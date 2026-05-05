Công an Đà Nẵng khai mạc hội thao quy mô lớn với 1.600 vận động viên

Viết Niệm
05/05/2026 22:49 GMT +7
Ngày 5/5, tại sân vận động Tam Kỳ (phường Hương Trà), Công an TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ khai mạc Hội thao “Khỏe vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 với sự tham gia của gần 1.600 vận động viên đến từ 122 đội tuyển thuộc Công an các đơn vị, địa phương trên toàn thành phố.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an thành phố; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, Ban Tổ chức, tổ trọng tài, trưởng đoàn, huấn luyện viên cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ.

Hội thao diễn ra từ ngày 5/5 đến 8/5/2026, gồm 4 môn thi đấu với 27 nội dung tranh tài. Trong đó, có 2 môn thể thao ứng dụng là bắn súng quân dụng, “Chiến sĩ Công an khỏe” và 2 môn thể thao phong trào là bơi tự do, pickleball.

Công an TP. Đà Nẵng tổ chức khai mạc hội thao “khỏe vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Ảnh: BTC

Phát biểu khai mạc, Trung tá Nguyễn Kim Trung – Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh, hội thao là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Đồng thời, đây cũng là dịp để đánh giá toàn diện chất lượng công tác huấn luyện quân sự, võ thuật, thể dục thể thao; kiểm tra trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tinh thần kỷ luật, lễ tiết tác phong của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Theo Trung tá Nguyễn Kim Trung, thông qua hội thao, Công an thành phố sẽ tuyển chọn những cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc để tiếp tục bồi dưỡng, tham gia các hội thao quân sự, võ thuật và thể thao do Bộ Công an tổ chức trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hoạt động còn tạo sân chơi bổ ích, góp phần tăng cường giao lưu, học hỏi, thắt chặt tinh thần đoàn kết, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trung tá Nguyễn Kim Trung Phó Giám đốc Công an thành phố, Trưởng Ban Tổ chức trao cờ cho các đơn vị. Ảnh: BTC

Để hội thao diễn ra thành công, Ban Tổ chức yêu cầu các vận động viên phát huy tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”, chấp hành nghiêm điều lệ thi đấu; lực lượng trọng tài điều hành khách quan, công bằng; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn, đặc biệt ở các nội dung thi đấu có sử dụng vũ khí quân dụng.

Với sự chuẩn bị chu đáo cùng quyết tâm cao của các đoàn vận động viên, Hội thao “Khỏe vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 hứa hẹn sẽ diễn ra sôi nổi, chất lượng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong toàn lực lượng Công an TP. Đà Nẵng, nâng cao sức khỏe, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào tranh tài ở những nội dung đầu tiên với khí thế hào hứng, quyết tâm cao, tạo nên không khí thi đua sôi nổi cho toàn hội thao.

