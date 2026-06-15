Cổ phiếu VPX chính thức đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Ngày 12/06/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo đưa cổ phiếu VPX của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS, HoSE: VPX) ra khỏi danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin), do đã đáp ứng yêu cầu niêm yết từ đủ 6 tháng trở lên. Trước đó, vào ngày 11/12/2025, 1,875 tỷ cổ phiếu VPX đã niêm yết trên HoSE, tiếp nối thương vụ IPO kỷ lục của ngành chứng khoán Việt Nam vào tháng 11, khi VPBankS phát hành 375 triệu cổ phiếu và huy động gần 12.713 tỷ đồng.

Đúng 6 tháng sau khi lên sàn, cổ phiếu VPX đáp ứng đầy đủ điều kiện được giao dịch margin theo Quyết định 87/QĐ-UCBK, bao gồm thời gian niêm yết tối thiểu, báo cáo tài chính được chấp nhận toàn phần, không vi phạm pháp luật, không lỗ lũy kế và thực hiện công bố thông tin đúng hạn. Việc cổ phiếu đủ điều kiện giao dịch margin mở ra thêm cơ hội đầu tư thông qua đòn bẩy tài chính, đồng thời góp phần nâng cao sức hấp dẫn và thanh khoản của cổ phiếu trên thị trường, thu hút thêm nhà đầu tư quan tâm đến doanh nghiệp.

Cổ phiếu VPX được giao dịch margin diễn ra trong bối cảnh VPBankS tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực sau thương vụ IPO kỷ lục của ngành chứng khoán Việt Nam. Kết quả trên đến từ những lợi thế riêng có của công ty cũng như khả năng khai thác nguồn lực mới sau khi niêm yết trên sàn chứng khoán.

Cụ thể, kết thúc quý đầu năm 2026, dư nợ cho vay margin và ứng trước của công ty tăng 6,4%, vượt 36.000 tỷ đồng. Theo cập nhật tại sự kiện nhà đầu tư vừa qua, đến cuối tháng 4, dư nợ cho vay tại VPBankS đã tăng lên khoảng 38.000 tỷ đồng và dự kiến sẽ đạt 50.000 tỷ đồng vào cuối năm. Tổng tài sản tăng 7,9%, đạt gần 79.000 tỷ đồng vào cuối quý I.

Đồng thời, VPBankS duy trì vị thế top 9 về thị phần môi giới tại HoSE cũng như top 6 tại HNX. Quy mô khách hàng của công ty được mở rộng thêm 15%, đạt 1,3 triệu tài khoản chứng khoán.

Trong ba tháng đầu năm, vượt qua những biến động vĩ mô và thị trường, VPBankS tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu, gấp hơn 4 lần cùng kỳ. Công ty đạt lợi nhuận trước thuế 515 tỷ đồng, tăng 47%.

Bên cạnh những kết quả tài chính mạnh mẽ, nền tảng đầu tư NEO Invest của VPBankS cũng vừa được vinh danh trong Top 10 Sao Khuê 2026 và xếp hạng trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026 – một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam.

