Cổ phiếu SeABank tăng 30% trong 3 tuần: Đòn bẩy từ quỹ ngoại và hiệu ứng vinh danh lãnh đạo

Cổ phiếu SSB của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) trở thành tâm điểm của nhóm ngân hàng trong phiên sáng 14/9, khi thị giá tiến sát mức trần giữa bối cảnh VN-Index giằng co quanh vùng 1.789 điểm.

Cập nhật lúc 10h55, SSB giao dịch ở mức 19.550 đồng/cổ phiếu, tăng 1.250 đồng, tương ứng 6,83% so với tham chiếu. Mức giá này chỉ còn cách giá trần 50 đồng/cổ phiếu. Tính từ phiên 21/8 đến sáng 14/9, cổ phiếu SeABank đã tăng khoảng 30%.

Diễn biến của SSB trái chiều với trạng thái phân hóa của phần lớn nhóm ngân hàng. Trước đó, tại thời điểm 10h10, VPB tăng 0,37%, TPB tăng 0,35%; SHB giảm 0,43%, HDB giảm 0,93%, TCB giảm 0,16% và BID giảm 0,84%. MBB, VIB và CTG đứng tại tham chiếu. SHB dẫn đầu thanh khoản nhóm với hơn 8,86 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Trên thị trường chung, VN-Index dao động quanh 1.794 điểm trong phiên sáng, sau khi chịu áp lực bán trong phiên 11/9. Lực mua và bán giằng co khiến chỉ số chưa hình thành xu hướng rõ rệt.

Đà đi lên của SSB diễn ra trước thời điểm mã này được bổ sung vào FTSE Global All Cap Index. Trong kỳ rà soát bán niên tháng 9/2026, FTSE Russell đưa SSB vào danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam được thêm mới, với thay đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Trước đó, ngày 13/8, MSCI công bố đưa SSB vào MSCI Frontier Markets Index, có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.

Diễn biến của cổ phiếu SSB cũng diễn ra sau sự kiện liên quan đến lãnh đạo SeABank. Ngày 12/9/2026, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank, được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Danh hiệu ghi nhận những đóng góp của bà trong hơn 30 năm hoạt động kinh doanh, gắn với quá trình xây dựng BRG và phát triển SeABank. Cùng dịp này, Tập đoàn BRG và SeABank được trao Huân chương Lao động hạng Nhất.

Bà Nga bắt đầu hoạt động kinh doanh từ năm 1993 với doanh nghiệp xuất khẩu đầu tiên. Từ xuất nhập khẩu, BRG sau đó mở rộng sang tài chính, bất động sản, golf, khách sạn, nghỉ dưỡng, bán lẻ và dịch vụ. Tập đoàn hiện có hơn 22.000 người lao động và hợp tác với nhiều tập đoàn quốc tế như Hilton, Marriott International, IHG, Accor và Sumitomo Corporation.

Một trong những dự án quy mô lớn của BRG là Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, với tổng vốn đầu tư khoảng 4,2 tỷ USD.

Trong lĩnh vực ngân hàng, bà Nga trở thành cổ đông Techcombank từ năm 2000, tham gia HĐQT từ năm 2002 và giữ vị trí Chủ tịch Techcombank trong giai đoạn 2005-2006.

Năm 2007, bà đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT SeABank. Đến năm 2018, bà chuyển sang giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT và tiếp tục tham gia định hướng hoạt động của ngân hàng.

Tại lễ trao danh hiệu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tầm nhìn chiến lược, tinh thần tiên phong và những đóng góp của bà Nguyễn Thị Nga, đồng thời kỳ vọng bà tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển đội ngũ kế cận.