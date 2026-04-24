Nhịp sống miền Trung

Công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch quốc gia Ninh Chử đến năm 2045

+ aA -
Công Tâm
24/04/2026 22:04 GMT +7
Theo quy hoạch, Khu du lịch quốc gia Ninh Chử trải dài trên dải ven biển phía nam tỉnh, với quy mô khoảng 10.200ha đất liền và 2.000ha mặt biển.

Ngày 24/4, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị Công bố quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chử đến năm 2045 theo Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 04/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời triển khai chiến lược phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045.

Một góc khu vực bãi biển Bình Sơn - Ninh Chử được xác định là trung tâm du lịch trọng điểm của phía Nam Khánh Hòa.

Theo quy hoạch, Khu du lịch quốc gia Ninh Chử là dải không gian ven biển phía Nam tỉnh Khánh Hòa, gồm các xã: Công Hải, Vĩnh Hải, Ninh Hải, Xuân Hải, Phước Dinh, Cà Ná và phường Đông Hải, Ninh Chử, với quy mô khoảng 10.200ha trên đất liền và khoảng 2.000ha mặt biển phục vụ hoạt động du lịch, dịch vụ.

Cùng với công bố quy hoạch, Khánh Hòa cũng triển khai Chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

Khu du lịch quốc gia Ninh Chử, Khánh Hòa nhìn từ trên cao.

Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 33 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 9 tỷ USD, đóng góp khoảng 20% GRDP. Thời gian lưu trú bình quân dự tính đạt 4-5 ngày, với hệ thống khoảng 100.000 phòng lưu trú, trong đó 75% đạt tiêu chuẩn 3-5 sao.

Khánh Hòa phấn đấu đưa tổng doanh thu của ngành du lịch trong năm 2026 đạt 78.100 tỷ đồng; khách du lịch đạt 18,8 triệu lượt; trong đó khách quốc tế đạt 6,2 triệu lượt.

Theo dự báo phát triển đến năm 2030, Khu du lịch quốc gia Ninh Chử có quy mô dân số 193.300 người và đón khoảng 5,9 triệu lượt khách (khách quốc tế khoảng 743.000 lượt).

Dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao tặng bằng khen cho 9 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Chương trình hành động ngành du lịch năm 2025.

Tham khảo thêm
Phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa (địa phận Ninh Thuận trước đây), có núi, có biển, chợ hải sản, điểm đến du lịch quốc gia

Phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa (địa phận Ninh Thuận trước đây), có núi, có biển, chợ hải sản, điểm đến du lịch quốc gia

Xây dựng khu du lịch quốc gia Ninh Chử ở Ninh Thuận rộng hơn 12 nghìn ha đất liền và biển

Xây dựng khu du lịch quốc gia Ninh Chử ở Ninh Thuận rộng hơn 12 nghìn ha đất liền và biển

Sáp nhập Khánh Hòa - Ninh Thuận: Tiêu chuẩn nhà công vụ cho Chủ tịch tỉnh và các Giám đốc Sở như thế nào?

Sáp nhập Khánh Hòa - Ninh Thuận: Tiêu chuẩn nhà công vụ cho Chủ tịch tỉnh và các Giám đốc Sở như thế nào?

Tags:

Cùng chuyên mục

“Trái tim” KKT Dung Quất quý I/2026 đạt lợi nhuận sau thuế cao gấp gần 21 lần so với cùng kỳ

“Trái tim” KKT Dung Quất quý I/2026 đạt lợi nhuận sau thuế cao gấp gần 21 lần so với cùng kỳ

Huế thông xe kỹ thuật cầu vượt cửa biển Thuận An nghìn tỷ, dài nhất miền Trung

Huế thông xe kỹ thuật cầu vượt cửa biển Thuận An nghìn tỷ, dài nhất miền Trung

Huế nâng tầm Đại Nội về đêm, dự kiến chi hơn 80 tỷ đồng chiếu sáng Kinh thành

Huế nâng tầm Đại Nội về đêm, dự kiến chi hơn 80 tỷ đồng chiếu sáng Kinh thành

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ, yên bình của biển Hải Đăng, Hà Tĩnh

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ, yên bình của biển Hải Đăng, Hà Tĩnh

Gia Lai phân công lãnh đạo xử lý vướng mắc của dự án, 'loại' nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính

Gia Lai phân công lãnh đạo xử lý vướng mắc của dự án, "loại" nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính

Nhiều công trình trường liên cấp cho các xã vùng biên Quảng Ngãi đang tăng tốc để về đích

Nhiều công trình trường liên cấp cho các xã vùng biên Quảng Ngãi đang tăng tốc để về đích

Bài liên quan

Cùng chuyên mục

“Trái tim” KKT Dung Quất quý I/2026 đạt lợi nhuận sau thuế cao gấp gần 21 lần so với cùng kỳ

“Trái tim” KKT Dung Quất quý I/2026 đạt lợi nhuận sau thuế cao gấp gần 21 lần so với cùng kỳ

Huế thông xe kỹ thuật cầu vượt cửa biển Thuận An nghìn tỷ, dài nhất miền Trung

Huế thông xe kỹ thuật cầu vượt cửa biển Thuận An nghìn tỷ, dài nhất miền Trung

Huế nâng tầm Đại Nội về đêm, dự kiến chi hơn 80 tỷ đồng chiếu sáng Kinh thành

Huế nâng tầm Đại Nội về đêm, dự kiến chi hơn 80 tỷ đồng chiếu sáng Kinh thành

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ, yên bình của biển Hải Đăng, Hà Tĩnh

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ, yên bình của biển Hải Đăng, Hà Tĩnh