Cổ phiếu SpaceX liên tục lao dốc sau cơn sốt IPO: “Đế chế” Elon Musk đối mặt nguy cơ bị bán tháo?

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters

Trong phiên giao dịch hôm thứ Hai (22/6), cổ phiếu SpaceX tiếp tục mất thêm 7%, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Trước đó, cổ phiếu đã giảm 5% và 3,6% trong hai phiên gần nhất. Đà lao dốc này diễn ra sau khi SpaceX từng có màn tăng giá ngoạn mục kể từ khi niêm yết ngày 12/6.

Từ mức giá IPO 135 USD/cổ phiếu, SpaceX từng vọt lên khoảng 225 USD/cổ phiếu, giúp công ty của tỷ phú Elon Musk vượt qua nhiều “ông lớn” công nghệ để trở thành doanh nghiệp niêm yết có giá trị vốn hóa lớn thứ tư thế giới. Tuy nhiên, những phiên điều chỉnh gần đây đang khiến nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu mức định giá khổng lồ đó có bền vững hay không.

Một trong những nguyên nhân khiến thị trường phản ứng tiêu cực là việc SpaceX chính thức xác nhận kế hoạch phát hành trái phiếu lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động.

Theo hồ sơ công bố, số tiền huy động được sẽ được dùng để thanh toán khoản vay cầu nối mà công ty đã sử dụng trước đó để thực hiện thương vụ mua lại công ty trí tuệ nhân tạo xAI của Elon Musk. Dù SpaceX chưa tiết lộ quy mô cụ thể, các nguồn tin thị trường cho biết thương vụ có thể lên tới khoảng 20 tỷ USD.

Việc phát hành nợ thường được xem là tín hiệu khiến nhà đầu tư thận trọng hơn, bởi doanh nghiệp sẽ phải gánh thêm chi phí lãi vay trong tương lai. Đối với một công ty vừa mới niêm yết và đang được định giá rất cao như SpaceX, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nhu cầu huy động vốn lớn đều có thể gây áp lực lên giá cổ phiếu.

Tuy nhiên, điều khiến giới đầu tư lo lắng hơn cả là nguy cơ xuất hiện làn sóng bán ra từ các cổ đông nội bộ trong vài tháng tới.

Theo phân tích của công ty nghiên cứu 22V Research, từ tháng 8 đến đầu tháng 9, nhiều đợt mở khóa cổ phiếu sẽ diễn ra. Khi đó, các lãnh đạo, nhà sáng lập và nhà đầu tư sớm của SpaceX sẽ được quyền bán một phần lượng cổ phiếu đang nắm giữ.

Ước tính có tới 44% lượng cổ phiếu do người nội bộ sở hữu có thể được tung ra thị trường trước đầu tháng 9. Trong khi đó, hiện nay lượng cổ phiếu tự do lưu hành của SpaceX chỉ chiếm khoảng 4,2% tổng số cổ phần sau IPO.

Nếu khối lượng lớn cổ phiếu được bán ra cùng lúc, nguồn cung trên thị trường có thể tăng vọt tới 900%, tạo áp lực rất lớn lên giá cổ phiếu.

Giới phân tích cho rằng đây là rủi ro không nhỏ đối với những nhà đầu tư mua vào trong giai đoạn hưng phấn sau IPO. Thực tế, nhiều cổ phiếu công nghệ từng trải qua kịch bản tương tự khi giá tăng mạnh ngay sau niêm yết rồi nhanh chóng điều chỉnh khi các cổ đông nội bộ bắt đầu chốt lời.

Dù vậy, SpaceX vẫn đang duy trì mức tăng khoảng 27% so với giá IPO, cho thấy niềm tin của thị trường vào triển vọng dài hạn của doanh nghiệp vẫn còn rất lớn. Với vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực phóng tên lửa thương mại, mạng Internet vệ tinh Starlink và tham vọng mở rộng sang nhiều lĩnh vực công nghệ mới, công ty của Elon Musk vẫn được xem là một trong những doanh nghiệp hấp dẫn nhất thế giới hiện nay.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, nhà đầu tư có thể sẽ phải đối mặt với những biến động mạnh khi áp lực nợ mới và nguy cơ bán tháo từ cổ đông nội bộ cùng lúc xuất hiện. Sau những ngày thăng hoa hậu IPO, SpaceX đang bước vào giai đoạn thử thách thực sự trên thị trường chứng khoán.