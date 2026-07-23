Có thể bị phạt 100 triệu đồng nếu bao che người nộp thuế, cản trở cơ quan thuế xác minh thông tin

Quy định này được nêu tại Nghị định 291/2026/NĐ-CP ngày 21/7/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn, cùng các nghị định sửa đổi, bổ sung liên quan.

Theo Nghị định mới, Chính phủ bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, chính xác thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế về thuế mà Việt Nam là thành viên hoặc bên ký kết.

Chính phủ vừa ban hành chế tài xử phạt vi phạm trong lĩnh vực thông tin thuế (Ảnh: NT)

Mức phạt được quy định từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Cụ thể, hành vi cung cấp thông tin quá thời hạn từ 5 ngày trở lên bị phạt từ 10 triệu đến 30 triệu đồng. Trường hợp cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ theo yêu cầu của cơ quan thuế bị phạt từ 30 triệu đến 50 triệu đồng.

Mức phạt cao nhất từ 50 triệu đến 100 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi không cung cấp thông tin sau 15 ngày kể từ khi hết thời hạn cung cấp hoặc hết thời hạn được gia hạn theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Đáng chú ý, cùng mức phạt từ 50 triệu đến 100 triệu đồng, Nghị định quy định xử phạt đối với hành vi thông đồng, bao che người nộp thuế nhằm ngăn cản cơ quan thuế thu thập, xác minh thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin về thuế.

Ngoài phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Việc bổ sung các chế tài được kỳ vọng góp phần thể chế hóa các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế (GF), tăng tính răn đe, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý thuế và hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin thuế.