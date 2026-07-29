Ngày 29/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phối hợp với Công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú Quốc (Sun PhuQuoc Airways) tổ chức Hội nghị công bố đường bay mới Đồng Hới - Cam Ranh cùng các hoạt động trong khuôn khổ Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026.





Quang cảnh giới thiệu đường bay mới Đồng Hới - Cam Ranh. Ảnh: X.H

Tại Hội nghị, Sun PhuQuoc Airways chính thức công bố kế hoạch khai thác đường bay Đồng Hới - Cam Ranh và ngược lại từ ngày 16/8/2026 bằng tàu bay Airbus A320 NEO hiện đại, với sức chứa khoảng 200 hành khách mỗi chuyến.

Đường bay được khai thác với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu và Chủ Nhật. Chuyến bay từ Đồng Hới khởi hành lúc 12:05, đến Cam Ranh lúc 13:25; chiều ngược lại khởi hành từ Cam Ranh lúc 14:05 và đến Đồng Hới lúc 15:30.

Đường bay mới được kỳ vọng mở rộng nguồn khách giữa Quảng Trị và Khánh Hòa, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp lữ hành xây dựng các chương trình tham quan, gói sản phẩm du lịch (combo) đặc trưng khám phá con đường di sản miền Trung, một hành trình đa trải nghiệm, kết nối được du lịch biển, nghỉ dưỡng của Khánh Hòa với các giá trị lịch sử, văn hóa và sinh thái của Quảng Trị.

Qua đó, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị chi tiêu của du khách. Đồng thời thông qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, du khách từ Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ còn đặc biệt có thêm cơ hội tiếp cận các thị trường khách du lịch chi tiêu cao từ các tỉnh phía Nam, đặc biệt là các thị trường khách du lịch quốc tế.

Việc công bố đường bay Đồng Hới - Cam Ranh góp phần hoàn thiện kết nối hàng không giữa hai địa phương, tạo điều kiện để phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng, mở rộng thị trường khách và tăng cường giao thương, hợp tác giữa doanh nghiệp hai tỉnh. Sự đón nhận tích cực của thị trường ngay từ giai đoạn đầu mở bán, với gần 1.000 lượt khách đặt vé và tỷ lệ lấp đầy các chuyến bay tiếp tục gia tăng, cho thấy dư địa phát triển của các đường bay mới cũng như nhu cầu kết nối ngày càng rõ nét giữa hai điểm đến.



Cùng với việc công bố đường bay mới, tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa sẽ giới thiệu các hoạt động trong khuôn khổ Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026 được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 9332/KH-UBND ngày 22/7/2026.



Thông qua chuỗi hoạt động này, Khánh Hòa mong muốn quảng bá những giá trị đặc sắc về văn hóa, du lịch của địa phương, mở rộng hợp tác với Quảng Trị cũng như mở rộng thị trường Bắc Trung Bộ trong xúc tiến điểm đến, phát triển sản phẩm và trao đổi nguồn khách. Việc kết hợp hoạt động xúc tiến với mở đường bay mới sẽ tạo nền tảng để các chương trình hợp tác giữa hai địa phương sớm được triển khai hiệu quả.

