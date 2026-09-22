Cổ phiếu “họ Vin” hạ nhiệt, tài sản ông Phạm Nhật Vượng giảm gần 873 triệu USD sau một ngày

Theo cập nhật từ Forbes ngày 21/9, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup giảm gần 873 triệu USD, tương đương 2,33% chỉ sau một ngày.

Sau biến động này, khối tài sản của Chủ tịch Vingroup còn khoảng 36,6 tỷ USD. Ông Vượng vẫn là người giàu nhất Việt Nam và duy trì khoảng cách lớn so với những tỷ phú còn lại trong nước.

Không chỉ ông Vượng, danh sách tỷ phú Việt Nam năm nay cũng có nhiều thay đổi. Forbes công bố danh sách thường niên năm 2026 với 8 đại diện Việt Nam, tăng ba người so với năm trước. Ba gương mặt mới gồm bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng - hai Phó Chủ tịch Vingroup, cùng ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch VPBank.

Đáng chú ý, sự gia nhập của bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng khiến nhóm tỷ phú liên quan đến Vingroup có ba thành viên. Bà Phạm Thu Hương cũng từng vượt bà Nguyễn Thị Phương Thảo vào cuối tháng 8 để trở thành người giàu thứ hai Việt Nam, khi Forbes ghi nhận tài sản của bà đạt khoảng 4,1 tỷ USD.

Danh sách tỷ phú Việt Nam còn có bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet Air, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank và ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan.

Tài sản của nhóm tỷ phú này có thể thay đổi đáng kể theo từng phiên giao dịch do phần lớn gắn với cổ phần tại các doanh nghiệp niêm yết. Riêng ông Nguyễn Đăng Quang đã có thời điểm rời khỏi danh sách tỷ phú thời gian thực của Forbes trong tháng 9 khi tài sản xuống dưới ngưỡng 1 tỷ USD.

Cổ phiếu ‘họ’ Vingroup đồng loạt điều chỉnh

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng biến động mạnh trong thời gian gần đây cùng diễn biến của cổ phiếu VIC. Đầu tháng 9, khi cổ phiếu Vingroup giao dịch quanh vùng đỉnh lịch sử, Forbes từng ghi nhận tài sản của ông Vượng ở mức trên 38 tỷ USD. Ngày 8/9, khối tài sản này đạt khoảng 38,4 tỷ USD.

Đà giảm tài sản trong ngày 21/9 diễn ra trong bối cảnh các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup cùng điều chỉnh trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Kết phiên ngày 21/9, cổ phiếu VIC dừng ở mức 235.000 đồng/cổ phiếu, giảm 2,57% so với phiên liền trước và thấp hơn khoảng 8,24% so với đỉnh lịch sử 256.100 đồng/cổ phiếu thiết lập ngày 4/9.

Tổng khối lượng giao dịch trong ngày đạt hơn 3,68 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 871 tỷ đồng. Thanh khoản thấp hơn mức bình quân 10 phiên gần đây là 5,55 triệu cổ phiếu.

Dù thị giá điều chỉnh, vốn hóa Vingroup vẫn đạt hơn 1,81 triệu tỷ đồng, duy trì vị trí doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cùng chiều, cổ phiếu VHM của Vinhomes giảm hơn 4% so với phiên trước, xuống 68.100 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của Vinhomes còn khoảng 566.000 tỷ đồng.

VRE của Vincom Retail cũng đóng cửa tại 24.750 đồng/cổ phiếu, giảm 2,94% so với phiên liền trước.

Trong khoảng 4 tháng gần đây, VRE đã trải qua nhịp điều chỉnh đáng kể. Từ 35.350 đồng/cổ phiếu vào đầu tháng 5, mã này có thời điểm xuống 21.300 đồng/cổ phiếu vào cuối tháng 7. Sau nhịp hồi đầu tháng 8, VRE vẫn chưa duy trì được đà đi lên.