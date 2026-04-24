Ngày 24/4, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị Công bố quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chử đến năm 2045 theo Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 04/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời triển khai chiến lược phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045.

Một góc khu vực bãi biển Bình Sơn - Ninh Chử được xác định là trung tâm du lịch trọng điểm của phía Nam Khánh Hòa.

Theo quy hoạch, Khu du lịch quốc gia Ninh Chử là dải không gian ven biển phía Nam tỉnh Khánh Hòa, gồm các xã: Công Hải, Vĩnh Hải, Ninh Hải, Xuân Hải, Phước Dinh, Cà Ná và phường Đông Hải, Ninh Chử, với quy mô khoảng 10.200ha trên đất liền và khoảng 2.000ha mặt biển phục vụ hoạt động du lịch, dịch vụ.

Cùng với công bố quy hoạch, Khánh Hòa cũng triển khai Chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

Khu du lịch quốc gia Ninh Chử, Khánh Hòa nhìn từ trên cao.

Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 33 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 9 tỷ USD, đóng góp khoảng 20% GRDP. Thời gian lưu trú bình quân dự tính đạt 4-5 ngày, với hệ thống khoảng 100.000 phòng lưu trú, trong đó 75% đạt tiêu chuẩn 3-5 sao.

Khánh Hòa phấn đấu đưa tổng doanh thu của ngành du lịch trong năm 2026 đạt 78.100 tỷ đồng; khách du lịch đạt 18,8 triệu lượt; trong đó khách quốc tế đạt 6,2 triệu lượt.

Theo dự báo phát triển đến năm 2030, Khu du lịch quốc gia Ninh Chử có quy mô dân số 193.300 người và đón khoảng 5,9 triệu lượt khách (khách quốc tế khoảng 743.000 lượt).

Dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao tặng bằng khen cho 9 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Chương trình hành động ngành du lịch năm 2025.