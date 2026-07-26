Có vốn ưu đãi tiếp sức, cựu chiến binh ở Đà Nẵng đổi đời nhờ mô hình chăn nuôi bò 3B

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách (Chương trình cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm), anh Hưng đã đầu tư chăn nuôi bò 3B, từng bước gây dựng mô hình kinh tế hiệu quả. Đến nay, đàn bò của gia đình anh Hưng đã phát triển lên 15 con, mang lại nguồn thu nhập ổn định, khoảng 200 triệu đồng mỗi năm và tạo việc làm cho 2 lao động.

Cựu chiến binh đổi đời nhờ vốn vay ưu đãi

Chia sẻ về hành trình phát triển kinh tế của gia đình, anh Nguyễn Việt Hưng ở thôn Phong Thử, xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng cho biết: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh lập gia đình nhưng chưa có công việc ổn định. Trong điều kiện nguồn lực gia đình còn hạn chế, việc lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp để phát triển kinh tế là bài toán không hề dễ dàng.

Ông Võ Tấn Lũy – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Điện Bàn trực tiếp xuống cơ sở để đánh giá hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách. Ảnh: T.H.

Sau thời gian tìm hiểu, nhận thấy chăn nuôi bò phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình và địa phương, anh Hưng quyết định đầu tư phát triển mô hình này. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất lúc bấy giờ là nguồn vốn để xây dựng chuồng trại, mua con giống và mở rộng quy mô chăn nuôi.

Đúng lúc đó, nguồn vốn tín dụng chính sách từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Điện Bàn đã trở thành điểm tựa quan trọng giúp anh có thêm điều kiện hiện thực hóa kế hoạch phát triển kinh tế.

Anh Hưng cho biết thêm, do mới khởi nghiệp nên nguồn vốn còn hạn chế, anh chỉ nuôi 3 con bò giống 3B để nhân đàn, được vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng chính sách thuộc Chương trình cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm do Hội Cựu chiến binh xã Điện Bàn Tây phát động đã tiếp thêm động lực cho anh đầu tư mở rộng quy mô.

Có vốn ưu đãi của Phòng giao dịch NHCSXH Điện Bàn tiếp sức, anh Nguyễn Việt Hưng ở xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng được mô hình chăn nuôi bò 3B. Ảnh: T.H.

Với nguồn vốn ưu đãi 100 triệu đồng vay được từ Phòng giao dịch NHCSXH Điện Bàn anh Hưng đã xây dựng thêm chuồng trại chăn nuôi bò, mua thêm con giống và từng bước nâng cao quy mô đàn. Anh Hưng xác định, nguồn vốn vay không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính mà còn là động lực để bản thân mạnh dạn đầu tư, chủ động tạo việc làm và phát triển kinh tế gia đình.

“Có vốn vay ưu đãi tiếp sức đã giúp tôi có điều kiện đầu tư phát triển chăn nuôi, từng bước mở rộng đàn bò. Nếu không có nguồn vốn này, việc đầu tư mở rộng quy mô đàn bò của của gia đình sẽ gặp nhiều khó khăn, đến nay đàn bò 3B của gia đình tôi có tổng đàn 15 con, cho thu nhập ổn định...”, anh Hưng chia sẻ.

Với tinh thần cần cù, chịu khó và bản lĩnh được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, anh Hưng từng bước đưa mô hình chăn nuôi bò đi vào ổn định. Từ những con bò đầu tiên, đến nay đàn bò của gia đình anh đã phát triển lên 15 con.

Mô hình chăn nuôi bò 3B đang được xã Điện Bàn Tây nhân rộng nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh: T.H.

Mô hình chăn nuôi không chỉ giúp gia đình anh Hưng có thêm nguồn thu nhập ổn định mà còn tạo việc làm cho 2 lao động. Mỗi năm, gia đình anh thu nhập khoảng 200 triệu đồng từ mô hình này.

Đối với một gia đình từng gặp khó khăn về việc làm và thiếu vốn đầu tư sản xuất, kết quả trên là một bước tiến đáng ghi nhận. Từ nguồn vốn vay ban đầu, anh Hưng đã biến nguồn lực tín dụng chính sách thành sinh kế lâu dài, từng bước ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập.

Điều đáng nói, từ hiệu quả của mô hình, anh Hưng không chỉ lo phát triển kinh tế cho gia đình mà còn góp phần tạo việc làm cho lao động tại địa phương. Mô hình chăn nuôi bò của gia đình anh đang trở thành một trong những hướng đi phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp ở khu vực nông thôn.

Nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH "bệ phóng" cho người dân phát triển kinh tế. Ảnh: T.H.

Theo anh Hưng, trong thời gian tới, gia đình sẽ tiếp tục chăm sóc, phát triển đàn bò, đồng thời nghiên cứu mở rộng quy mô chăn nuôi khi điều kiện cho phép. Mục tiêu của anh là duy trì mô hình ổn định, nâng cao hiệu quả kinh tế và tạo thêm việc làm cho người lao động.

Tín dụng chính sách - điểm tựa cho kinh tế nông thôn

Với anh Hưng, 100 triệu đồng vốn vay từ Chương trình cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của Phòng giao dịch NHCSXH Điện Bàn đã giúp anh có thêm nguồn lực để bắt đầu và phát triển mô hình chăn nuôi bò. Từ một người lính trở về quê hương chưa có việc làm ổn định, anh đã từng bước trở thành một nông dân làm kinh tế hiệu quả, có thu nhập ổn định và tạo việc làm cho người khác.

Hiệu quả từ mô hình của anh Hưng cũng cho thấy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trong việc đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng. Thông qua Hội Cựu chiến binh xã Điện Bàn Tây, nguồn vốn ưu đãi của Phòng giao dịch NHCSXH Điện Bàn đã đến với người dân có nhu cầu, giúp họ có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế.

Từ nguồn vốn vay 100 triệu đồng của Phòng giao dịch NHCSXH Điện Bàn, anh Hưng đã phát triển đàn bò 3B lên 15 con, đem lại nguồn thu ổn định 200 triệu đồng/năm. Ảnh: T.H.

Ông Võ Tấn Lũy – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Điện Bàn cho biết: Câu chuyện của anh Nguyễn Việt Hưng là một minh chứng sinh động cho hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách trong hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm và ổn định cuộc sống.

Đối với những người sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nguồn vốn không chỉ giúp giải quyết khó khăn trước mắt về tài chính mà còn mở ra cơ hội để người vay tự tạo việc làm, phát triển kinh tế bằng chính sức lao động của mình.

Ông Lũy cho biết thêm, từ nguồn vốn chính sách nhiều mô hình kinh tế ở khu vực nông thôn đang từng bước được hình thành và phát triển. Với người dân, đặc biệt là các cựu chiến binh sau khi xuất ngũ, đây không chỉ là nguồn lực tài chính mà còn là “bệ đỡ” để họ tự tin khởi nghiệp, tạo việc làm và vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương.

Những mô hình kinh tế hiệu quả là minh chứng cho hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách. Ảnh: T.H.

Mô hình kinh tế của anh Hưng là tấm gương điển hình cho thấy khi nguồn vốn tín dụng chính sách được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, sẽ tạo ra những giá trị thiết thực và bền vững. Từ khoản vay 100 triệu đồng, một mô hình chăn nuôi bò với tổng đàn 15 con đã được hình thành, mang lại thu nhập khoảng 200 triệu đồng mỗi năm và tạo việc làm cho 2 lao động.

Đằng sau những con số ấy là một câu chuyện về nghị lực của người lính sau khi rời quân ngũ, về khát vọng vươn lên của người nông dân và sự đồng hành thiết thực của chính sách tín dụng ưu đãi. Qua đó, nguồn vốn của Phòng giao dịch NHCSXH Điện Bàn tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa quan trọng, góp phần giúp người dân có thêm cơ hội phát triển kinh tế, tạo việc làm và xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định, ấm no.

Đến ngày 24/7/2026, tổng dư nợ tại Phòng giao dịch NHCSXH Điện Bàn đạt 695 tỷ đồng, tăng 40 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng mức tăng trưởng 6%.

Toàn đơn vị hiện có 299 Tổ tiết kiệm và vay vốn, với 10.196 hộ vay, thực hiện ủy thác qua 4 tổ chức hội, đoàn thể, tổng dư nợ đạt 694 tỷ đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ. Tổng số tiền gửi tiết kiệm thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 57 tỷ đồng. Những kết quả này cho thấy mạng lưới tín dụng chính sách tiếp tục được củng cố, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận vốn của người dân.