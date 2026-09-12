Cơn sốt "vàng đáy biển": Các công ty ồ ạt tìm cách kiếm lợi bất chấp rủi ro

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Cơn sốt đổi tên và tham vọng tỷ đô

Điển hình cho xu hướng này là trường hợp của Copperhead Resources, một công ty thăm dò vàng nhỏ của Canada. Ngay sau động thái từ Washington, công ty này đã nhanh chóng đổi thương hiệu thành Deep Sea Minerals Corp., thành lập một công ty con tại Mỹ và nộp đơn xin giấy phép liên bang để thăm dò Vùng Clarion-Clipperton (CCZ) - dải lòng chảo đại dương giàu khoáng sản nằm giữa Hawaii và Mexico.

Tuy nhiên, đằng sau sự hào hứng của làn sóng khởi nghiệp là những thách thức tài chính khổng lồ. Vào tháng 6, Deep Sea Minerals Corp. chỉ nắm giữ khoảng 1,6 triệu USD tiền mặt nhưng đang ráo riết huy động tới 50 triệu USD chỉ riêng cho giai đoạn thăm dò. Điều này cho thấy áp lực vốn cực lớn mà các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường phải đối mặt.

Rủi ro công nghệ và pháp lý

Các chuyên gia cảnh báo rằng, khai thác biển sâu vẫn là lĩnh vực chưa được kiểm chứng về mặt thương mại và đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lên tới hàng tỷ đô la, công nghệ robot phức tạp cùng hạ tầng tinh chế chuyên biệt.

Bên cạnh rủi ro về vốn, ngành công nghiệp này còn vấp phải các rào cản pháp lý và môi trường gay gắt. Vùng Clarion-Clipperton chịu sự quản lý quốc tế bởi Cơ quan Đáy biển Quốc tế (ISA) trực thuộc Liên Hợp Quốc - nơi các quy định khai thác chính thức vẫn chưa được hoàn thiện. Trong khi đó, các nhóm bảo vệ môi trường và nhiều quốc gia đang kịch liệt phản đối hoặc tìm cách hạn chế hoạt động khai thác đáy biển do lo ngại tàn phá nghiêm trọng hệ sinh thái đại dương.

Ngay cả các doanh nghiệp kỳ cựu như The Metals Co. (đến từ Australia) cũng đang phải vật lộn với chi phí đắt đỏ, các vụ kiện tụng pháp lý và sự bất định về khung quy định.

Thêm vào đó, năng lực tinh chế trong nước của Mỹ hiện rất hạn chế. Dự án nhà máy xử lý khoáng sản tại Texas được đề xuất vẫn còn cách thời điểm đi vào hoạt động từ 5 đến 7 năm nữa.

Giới phân tích đặt dấu hỏi lớn về việc liệu chiến lược thúc đẩy của Nhà Trắng có thể nhanh chóng tạo ra một ngành công nghiệp khả thi về mặt thương mại hay không, bất chấp việc chính quyền đang coi đây là ưu tiên hàng đầu về an ninh quốc gia.