổ phiếu BVB chốt tại 13.300 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 1,5% so với mức giá tham chiếu trên HoSE.

Trước thềm chuyển sàn, tại Webinar "BVBank trước thềm HoSE: Câu chuyện tăng trưởng mới" diễn ra chiều 16/7, ban lãnh đạo BVBank cùng các chuyên gia phân tích từ Chứng khoán Vietcap đã chia sẻ về kết quả kinh doanh, chiến lược phát triển cũng như triển vọng định giá của cổ phiếu BVB sau khi niêm yết trên HoSE.

Lãi nửa năm đạt 500 tỷ đồng, BVBank nâng đích lợi nhuận lên 1.000 tỷ đồng

Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Tổng giám đốc BVBank cho biết ngân hàng hiện có hơn 18.000 cổ đông, trong đó nhà đầu tư trong nước nắm giữ 99,96% cổ phần. HĐQT và ban điều hành sở hữu khoảng 11% vốn điều lệ.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện được giới hạn ở mức 5%, trong khi nhiều ngân hàng đã sử dụng gần hết hoặc hết "room" ngoại.

Về kết quả kinh doanh, ông Sơn thông tin, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 tại ngân hàng đạt 500 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 70% kế hoạch ban đầu.

Tổng thu nhập hoạt động của BVBank sau 6 tháng tăng 14,9%, trong khi chi phí hoạt động tăng 11,3%, qua đó tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm từ 59% cuối năm 2025 xuống 51%. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 10%, tăng gần 4 điểm phần trăm so với cuối năm trước, còn biên lãi thuần (NIM) duy trì ở mức 2,6%.

Trên cơ sở kết quả này, ban điều hành đã điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm lên 1.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo BVBank chia sẻ về kế hoạch kinh doanh tại ngân hàng. Ảnh chụp màn hình

Về chất lượng tài sản, theo ông Sơn, tỷ lệ nợ xấu của BVBank tính theo Thông tư 31 ở thời điểm cuối năm 2025 là 2,13%, thấp hơn ngưỡng 3% theo quy định.

Ngân hàng cũng cho biết tốc độ thu hồi nợ xấu hiện cao hơn tốc độ phát sinh nợ xấu mới và đang triển khai lộ trình nâng cấp khung quản trị rủi ro từ Basel II lên IFRS 9, hướng tới Basel III.

Đối với nguồn vốn, hệ số an toàn vốn (CAR) của BVBank năm 2025 ở mức 13,3%, trong khi tiền gửi khách hàng chiếm gần 75% cơ cấu nguồn vốn.

Dân Việt tổng hợp. Ảnh: AI

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, ngày 9/7 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ thêm 3.500 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 và phát hành cổ phiếu ESOP.

Theo ngân hàng, tỷ lệ tài sản thanh khoản cao trên tổng tài sản bình quân đạt 12,1%, tỷ lệ dư nợ trên huy động (LDR) ở mức 67,6% và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn là 27,5%.

Cổ phiếu BVB được nhìn nhận ra sao trước khi lên HoSE?

Tại webinar, ông Hoàng Nam, Giám đốc Phòng Nghiên cứu và Phân tích Chứng khoán Vietcap, cho rằng dư địa tăng trưởng của BVBank gắn với triển vọng của mảng ngân hàng bán lẻ và khả năng cải thiện hiệu quả hoạt động trong những năm tới.

Theo ông Nam, tỷ trọng cho vay mua nhà trên GDP của Việt Nam hiện chỉ ở mức khoảng 10-12%, thấp hơn đáng kể so với mức 33-40% tại Thái Lan và Malaysia. Tương tự, tỷ lệ dư nợ hộ gia đình trên GDP cũng dưới 60%, thấp hơn nhiều thị trường như Hàn Quốc hay Hong Kong.

Trong bối cảnh đó, BVBank là một trong những ngân hàng có tỷ trọng cho vay bán lẻ và khách hàng cá nhân ở mức cao, trong khi các ngân hàng quy mô lớn tập trung nhiều hơn vào khách hàng doanh nghiệp và các dự án lớn.

Đại diện Vietcap cho rằng, triển vọng của BVBank trong thời gian tới có thể đến từ một số yếu tố như kế hoạch nâng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng vào năm 2028, mở rộng hoạt động bán chéo trên tập khách hàng hiện hữu khoảng 3,2 triệu người và cải thiện hiệu quả hoạt động sau giai đoạn đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ cũng như mở rộng mạng lưới. Bên cạnh đó, tiến độ xử lý nợ xấu và trích lập dự phòng cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tác động đến kết quả kinh doanh của ngân hàng trong các quý tới.

Ở góc độ định giá, ông Nam cho biết các ngân hàng có tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) khoảng 10% hiện thường được giao dịch với hệ số P/B dao động 1,5-1,7 lần. Trong khi đó, cổ phiếu BVB đang được giao dịch quanh mức P/B khoảng 1 lần. Theo chuyên gia này, mức định giá trên cho thấy cổ phiếu vẫn còn khoảng cách so với mặt bằng của nhóm ngân hàng có hiệu quả sinh lời tương đương.

Về yếu tố hỗ trợ giao dịch, Vietcap nhận định việc chuyển niêm yết sang HoSE có thể giúp cổ phiếu BVB cải thiện khả năng tiếp cận nhà đầu tư. Sau khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, cổ phiếu cũng có thể được cấp giao dịch ký quỹ (margin), đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận các quỹ đầu tư và nhà đầu tư tổ chức, qua đó tác động đến thanh khoản của cổ phiếu.