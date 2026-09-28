Công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về công tác cán bộ

Gia Lai kiện toàn lãnh đạo Công ty TNHH Lâm nghiệp Gia Lai sau sáp nhập 14 công ty

Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm Chủ tịch, các Thành viên Hội đồng thành viên và thành lập, bổ nhiệm Ban Kiểm soát Công ty TNHH Lâm nghiệp Gia Lai.

Ông Trần Nguyên Tú - Chủ tịch Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh (trước sáp nhập doanh nghiệp) được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Lâm nghiệp Gia Lai.

UBND tỉnh Gia Lai bổ nhiệm 3 Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Lâm nghiệp Gia Lai, gồm các ông: Đoàn Văn Hợi - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku (trước sáp nhập doanh nghiệp); Cái Minh Tùng - Chủ tịch Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn (trước sáp nhập doanh nghiệp); Trần Văn Hòa - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ka Nák (trước sáp nhập doanh nghiệp).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Lâm nghiệp Gia Lai. Ảnh: Kim Loan.

Cùng với kiện toàn Hội đồng thành viên, UBND tỉnh Gia Lai quyết định thành lập Ban Kiểm soát Công ty TNHH Lâm nghiệp Gia Lai gồm 3 thành viên. Trong đó, ông Lê Quang Đông - Phó Giám đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn (trước sáp nhập doanh nghiệp) được bổ nhiệm giữ chức danh Trưởng ban Ban Kiểm soát Công ty TNHH Lâm nghiệp Gia Lai.

Thời hạn bổ nhiệm đối với các nhân sự trên là 5 năm, kể từ ngày 01/10/2026.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý Công ty TNHH Lâm nghiệp Gia Lai được thực hiện sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3383/QĐ-UBND ngày 12/8/2026 về việc sáp nhập 14 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thuộc UBND tỉnh Gia Lai quản lý.

Theo ông Thanh, công ty cần tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ toàn bộ tài sản, đất đai được giao, đánh giá cụ thể tình hình quản lý, sử dụng tại các công ty trước khi sáp nhập.

Tổ chức hiệu quả các hoạt động đầu tư, thương mại, chế biến. Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lý, giám sát và bảo vệ rừng là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh. Ảnh: Kim Loan.

Trong điều kiện đầu mối quản lý đã được tập trung về một đơn vị nhưng hoạt động trực tiếp vẫn được triển khai tại các chi nhánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu đơn vị xây dựng cơ chế quản lý, kiểm soát chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc và bảo đảm các chi nhánh duy trì hoạt động hiệu quả.

Ông Thanh lưu ý, nghiên cứu hướng phát triển tín chỉ carbon, chủ động tiếp cận và xây dựng phương án phù hợp để khai thác hiệu quả giá trị kinh tế từ rừng. Từng bước đẩy mạnh chế biến và thương mại, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tạo thu nhập cho người lao động.

Đối với chủ trương phát triển rừng gỗ lớn, ông Thanh cho rằng, công ty sở hữu điều kiện thuận lợi để tổ chức lại sản xuất theo hướng phát triển vùng nguyên liệu gỗ lớn trong tỉnh gắn với doanh nghiệp chế biến. Để nâng cao hiệu quả sử dụng rừng và góp phần chủ động nguồn nguyên liệu, tạo thêm giá trị cho ngành lâm nghiệp địa phương.